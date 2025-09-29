Deviza
EUR/HUF391.39 -0.04% USD/HUF333.78 -0.23% GBP/HUF448.23 -0.04% CHF/HUF418.59 -0.21% PLN/HUF91.68 -0.06% RON/HUF76.99 -0.14% CZK/HUF16.1 -0.11% EUR/HUF391.39 -0.04% USD/HUF333.78 -0.23% GBP/HUF448.23 -0.04% CHF/HUF418.59 -0.21% PLN/HUF91.68 -0.06% RON/HUF76.99 -0.14% CZK/HUF16.1 -0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,257.44 +0.05% MTELEKOM1,804 -0.55% MOL2,760 +0.73% OTP29,050 -0.14% RICHTER9,725 -0.46% OPUS559 +3.33% ANY7,340 +1.66% AUTOWALLIS159 -1.85% WABERERS4,900 -0.2% BUMIX9,232.44 -0.02% CETOP3,472.38 +0.16% CETOP NTR2,170.83 +0.14% BUX99,257.44 +0.05% MTELEKOM1,804 -0.55% MOL2,760 +0.73% OTP29,050 -0.14% RICHTER9,725 -0.46% OPUS559 +3.33% ANY7,340 +1.66% AUTOWALLIS159 -1.85% WABERERS4,900 -0.2% BUMIX9,232.44 -0.02% CETOP3,472.38 +0.16% CETOP NTR2,170.83 +0.14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
labdarúgás
FC Barcelona
stadion
Camp Nou

Örülhetnek a Barcelona szurkolói, elmondta az alpolgármester, mikor térhet vissza felújított stadionjába a csapat

Úgy tűnik, most már tényleg belátható közelségbe került a hazatérés a régóta „albérletben” futballozó, és ezzel éves szinten közel százmillió eurót bukó Barca számára. Spanyol sajtóhírek szerint a barcelonai városvezetés hamarosan megadhatja a szükséges engedélyeket, és akár már az október 18-án esedékes Girona elleni bajnoki mérkőzést is a felújított Camp Nou stadionban játszhatja az FC Barcelona.
Gombos Krisztián
2025.09.29., 19:37

Ahogy arról többször is beszámoltunk, az FC Barcelona stadionjának felújítási-átépítési munkálatai régóta elhúzódnak, az eredetileg tervezet tavaly novemberi újranyitáshoz képest már majdnem egyéves a csúszás. Szeptember közepén úgy tűnt, most már tényleg napok kérdése, és visszatérhet a megújult, modernizált Camp Nouba a katalán sztárcsapat. Akkor a szeptember 28-i, Real Sociedad elleni bajnokit emlegették a spanyol sajtóban a lehetséges nyitómeccsként, és az is szóba került, hogy a Barca a PSG elleni BL-nyitányon is már a régi-új arénában játszana. 

FC Barcelona, Camp Nou
Most még üres a Camp Nou, de hamarosan birtokba veheti megújult stadionját az FC Barcelona / Fotó: Anadolu via AFP

Nos, ezeket a határidőket sem sikerült tartani, vasárnap a Sociedadot az Olimpiai Stadionban fogadta a csapat, és a szerdai Bajnokok Ligája-rangadónak is a Montjuicon található pálya ad majd otthont. Ugyanakkor ismét felcsillant a reménysugár, hogy már nem kell sokat várniuk a gránátvörös-kék drukkereknek a hazatérésre.

A klubvezetés már a múlt hét elején benyújtotta a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumokat, akkor még a városi tanács illetékesei különböző hiányosságok miatt elutasították a kérelmet. 

Hétfőn azonban a Barca ügyeiben általában jól értesült El Mundo Deportivo című sportlap arról írt, hogy Albert Batlle, Barcelona alpolgármestere szerint komoly esély van rá, hogy az október 18-i Girona elleni meccset már a Camp Nouban játszhatják le Lamine Yamalék.

Reméljük, hogy a szükséges kiigazításokat elvégzik, és így megadható lesz az engedély a Camp Nou részleges újranyitására. Úgy gondolom, hogy a fennálló kisebb problémák megoldhatók

– mondta az alpolgármester a RAC1 katalán rádióállomásnak.

A tervek szerint eleinte 27 ezer drukker lehet jelen a mérkőzéseken, majd ahogy halad az építkezés, fokozatosan bővülhet a nézőszám is, a következő fázisban 45 ezerre, idővel pedig természetesen a teljes stadiont birtokba vehetik majd a fanatikusok:

az aréna a végső formában 105 ezer ember befogadására lesz alkalmas.

Közel százmillió eurót spórolhat éves szinten a hazatéréssel az FC Barcelona

Amellett, hogy a Camp Nou újranyitása szimbolikus jelentőségű, a hazatéréssel akkor is sokat spórol a Barcelona, ha jó ideig nem tudja még kihasználni új stadionja teljes kapacitását.

Az elmúlt években egyébként is folyamatosan pénzügyi nehézségekkel küzdő klub évente valamivel több mint 90 millió eurót (36,4 milliárd forint) bukhatott azon, hogy albérletben, az 50 ezres Olimpiai Stadionban volt kénytelen játszani a hazai mérkőzéseit, a Valencia elleni, szeptember 14-i spanyol bajnoki találkozót pedig a tartalékcsapatnak otthont adó, mindössze 6000 fős befogadóképességű Estadí Johan Cruyffban kellett megtartani, mivel aznap az Olimpiai Stadion is foglalt volt.

A stadion felújítása a The Athletic számításai szerint körülbelül 900 millió euróba (364 milliárd forint) kerülhet, a teljes Espaí Barca-projekt pedig, amely a többi közt az edzőközpont és más, az egyesület által használt létesítmények felújítását, átépítését is magában foglalja, nagyjából 1,5 milliárd eurós (607 milliárd forint) kiadást jelenthet.

Ennek a projektnek a finanszírozását illetően szintén örömteli hírrel szolgált a nyár folyamán az FC Barcelona vezetése. Közlésük szerint az Espai Barca-projekt kapcsán felvett hitelek 40 százalékát, 424 millió eurót a Goldman Sachs tanácsadóinak segítségével sikerült átütemezni, ezeknek a hosszú lejáratú kölcsönöknek a visszafizetését 2033-ban kezdi majd meg az egyesület, és várhatóan 2050-ig törleszti a hitelek összegét.

Kapcsolódó

Ajánlott videók

Továbbiak
13 perc
otthonteremtési támogatás

Több havi ingyen tankolás, százezres jóváírások, elengedett közjegyzői díj – nagyon nem mindegy, hol kötjük az Otthon Startot

Az Otthon Start ajánlatokban könnyű elveszni, de így egyszerűbb lesz - itt a Világgazdaság gyűjtése arról, hol és miért érdemes szerződni.
7 perc
FC Barcelona

Örülhetnek a Barcelona szurkolói, elmondta az alpolgármester, mikor térhet vissza felújított stadionjába a csapat

Most már tényleg közel a Camp Nou újranyitása.
2 perc
lockheed martin

Fegyververseny: kínai háborútól retteg a Pentagon – keveslik a rakétákat, gyártási dömpinget rendeltek el

Egy lehetséges kínai konfliktus miatt aggódik Washington, de a költségek és a logisztikai korlátok komoly kihívást jelentenek a felkészüléshez.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu