Örülhetnek a Barcelona szurkolói, elmondta az alpolgármester, mikor térhet vissza felújított stadionjába a csapat

Ahogy arról többször is beszámoltunk, az FC Barcelona stadionjának felújítási-átépítési munkálatai régóta elhúzódnak, az eredetileg tervezet tavaly novemberi újranyitáshoz képest már majdnem egyéves a csúszás. Szeptember közepén úgy tűnt, most már tényleg napok kérdése, és visszatérhet a megújult, modernizált Camp Nouba a katalán sztárcsapat. Akkor a szeptember 28-i, Real Sociedad elleni bajnokit emlegették a spanyol sajtóban a lehetséges nyitómeccsként, és az is szóba került, hogy a Barca a PSG elleni BL-nyitányon is már a régi-új arénában játszana.
Nos, ezeket a határidőket sem sikerült tartani, vasárnap a Sociedadot az Olimpiai Stadionban fogadta a csapat, és a szerdai Bajnokok Ligája-rangadónak is a Montjuicon található pálya ad majd otthont. Ugyanakkor ismét felcsillant a reménysugár, hogy már nem kell sokat várniuk a gránátvörös-kék drukkereknek a hazatérésre.
A klubvezetés már a múlt hét elején benyújtotta a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumokat, akkor még a városi tanács illetékesei különböző hiányosságok miatt elutasították a kérelmet.
Hétfőn azonban a Barca ügyeiben általában jól értesült El Mundo Deportivo című sportlap arról írt, hogy Albert Batlle, Barcelona alpolgármestere szerint komoly esély van rá, hogy az október 18-i Girona elleni meccset már a Camp Nouban játszhatják le Lamine Yamalék.
Reméljük, hogy a szükséges kiigazításokat elvégzik, és így megadható lesz az engedély a Camp Nou részleges újranyitására. Úgy gondolom, hogy a fennálló kisebb problémák megoldhatók
– mondta az alpolgármester a RAC1 katalán rádióállomásnak.
A tervek szerint eleinte 27 ezer drukker lehet jelen a mérkőzéseken, majd ahogy halad az építkezés, fokozatosan bővülhet a nézőszám is, a következő fázisban 45 ezerre, idővel pedig természetesen a teljes stadiont birtokba vehetik majd a fanatikusok:
az aréna a végső formában 105 ezer ember befogadására lesz alkalmas.
Amellett, hogy a Camp Nou újranyitása szimbolikus jelentőségű, a hazatéréssel akkor is sokat spórol a Barcelona, ha jó ideig nem tudja még kihasználni új stadionja teljes kapacitását.
Az elmúlt években egyébként is folyamatosan pénzügyi nehézségekkel küzdő klub évente valamivel több mint 90 millió eurót (36,4 milliárd forint) bukhatott azon, hogy albérletben, az 50 ezres Olimpiai Stadionban volt kénytelen játszani a hazai mérkőzéseit, a Valencia elleni, szeptember 14-i spanyol bajnoki találkozót pedig a tartalékcsapatnak otthont adó, mindössze 6000 fős befogadóképességű Estadí Johan Cruyffban kellett megtartani, mivel aznap az Olimpiai Stadion is foglalt volt.
A stadion felújítása a The Athletic számításai szerint körülbelül 900 millió euróba (364 milliárd forint) kerülhet, a teljes Espaí Barca-projekt pedig, amely a többi közt az edzőközpont és más, az egyesület által használt létesítmények felújítását, átépítését is magában foglalja, nagyjából 1,5 milliárd eurós (607 milliárd forint) kiadást jelenthet.
Ennek a projektnek a finanszírozását illetően szintén örömteli hírrel szolgált a nyár folyamán az FC Barcelona vezetése. Közlésük szerint az Espai Barca-projekt kapcsán felvett hitelek 40 százalékát, 424 millió eurót a Goldman Sachs tanácsadóinak segítségével sikerült átütemezni, ezeknek a hosszú lejáratú kölcsönöknek a visszafizetését 2033-ban kezdi majd meg az egyesület, és várhatóan 2050-ig törleszti a hitelek összegét.
