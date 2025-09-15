Napok kérdése és átadják a világ egyik legnagyobb stadionját, de kongani fog az ürességtől: 360 milliárdból épült, alig tudják fizetni a hitelt

Az eredetileg tervezett tavaly novemberi időponthoz képest így is közel egy évet csúsztak az FC Barcelona stadionjának felújítási-átépítési munkálatai, most azonban tényleg úgy tűnik, belátható közelségbe került a hazatérés a katalán sztárcsapat számára.

A Camp Nou felújítása szépen halad, ha minden jól megy, hamarosan újra birtokba veheti stadionját az FC Barcelona/Fotó: AFP

Más spanyol médiumok mellett hétfőn a barcelonai Sport című szaklap online kiadása is arról írt, hogy a munkálatok első fázisának befejező tanúsítványt már megkapta a klubvezetés, ezt és az egyéb szükséges dokumentumokat várhatóan a hét végéig eljuttatják a városi tanácshoz. Amennyiben az illetékes hivatal munkatársai mindent rendben találnak, úgy kiadják a használatbavételi engedélyt, ezzel pedig az utolsó akadály is elhárul az elől, hogy huszonnyolc hónap után ismét meccset rendezhessenek a Camp Nou-ban.

Először a Real Sociedad elleni, szeptember 28-án esedékes spanyol bajnoki találkozón futhat ki a felújított stadion gyepére Hansi Flick legénysége, ám eleinte csak korlátozott számú szurkolót engednek majd be a lelátókra. A tervek szerint eleinte 27 ezer drukker lehet jelen a mérkőzéseken, majd ahogy halad az építkezés, fokozatosan bővülhet a nézőszám is, a következő fázisban 45 ezerre, idővel pedig természetesen a teljes stadiont birtokba vehetik majd a fanatikusok:

az aréna a végső formában 105 ezer ember befogadására lesz alkalmas.

A felújítási-átépítési munkálatok még 2023-ban kezdődtek, és az eredeti tervek szerint tavaly november végére, az FC Barcelona alapításának 125. évfordulójára időzítették volna az ünnepélyes visszatérést, de az építkezés a vártnál lassabban haladt, így a Camp Nou újranyitásának időpontját több alkalommal is halasztani kellett. Idén év elején még úgy tűnt, hogy talán a májusi, Real Madrid elleni rangadót már igazi otthonában játszhatja a csapat, de hamar kiderült, hogy az a határidő sem lesz tartható, s végül a Como elleni nyári Joan Gamper-kupameccsre sem tudták megnyitni az arénát.

Közel százmillió eurót spórolhat éves szinten a hazatéréssel az FC Barcelona

Amellett, hogy a Camp Nou újranyitása szimbolikus jelentőségű, a hazatéréssel akkor is sokat spórol a Barcelona, ha jó ideig nem tudja még kihasználni új stadionja teljes kapacitását.