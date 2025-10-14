Kongatják a vészharangot: nagyot változhat az uniós kifizetések rendszere – nem elkölteni, hanem befektetni szeretnék a pénzt

Összességében a felzárkóztatási rendszer megújításár van szükség. Raffaele Fitto, a kohéziós politikáért felelős ügyvezető alelnök a Portfoliónak azt mondta, a kohéziós politika akkor maradhat az „európai projekt gerince”, ha a régiók nemcsak végrehajtói, hanem alakítói is lesznek az uniós fejlesztéspolitikának.

Az uniós források hatékonyabb elköltésére van szükség / Fotó: RaffMaster / Shutterstock

Noha az uniós kohéziós politika az Európai Unió egyik legnagyobb vívmánya, a legutóbbi értékelések szerint a megvalósítás számos hiányosságot mutat, és egyre több tagállam, illetve régió sürgeti a reformját.

Az Európai Bizottság friss jelentése azt állapította meg, hogy a kohéziós alapok összességében hozzájárultak a gazdasági növekedéshez és a regionális különbségek mérsékléséhez, de a hatás nagymértékben függött az intézményi környezettől, a helyi kormányzás minőségétől és a támogatások célzottságától.

A magyarországi példák is ezt támasztják alá: a támogatások rövid távon növelték a foglalkoztatást és a vállalatok árbevételét, de nem javították a termelékenységet vagy a versenyképességet. A bizottság értékelése szerint az európai régiók közötti különbségek az elmúlt évtizedben sok helyen nem csökkentek, hanem nőttek – ez pedig újra napirendre tette a felzárkóztatás politikájának jövőjét.

Ebben a feszült helyzetben nyitotta meg az idei Európai Régiók és Városok Hetét Brüsszelben Raffaele Fitto, az Európai Bizottság kohéziós politikáért felelős ügyvezető alelnöke, valamint Tüttő Kata, a Régiók Bizottságának elnöke. Mindketten arról beszéltek, hogy az unió területi politikáját sürgősen meg kell erősíteni, mert az új gazdasági, demográfiai és geopolitikai kihívások veszélyeztetik annak alapvető célját: a régiók közötti különbségek csökkentését.

Fitto azt mondta, a bizottság három fő témakör köré szervezte az idei kohéziós hetet: a növekedés, a területi egyensúly és a jövőbe mutató közös tervezés köré. Szerinte a legfontosabb feladat most az, hogy a tagállamok és a régiók képesek legyenek a meglévő forrásokkal kézzelfogható eredményeket elérni, mert ez bizonyítja majd a politika létjogosultságát a következő költségvetési ciklusban is.