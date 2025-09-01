Deviza
Óriási robbanás és pusztító tűz Erdélyben – robotokat visznek a helyszínre, vörös kód lépett életbe!

Robbanás rázott meg hétfőn reggel egy szászsebesi üzemet a romániai fehér megyében. A helyzet súlyos, a hatóságok életbe léptették az úgynevezett Vörös Beavatkozási Tervet, helikoptereket is bevetnek, sok a sérült. A robbanás miatt egy robot is a helyszínen van, hogy felkutassák a helyszínt.
Németh Tamás
2025.09.01., 08:50

Pusztító tűz volt az erdélyi Sebeșben, magyar nevén Szászsebes városában egy faipari üzemben Az adevarul.ro tudósítása szerint a robbanás miatt életbe léptették a hatóságok az ilyen esetekre kidolgozott Vörös Beavatkozási Tervet. A robbanás következtében négy ember megsérült, a romániai Sürgősségi Életmentő Szolgálat (SMURD) két helikoptere is részt vesz a mentésben. A SMURD egy sürgősségi életmentő szervezet melyet 1991-ben Raed Arafat palesztin orvos alapított Marosvásárhelyen.

Az erdélyi városban lévő fatelepet óriási robbanás rázta meg hétfőn, többen megsérültek, egyesek súlyosan (képünk illusztráció)
Az erdélyi városban lévő fatelepet óriási robbanás rázta meg hétfőn, többen megsérültek, egyesek súlyosan (képünk illusztráció) Fotó: FKI 

Az Egészségügyi Minisztérium két helyet is kijelölt az égési sérültek számára. Egyikük súlyos égési sérüléseket szenvedett és lélegeztetőgépre is került, majd a temesvári Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházba szállítják. A második beteget állapotától függően a bukaresti Bagdasar Arseni Sürgősségi Klinikai Kórházba viszik, ellátása a helyszínen még tart.

Robbanás: többek testük nagy felületén megégtek 

„Öt tűzoltóautó, egy létrás autó, egy SMURD mentőautó, egy több áldozat szállítására alkalmas jármű és két mentőautó érkezett a helyszínre a Megyei Mentőszolgálattól" –közölte az ISU Alba, a Fehér Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség. Hozzátették, a robbanás miatt a helyszín felderítésére robotokat is bevethetnek, a libertatea.ro pedig azt írja, hogy más romániai megyékből is átirányítottak mentőegységeket. 

Eddig négy áldozatot azonosítottak: közülük ketten testük körülbelül 20 százalékát borító égési sérüléseket szenvedtek, – őket kórházba szállítják, míg két sérültet a helyszínen látnak el. 

 

