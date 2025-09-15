Deviza
EUR/HUF389.41 -0.27% USD/HUF331.02 -0.6% GBP/HUF450.25 -0.23% CHF/HUF416.67 -0.29% PLN/HUF91.64 -0.12% RON/HUF76.93 -0.24% CZK/HUF16.02 -0.2% EUR/HUF389.41 -0.27% USD/HUF331.02 -0.6% GBP/HUF450.25 -0.23% CHF/HUF416.67 -0.29% PLN/HUF91.64 -0.12% RON/HUF76.93 -0.24% CZK/HUF16.02 -0.2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,640.56 -0.55% MTELEKOM1,896 +1.5% MOL2,812 -1.33% OTP29,000 -0.68% RICHTER10,140 -0.39% OPUS545 +2.83% ANY7,200 -1.64% AUTOWALLIS158.5 +0.96% WABERERS5,080 0% BUMIX9,293.25 -1.56% CETOP3,478.88 +0.21% CETOP NTR2,167.17 +0.21% BUX100,640.56 -0.55% MTELEKOM1,896 +1.5% MOL2,812 -1.33% OTP29,000 -0.68% RICHTER10,140 -0.39% OPUS545 +2.83% ANY7,200 -1.64% AUTOWALLIS158.5 +0.96% WABERERS5,080 0% BUMIX9,293.25 -1.56% CETOP3,478.88 +0.21% CETOP NTR2,167.17 +0.21%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Camp Nou
FC Barcelona
stadion
labdarúgás
Barcelona

Napok kérdése és átadják a világ egyik legnagyobb stadionját, de kongani fog az ürességtől: 360 milliárdból épült, alig tudják fizetni a hitelt

Egybehangzó spanyol sajtóértesülések szerint hamarosan befejeződhetnek az FC Barcelona stadionjának régóta húzódó felújítási-bővítési munkálatai. A klubvezetés napokon belül beszerezheti a szükséges engedélyeket, és amennyiben minden a terv szerint halad, a szeptember 28-án esedékes Real Sociedad elleni bajnokit már az új Camp Nou-ban játszhatja az FC Barcelona csapata.
Gombos Krisztián
2025.09.15., 20:40

Az eredetileg tervezett tavaly novemberi időponthoz képest így is közel egy évet csúsztak az FC Barcelona stadionjának felújítási-átépítési munkálatai, most azonban tényleg úgy tűnik, belátható közelségbe került a hazatérés a katalán sztárcsapat számára.

FC Barcelona, Camp Nou
A Camp Nou felújítása szépen halad, ha minden jól megy, hamarosan újra birtokba veheti stadionját az FC Barcelona/Fotó: AFP

Más spanyol médiumok mellett hétfőn a barcelonai Sport című szaklap online kiadása is arról írt, hogy a munkálatok első fázisának befejező tanúsítványt már megkapta a klubvezetés, ezt és az egyéb szükséges dokumentumokat várhatóan a hét végéig eljuttatják a városi tanácshoz. Amennyiben az illetékes hivatal munkatársai mindent rendben találnak, úgy kiadják a használatbavételi engedélyt, ezzel pedig az utolsó akadály is elhárul az elől, hogy huszonnyolc hónap után ismét meccset rendezhessenek a Camp Nou-ban.

Először a Real Sociedad elleni, szeptember 28-án esedékes spanyol bajnoki találkozón futhat ki a felújított stadion gyepére Hansi Flick legénysége, ám eleinte csak korlátozott számú szurkolót engednek majd be a lelátókra. A tervek szerint eleinte 27 ezer drukker lehet jelen a mérkőzéseken, majd ahogy halad az építkezés, fokozatosan bővülhet a nézőszám is, a következő fázisban 45 ezerre, idővel pedig természetesen a teljes stadiont birtokba vehetik majd a fanatikusok:

az aréna a végső formában 105 ezer ember befogadására lesz alkalmas.

A felújítási-átépítési munkálatok még 2023-ban kezdődtek, és az eredeti tervek szerint tavaly november végére, az FC Barcelona alapításának 125. évfordulójára időzítették volna az ünnepélyes visszatérést, de az építkezés a vártnál lassabban haladt, így a Camp Nou újranyitásának időpontját több alkalommal is halasztani kellett. Idén év elején még úgy tűnt, hogy talán a májusi, Real Madrid elleni rangadót már igazi otthonában játszhatja a csapat, de hamar kiderült, hogy az a határidő sem lesz tartható, s végül a Como elleni nyári Joan Gamper-kupameccsre sem tudták megnyitni az arénát.

Közel százmillió eurót spórolhat éves szinten a hazatéréssel az FC Barcelona

Amellett, hogy a Camp Nou újranyitása szimbolikus jelentőségű, a hazatéréssel akkor is sokat spórol a Barcelona, ha jó ideig nem tudja még kihasználni új stadionja teljes kapacitását.

Az elmúlt években egyébként is folyamatosan pénzügyi nehézségekkel küzdő klub évente valamivel több mint 90 millió eurót (36,4 milliárd forint) bukhatott azon, hogy albérletben, az 50 ezres Olimpiai Stadionban volt kénytelen játszani a hazai mérkőzéseit, a múlt vasárnapi, Valencia elleni spanyol bajnok találkozót pedig a tartalékcsapatnak otthont adó, mindössze 6000 fős befogadóképességű Estadí Johan Cruyffban kellett megtartani, mivel aznap az Olimpiai Stadion is foglalt volt.

A stadion felújítása a The Athletic számításai szerint körülbelül 900 millió euróba (364 milliárd forint) kerülhet, a teljes Espaí Barca-projekt pedig, amely a többi közt az edzőközpont és más, az egyesület által használt létesítmények felújítását, átépítését is magában foglalja, nagyjából 1,5 milliárd eurós (607 milliárd forint) kiadást jelenthet.

Ennek a projektnek a finanszírozását illetően szintén örömteli hírrel szolgált a nyár folyamán az FC Barcelona vezetése. Közlésük szerint az Espai Barca-projekt kapcsán felvett hitelek 40 százalékát, 424 millió eurót a Goldman Sachs tanácsadóinak segítségével sikerült átütemezni, ezeknek a hosszú lejáratú kölcsönöknek a visszafizetését 2033-ban kezdi majd meg az egyesület, és várhatóan 2050-ig törleszti a hitelek összegét.

Kapcsolódó

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
FC Barcelona

Napok kérdése és átadják a világ egyik legnagyobb stadionját, de kongani fog az ürességtől: 360 milliárdból épült, alig tudják fizetni a hitelt

Megvan, mikor veheti birtokba az átépített Camp Nou-t a katalán sztárcsapat.
2 perc
kis- és középvállalkozások

Utolsó figyelmeztetés: tízezrével törölhetik az építőipari cégeket – egyetlen esélyük maradt

Súlyos kapacitáshiány fenyegeti az ágazatot.
2 perc
Egyesült Államok

Kína most ért a türelme végére, megmondta Amerikának: nem törik meg, az orosz olaj marad – baj lesz, ha tovább zsarolják

A kínai külügyminisztérium szerint az amerikai lépések gazdasági kényszerítésnek minősülnek, amelyek veszélyeztetik a globális ellátási láncok stabilitását.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu