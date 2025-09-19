Döntött Magyarországról a brit kormány: feloldja a régi tiltást, örülhet a magyar gazdaság – de a beutazásoknál marad a korlátozás

A brit környezetvédelmi, élelmezési és vidékfejlesztési minisztérium (DEFRA) csütörtöki közleményében jelezte: megszűnt a magyar hústermékekre vonatkozó korlátozás. Ez a lépés egy hónapok óta húzódó bizonytalanságnak vet véget, amely komoly veszteséget okozott a magyar húsiparnak.

Csütörtöktől ismét engedélyezett a magyar hústermékek exportja Nagy-Britanniába, miután a brit agrártárca feloldotta a korábbi behozatali tilalmat / Fotó: zi3000 / Shutterstock

A tárca kiemelte, hogy a döntést alapos technikai vizsgálat előzte meg. A brit szakemberek megvizsgálták a magyar hatóságok intézkedéseit és a jelenlegi állategészségügyi helyzetet, és ezek alapján állapították meg, hogy az import ismét biztonságosnak tekinthető.

Elmúlt a veszély, feloldották a tilalmat a magyar hústermékeken

Az előzményekhez tartozik, hogy szeptember 10-től az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) visszaállította Magyarország hivatalos RSZKF-mentes státuszát. Ez teremtette meg a jogi alapot ahhoz, hogy London most feloldja az embargót.

Fontos ugyanakkor, hogy a brit hatóságok külön figyelmeztetést is fűztek a bejelentéshez: az Európai Unióból érkező egyéni utazókra vonatkozó tilalom továbbra is életben van. Ez azt jelenti, hogy a magyar utazók sem vihetnek be Nagy-Britanniába friss húst, feldolgozott hústermékeket vagy tejtermékeket – a szabály megszegőit súlyos pénzbírság fenyegeti.

A DEFRA hozzátette: ha a helyzet változik, a minisztérium kész azonnal visszaállítani a tilalmat a brit biobiztonság védelme érdekében. Ez világosan jelzi, hogy London szoros kontroll alatt tartja a kérdést, és bármilyen állategészségügyi kockázatra gyorsan reagál.

A mostani döntés fellélegzést jelenthet a magyar húsipari exportőröknek, akik ismét megcélozhatják a brit piacot, amely az egyik legfontosabb nyugat-európai felvevőhely. Rövid távon ugyanakkor még kérdés, milyen gyorsan áll helyre a kereskedelmi bizalom, és hogy a brit vásárlók visszanyúlnak-e a magyar termékekhez.