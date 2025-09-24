Egyre nagyobb bajban a Barcelona: tovább csúszik a 360 milliárdos stadion átadása – hatalmas az anyagi veszteség

Továbbra sem térhet vissza stadionjába, a Camp Nouba az FC Barcelona labdarúgócsapata, mert a városi tanács biztonsági okokra hivatkozva nem adott rá engedélyt. A katalán klub korábban azt tervezte, hogy a Real Sociedad elleni, vasárnapi bajnoki találkozón már a 900 millió euróból (mintegy 364 milliárd forint) felújított arénában játszhasson a csapat, az erre vonatkozó kérésére azonban a város részéről nem érkezett meg a hozzájárulás.

A Barcelona számára anyagilag is jövedelmező lenne a visszatérés a Camp Nouba / Fotó: Urbanandsport / NurPhoto / AFP

A Barcelona a még mindig felújítás alatt álló stadionban egyelőre 27 ezer néző előtt tudna játszani. Azonban ez is előrelépést lett volna, mivel másfél hete a hatezer néző befogadására alkalmas Johan Cruyff Stadionban fogadta a Valenciát. A vasárnapi találkozót így a barcelonai Olimpiai Stadionban rendezik majd meg, ahol a klub az előző két idényben játszott. A Montjuicon található létesítmény gyepszőnyege előzőleg egy koncert miatt nem volt futballra alkalmas állapotban.

A városi illetékesek közleményükben jelezték, hogy milyen hiányosságokat kell megszüntetni a Camp Nouban ahhoz, hogy mérkőzéseket lehessen rendezni. Az FC Barcelona pedig közleményben tudatta, hogy már dolgozik ezeknek a megoldásán.

A gránátvörös-kék mezben játszó klub már korábban jelezte, hogy a Bajnokok Ligájában jövő szerdán a címvédő francia Paris Saint-Germain elleni hazai mérkőzését szintén az Olimpiai Stadionban rendezik meg.

A csapatnak 1957 óta otthonául szolgáló Camp Nou teljes körű felújítása eredményeként a stadion nézőtéri kapacitása fokozatosan nő, és végül 106 ezer szurkoló befogadására lesz alkalmas.

A fizetési plafon miatt is egyre nagyobb bajban a Barcelona

A spanyol bajnokságban címvédő Barcelona – amely jelenleg a második helyen áll a hazai pontvadászatban – az első három fordulóban idegenben lépett pályára. A stadionátadás újabb és újabb halasztása azonban nem az egyetlen komoly probléma, amivel a klubnak meg kell küzdenie.

A múlt héten vált nyilvánossá, hogy a spanyol élvonalbeli bajnokság, a La Liga csapatai az úgynevezett pénzügyi fair play szellemében milyen fizetési plafonnal rendelkeznek, vagyis mekkora összeget költhetnek bérekre a 2025/2026-oos szezonban. A spanyol AS összesítése alapján az élvonal 20 csapata együttesen 2,7 milliárd eurót (1050 milliárd forint) fordíthat fizetésekre, azonban hatalmas szakadékok vannak az élcsapatok javára, sőt, közöttük is nagyok az különbségek:

Real Madrid 761,226 millió euró,

Barcelona 351,284 millió euró,

Atletico Madrid 326,989 millió euró.

A lista végén a Sevilla található, aki csupán 22,139 millió euróval gazdálkodhat ezen a téren.