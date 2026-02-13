A köhögő dollár hátán támaszkodik a forint, fittyet hányva az érkező kamatvágásokra

Az év kezdete a devizapiacok számára nem alakult zökkenőmentesen, miközben a központi téma ugyanaz maradt: a dollár iránti kereslet csökken és csökken. Az eurót is beleértve, a prociklikus (vagyis a kedvező gazdasági körülmények között jól teljesítő) devizák iránti erős érdeklődés töretlen, többek között ez az egyik tényező, amely átcsatornázza a pénzt az Egyesült Államokból. A Federal Reserve (Fed) jövőbeli politikájával és a novemberi amerikai időközi választások előtti befektetési környezettel kapcsolatos bizonytalanságok is aláássák a dollár iránti bizalmat. Ez a hangulat pedig az opciós piacokon is megmutatkozik, ahol a dolláreladási opciók iránti kereslet hatalmas, ami további gyengülést vetít előre a zöldhasú számára.

A dollárról továbbra is elmondható, hogy nyomás alatt van / Fotó: Dilok Klaisataporn

Persze érdemes azt is tudni, hogy a dollár mögött lévő reálgazdaságban, tehát az Egyesült Államok mutatóiban nem történt drasztikus változás az elmúlt hónapokban. Az amerikai növekedés továbbra is meglehetősen erős, de az ottani munkaerőpiac relatív gyengülése, amely két Fed-kamatcsökkentést eredményezett tavaly, inkább a dollár lassú leértékelődésével, nem pedig összeomlásával jár. Hacsak az amerikai kötvény- és részvénypiacok hozamainak kilátásai nem romlanak jelentősen (ami nem az alapforgatókönyv része), az ING Bank stratégiái úgy látják, hogy az euró-dollár árfolyam nagyobb kilengés nélkül, fokozatosan az 1,22-os szint környékére emelkedhet az év végéig. Nagyobb piacmozgások esetében a felső korlátot az 1,25-os szint határozhatja meg, ennek elérése könnyen az Európai Központi Bank kamatcsökkentését eredményezheti, amely védené ezzel az európai reálgazdaságot a túl erős eurótól.

A dollár helyzetének várható alakulása

Úgy látjuk, hogy a közeljövőben két központi téma dominálhatja a devizapiacokat:

Az első a globális növekedés élénkülésével kapcsolatos halovány, de egyre növekvő optimizmus, amelynek köszönhetően a nyersanyagok árától függő fizetőeszközök és az európai és ázsiai prociklikus devizák teljesítménye felülmúlhatja a többi devizát. A második a dollárba vetett bizalom lassú eróziója, vagy legalábbis annak a kockázata, hogy a dollár eddig kikezdhetetlen világpiaci szerepén további repedések jelennek meg.

A dollárról továbbra is elmondható, hogy nyomás alatt van mind a húzó (pull), mind a toló (push) tényezők miatt. A pull tényező a prociklikus és feltörekvő piaci valutákba történő átállás, mivel a befektetők többsége az idei globális növekedés gyorsulására fogad. Ezt támasztja alá az is, hogy a piaci szereplők körében egyre jobban terjed az a nézőpont, hogy a korábban gondoltnál is ellenállóbb a globális gazdaság ebben a geopolitikai feszültségektől hangos világban. Ebbe a képbe illeszkedik, hogy a vámfenyegetéseket nagyobb károk nélkül tudta átvészelni a világ, és ha a kockázatok általános mértéke csökkenőbe vált, az a gazdaságstatisztikákban is pozitív fordulatot eredményezhet. Ezenfelül a dollár erejét az is kordában tartja, hogy egyre kevesebben hisznek abban, hogy Trump hivatali ideje alatt a zöldhasú menedékdevizaként jó szolgálatot tehet.

Mind a mai napig egyre többen ábrándulnak ki a dollárból, és fordulnak más stabilabb eszközök, például az arany felé.

A push tényező továbbra is az amerikai politika és a hamarosan már Kevin Warsh vezette Fed jövője (elsősorban függetlensége) miatti aggodalmak. Ugyanakkor az amerikai munkaerőpiac gyengül, és a felszín alatt egyre több feszültség körvonalazódik. Ezért a Fed várhatóan két, de a munkaerőpiaci gondok felerősödésével akár három kamatvágást is végrehajthat idén, függetlenségi kérdés ide vagy oda.

A fenti folyamatok eredőjeként tehát trendszerűen gyengülő dollárral számolunk idén.

A korábban említett faktorokat egy kicsit hazai szempontokból újból átböngészve kirajzolódik, hogy alapvetően mindezek potenciális pozitív hatással lehetnek a magyar gazdaságra.