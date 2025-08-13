Egyre nő az adatközpontok energiaigénye, nem látni a végét

A mesterséges intelligenciával támogatott adatközpontok nagyon fiatalnak számítanak a termelő iparágakhoz képest, mégis elképesztő tempóban növekszik az energiaigényük – írja az Origo. Jelenleg több mint 6000 működő adatközpontot tartanak nyilván a világon, a létesítmények energiaigénye és hűtési szükségletei miatt pedig a legújabbak közül néhányat már egyenesen a tengerbe telepítenek. Egyes vállalatok pedig az atomenergiában látják az adatközpontok ellátásának kulcsát.
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) elemzése alapján az energiaigény már most jelentős arányt képvisel a teljes áramfogyasztáson belül. Az országok listáján az első helyen az Egyesült Államok áll, ott az energiafelhasználás 8,9 százaléka már az adatközpontokhoz köthető.
Ez óriási arány, a 2028-ról szóló áramfogyasztási prognózis pedig még nagyobbat, 12 százalékot mutat (főként a mesterséges intelligenciának köszönhetően).
Eközben az 5,1 százalékos aránnyal a második helyen álló Egyesült Királyságba áramlanak az adatközpontok megvalósítását célzó befeketések.
A teljes fogyasztáshoz viszonyított legtöbb áramot, 4,8 százalékot az EU-ban igénylik az adatközpontok, míg Kínában az arány csak 2,3 százalék.
Az adatközpontok egyre nagyobb arányban hasítanak ki energiát a teljes fogyasztásból, így nagy kérdés, az energiateremlés bővülése tartja-e a lépést az ebben a szektorban is növekvő igényekkel. Az IEA előrjelzése szerint az adatközpontok globális villamosenergia-igénye várhatóan több mint kétszeresére fog nőni a következő öt évben. A létesítmények 2030-ra annyi áramot fogyasztanak majd összesen, mint amennyit Japán egésze most.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.
Oldalunkon a témában megjelent elemzői cikket ide kattinva nyithatja meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.