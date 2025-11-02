Itt a bosszú Fico ellen: megvonnák Szlovákia uniós szavazati jogát, kiszivárgott a mesterterv – ehhez a magyaroknak és a cseheknek is lesz egy-két szava

Hollandia fontolóra vette, hogy elindítja a 7. cikk szerinti eljárást az Európai Unióról szóló szerződés alapján, összefüggésben az egyik uniós tagállamban elfogadott, vitatott alkotmánymódosításokkal – írja az Eurointegration a diplomáciai forrásokra hivatkozva. A kiszemelt célpont ezúttal Szlovákia és Robert Fico miniszterelnök.

Hollandia megvonná Szlovákia uniós szavazati jogát / Fotó: AFP

Az előrehozott választásokat követően várhatóan a szociálliberális-progresszív D66 párt alakíthatja Hollandia következő kormányát, amely az eddiginél is kritikusabb lehet Szlovákiával szemben.

Holland mesterterv: itt a bosszú Fico ellen

Az uniós szerződés 7. cikke egy fegyelmi mechanizmus, amely végső soron akár az adott tagállam szavazati jogának felfüggesztéséhez is vezethet az EU Tanácsában.

A lépés a holland parlament október 16-án elfogadott határozatának következménye, amely határozott fellépést sürget az uniós jog megsértésének és az alapvető jogok korlátozásának vélt eseteivel szemben. Az értesülések szerint

a holland kormány jelenleg nem hivatalosan puhatolja, mekkora támogatást élvezne a kezdeményezés a többi tagállam részéről, ugyanakkor valójában azt szeretné, ha az Európai Bizottság indítaná el először a folyamatot, amelyet azután az Európai Bíróság elé lehetne vinni.

Emlékezetes, hogy a szlovák parlament szeptember végén olyan alkotmánymódosításokat fogadott el, amelyek meghatározzák a férfi és a nő nemét, valamint szabályozzák az örökbefogadás kérdését. A Velencei Bizottság korábban már aggodalmát fejezte ki ezekkel a változtatásokkal kapcsolatban, mivel azok a nemzeti jog elsőbbségét hirdetik az uniós joggal szemben.

Ehhez a magyaroknak és a cseheknek is lesz egy-két szava

Magyarország azonban még szorosabb szövetségre lépne Szlovákiával és Csehországgal. A magyar kormány reméli, hogy összefoghat Andrej Babissal, akinek jobboldali pártja megnyerte a csehországi parlamenti választásokat, valamint Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, hogy összehangolják álláspontjukat az EU-vezetők találkozói előtt, így a csúcstalálkozók előtt is.

Fico és Babis osztják a magyar vezető Ukrajnával kapcsolatos véleményét, és a gazdasági nyomásgyakorlás helyett a Moszkvával való párbeszédet szorgalmazzák.