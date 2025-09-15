Napok kérdése és átadják a világ egyik legnagyobb stadionját, de kongani fog az ürességtől: 360 milliárdból épült, alig tudják fizetni a hitelt

Az eredetileg tervezett tavaly novemberi időponthoz képest így is közel egy évet csúsztak az FC Barcelona stadionjának felújítási-átépítési munkálatai, most azonban tényleg úgy tűnik, belátható közelségbe került a hazatérés a katalán sztárcsapat számára.
Más spanyol médiumok mellett hétfőn a barcelonai Sport című szaklap online kiadása is arról írt, hogy a munkálatok első fázisának befejező tanúsítványt már megkapta a klubvezetés, ezt és az egyéb szükséges dokumentumokat várhatóan a hét végéig eljuttatják a városi tanácshoz. Amennyiben az illetékes hivatal munkatársai mindent rendben találnak, úgy kiadják a használatbavételi engedélyt, ezzel pedig az utolsó akadály is elhárul az elől, hogy huszonnyolc hónap után ismét meccset rendezhessenek a Camp Nou-ban.
Először a Real Sociedad elleni, szeptember 28-án esedékes spanyol bajnoki találkozón futhat ki a felújított stadion gyepére Hansi Flick legénysége, ám eleinte csak korlátozott számú szurkolót engednek majd be a lelátókra. A tervek szerint eleinte 27 ezer drukker lehet jelen a mérkőzéseken, majd ahogy halad az építkezés, fokozatosan bővülhet a nézőszám is, a következő fázisban 45 ezerre, idővel pedig természetesen a teljes stadiont birtokba vehetik majd a fanatikusok:
az aréna a végső formában 105 ezer ember befogadására lesz alkalmas.
A felújítási-átépítési munkálatok még 2023-ban kezdődtek, és az eredeti tervek szerint tavaly november végére, az FC Barcelona alapításának 125. évfordulójára időzítették volna az ünnepélyes visszatérést, de az építkezés a vártnál lassabban haladt, így a Camp Nou újranyitásának időpontját több alkalommal is halasztani kellett. Idén év elején még úgy tűnt, hogy talán a májusi, Real Madrid elleni rangadót már igazi otthonában játszhatja a csapat, de hamar kiderült, hogy az a határidő sem lesz tartható, s végül a Como elleni nyári Joan Gamper-kupameccsre sem tudták megnyitni az arénát.
Amellett, hogy a Camp Nou újranyitása szimbolikus jelentőségű, a hazatéréssel akkor is sokat spórol a Barcelona, ha jó ideig nem tudja még kihasználni új stadionja teljes kapacitását.
Az elmúlt években egyébként is folyamatosan pénzügyi nehézségekkel küzdő klub évente valamivel több mint 90 millió eurót (36,4 milliárd forint) bukhatott azon, hogy albérletben, az 50 ezres Olimpiai Stadionban volt kénytelen játszani a hazai mérkőzéseit, a múlt vasárnapi, Valencia elleni spanyol bajnok találkozót pedig a tartalékcsapatnak otthont adó, mindössze 6000 fős befogadóképességű Estadí Johan Cruyffban kellett megtartani, mivel aznap az Olimpiai Stadion is foglalt volt.
A stadion felújítása a The Athletic számításai szerint körülbelül 900 millió euróba (364 milliárd forint) kerülhet, a teljes Espaí Barca-projekt pedig, amely a többi közt az edzőközpont és más, az egyesület által használt létesítmények felújítását, átépítését is magában foglalja, nagyjából 1,5 milliárd eurós (607 milliárd forint) kiadást jelenthet.
Ennek a projektnek a finanszírozását illetően szintén örömteli hírrel szolgált a nyár folyamán az FC Barcelona vezetése. Közlésük szerint az Espai Barca-projekt kapcsán felvett hitelek 40 százalékát, 424 millió eurót a Goldman Sachs tanácsadóinak segítségével sikerült átütemezni, ezeknek a hosszú lejáratú kölcsönöknek a visszafizetését 2033-ban kezdi majd meg az egyesület, és várhatóan 2050-ig törleszti a hitelek összegét.
