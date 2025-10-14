Európa vesztésre áll a vámháborúban, Ursula von der Leyennek csak leszállópályát hagytak

A vámháborúként emlegetett gigászi globális helyezkedés friss híre, hogy kilőtt a kínai export, miközben nem csak képletesen, szabályosan is kivégzi az európai autóipart a távol-keleti óriás. Hogy Donald Trump mit talált ki, tudjuk, Kína hogy halad, látjuk, Ursula von der Leyen pedig napokkal ezelőtt úszta meg az Európai Parlamentben a bizalmatlansági szavazást, amelyet jobbról-balról jelentős részben azért kezdeményeztek, mert kudarcosnak látják az Európai Bizottság elnökének kereskedelmi politikáját. Vagyis minden mehet tovább, de hogy áll és hová tart Európa, ha a számokat kérdezzük?

Vámháború és Ursula von der Leyen: brüsszeli rémálom, miközben Washington harcban áll, Peking nyomul / Fotó: AFP

Az árukereskedelmi számok válaszai röviden:

Hszi Csin-ping Kínája tovább nyomul,

az Egyesült Államok a jó irányba korrigált, de Donald Trump elnök gazdaságpolitikai váltása időt vesz igénybe,

Európa biztosan és büszkén hanyatlik, Oroszország szankciókkal megbombázva sem, miközben az EU-t az olcsó energiáról leszakító háború a brüsszeli vezetők szándékának megfelelően – folyik tovább.

Lássuk az árukereskedelmet, előre bocsátva, hogy aki drukkol Németországnak – a régiónkban illik, mert erősen függnek tőle a gazdaságok –, annak most jó idegekre van szüksége. És azt is: a vámháború okozta bizonytalanságokról még jó ideig fogunk hallani, különösen a megroggyant Európában – nem a közepén vagyunk, ez még mindig csak az eleje.

A vámháború és Kína: nem igazán fogott rajtuk, persze még mindig az elején vagyunk

Ami a havi áru-külkereskedelmi számokat illeti, a hétfői közléssel augusztusról Kína egy hónappal az amerikaiak és az Európai Unió elé vágott.

Ha az augusztusi kínai külkereskedelmi többlet, 90,5 milliárd dollár, nem is érte el az elemzői várakozást, a kínai export kirobbanó formában van – ennyit a vámháborúról rövid távon. Kicsit visszatekerve: januárban jött Donald Trump, az új amerikai elnök, a vámháborúra készülődve az év elején gyorsan még bevásárolt a világ, ami a kínai és az európai exportot is akkor megdobta egy-két hónapra, azóta ingadozást látunk.

Kína exportja ellenálló maradt az amerikai vámok ellenére, köszönhetően a diverzifikált exportpiacának és erős versenyképességének

– idézte a Bloomberg Michelle Lamet, a Societe Generale SA Kína-specialista közgazdászát.