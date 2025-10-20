Ausztria brutális építkezésbe kezdett: egymás után bontja el a világhírű hídjait, szörnyű állapotban vannak - a 2040-es évekig gigantikus dugók lesznek Európa egyik legforgalmasabb autópályáján

Az Ausztria és Olaszország közötti egyik legfontosabb közúti kapcsolat, az A13-as autópálya felhúzása nem volt egyszerű feladat, az Alpokon keresztül átívelő sztráda megépítése mérnöki bravúrok sorozatát igényelte, de mára már több helyen is felújításra szorul, így nem lehet tovább halogatni a fejlesztéseket.

Az Alpokon átívelő autópálya felújítása évekig tarthat/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP (illusztráció)

Évekig tart a felújítás

Idén tavasszal megkezdődött a Lueg-híd teljes körű felújítása, hiszen a régi, statikailag elöregedett szerkezet már nem feltétlenül bírja úgy a forgalmat, mint fénykorában. Azonban az Alpokban folytatott építkezés sem egyszerű feladat, így a munkálatok is öt évig tarthatnak a becslések szerint, ami azt jelenti, hogy az autósok fennakadásokra és forgalomkorlátozásokra számíthatnak a következő években – áll a Startlap összefoglalójában.

A hídon például októberben csak 13 utazási csúcson (például hosszú hétvégéken) lesz mindkét irányban két sáv használható, míg novembertől már csak a híd egy sávja lesz járható a munkálatok miatt, és a sebességhatárt is 60 km/h-ra szállítják, így a forgalom akkor is lassabb lesz, ha épp nem alakul ki torlódás az útvonalon. Emellett

a nehézgépjárműveket, például a kamionokat külön irányítják majd.

Ennek értelmében külön sávban közlekednek majd a 3,5 tonnás járművek, melyek a megszokottól eltérően a bal, vagyis a belső sávba kerülnek, hogy a híd súlyelosztása kiegyenlítettebb legyen. Nem érdemes trükközni ezzel, hiszen a jobb sávban beépített mérőrendszer figyel a járművek súlyára, és aki mégis 3,5 tonnánál nehezebb gépjárművel választja a külső sávot, azt 90 eurós bírsággal sújtják. A rendszert nyáron, az útvonal csúcsidőszakában, amikor sokan igyekeznek errefelé az olasz tengerpartra, már sikeresen tesztelték.

A torlódások mérséklése érdekében Tirol tartomány további 14 kamionstop-napot vezetett be a nyárihoz képest. Ez azt jelenti, hogy a 7,5 tonnánál nehezebb teherautók összesen 36 napig nem hajthatnak dél felé, és 21 napig észak felé. A részletes dátumokat az Asfinag, az osztrák autópálya-kezelő honlapján lehet ellenőrizni.