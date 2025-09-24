Egyre nagyobb bajban a Barcelona: tovább csúszik a 360 milliárdos stadion átadása – hatalmas az anyagi veszteség

Továbbra sem térhet vissza stadionjába, a Camp Nouba az FC Barcelona labdarúgócsapata, mert a városi tanács biztonsági okokra hivatkozva nem adott rá engedélyt. A katalán klub korábban azt tervezte, hogy a Real Sociedad elleni, vasárnapi bajnoki találkozón már a 900 millió euróból (mintegy 364 milliárd forint) felújított arénában játszhasson a csapat, az erre vonatkozó kérésére azonban a város részéről nem érkezett meg a hozzájárulás.
A Barcelona a még mindig felújítás alatt álló stadionban egyelőre 27 ezer néző előtt tudna játszani. Azonban ez is előrelépést lett volna, mivel másfél hete a hatezer néző befogadására alkalmas Johan Cruyff Stadionban fogadta a Valenciát. A vasárnapi találkozót így a barcelonai Olimpiai Stadionban rendezik majd meg, ahol a klub az előző két idényben játszott. A Montjuicon található létesítmény gyepszőnyege előzőleg egy koncert miatt nem volt futballra alkalmas állapotban.
A városi illetékesek közleményükben jelezték, hogy milyen hiányosságokat kell megszüntetni a Camp Nouban ahhoz, hogy mérkőzéseket lehessen rendezni. Az FC Barcelona pedig közleményben tudatta, hogy már dolgozik ezeknek a megoldásán.
A gránátvörös-kék mezben játszó klub már korábban jelezte, hogy a Bajnokok Ligájában jövő szerdán a címvédő francia Paris Saint-Germain elleni hazai mérkőzését szintén az Olimpiai Stadionban rendezik meg.
A csapatnak 1957 óta otthonául szolgáló Camp Nou teljes körű felújítása eredményeként a stadion nézőtéri kapacitása fokozatosan nő, és végül 106 ezer szurkoló befogadására lesz alkalmas.
A spanyol bajnokságban címvédő Barcelona – amely jelenleg a második helyen áll a hazai pontvadászatban – az első három fordulóban idegenben lépett pályára. A stadionátadás újabb és újabb halasztása azonban nem az egyetlen komoly probléma, amivel a klubnak meg kell küzdenie.
A múlt héten vált nyilvánossá, hogy a spanyol élvonalbeli bajnokság, a La Liga csapatai az úgynevezett pénzügyi fair play szellemében milyen fizetési plafonnal rendelkeznek, vagyis mekkora összeget költhetnek bérekre a 2025/2026-oos szezonban. A spanyol AS összesítése alapján az élvonal 20 csapata együttesen 2,7 milliárd eurót (1050 milliárd forint) fordíthat fizetésekre, azonban hatalmas szakadékok vannak az élcsapatok javára, sőt, közöttük is nagyok az különbségek:
A lista végén a Sevilla található, aki csupán 22,139 millió euróval gazdálkodhat ezen a téren.
A Barcelona számára azonban nem maga a második hely a legnagyobb probléma, ez ugyanis nem változott tavalyhoz képest. Azonban az előző szezonban a Real Madrid 754,890 millió eurót költhetett bérekre, a Barcelona pedig 463,642 millió eurót. Vagyis a királyi gárda bérkerete 6,336 millió euróval nőtt, miközben a Barcáé 112,358 millió euróval csökkent. A katalán klub tehát majdnem harmadával kevesebbet költhet bérekre, mint egy évvel korábban.
Ez az összeg összefüggésben van a stadion jelenlegi helyzetével. Az Olimpiai Stadion befogadóképessége 55 ezer fő, vagyis nagyjából a fele annak a 106 ezer főnek, amennyi szurkolót a Camp Nou vendégül tudna látni. Becslések szerint a Barcelona a 2024/2025-ös szezonban mintegy 70-80 millió eurót bukott azon, hogy nem a saját stadionjában játszotta a hazai meccseit.
Az eredetileg tervezett tavaly novemberi időponthoz képest már így is csaknem egy évet csúsztak az FC Barcelona stadionjának felújítási-átépítési munkálatai, most azonban tényleg úgy tűnik, belátható közelségbe került a hazatérés a katalán sztárcsapat számára.
A felújítási-átépítési munkálatok még 2023-ban kezdődtek, és az eredeti tervek szerint tavaly november végére, az FC Barcelona alapításának 125. évfordulójára időzítették volna az ünnepélyes visszatérést, de az építkezés a vártnál lassabban haladt, így a Camp Nou újranyitásának időpontját több alkalommal is halasztani kellett. Idén év elején még úgy tűnt, hogy talán a májusi, Real Madrid elleni rangadót már igazi otthonában játszhatja a csapat, de hamar kiderült, hogy az a határidő sem lesz tartható, és végül a Como elleni nyári Joan Gamper-kupameccsre sem tudták megnyitni az arénát. A mostani hírek szerint tovább csúszik a megnyitó.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.