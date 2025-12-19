Deviza
EUR/HUF387,9 +0,08% USD/HUF331,13 +0,13% GBP/HUF443,07 +0,13% CHF/HUF416,49 +0,04% PLN/HUF92,21 -0,03% RON/HUF76,2 +0,07% CZK/HUF15,92 +0,05% EUR/HUF387,9 +0,08% USD/HUF331,13 +0,13% GBP/HUF443,07 +0,13% CHF/HUF416,49 +0,04% PLN/HUF92,21 -0,03% RON/HUF76,2 +0,07% CZK/HUF15,92 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
IPO-piac
IPO

Nem is gondolná, melyik ország tőzsdéje nyeri az idei népszerűségi versenyt

Felszökött a tőzsdeláz az idén Ázsiában, sorra dőlnek meg a rekordok. A hongkongi tőzsde szerepelt globálisan is a legjobban, az ide bevezetett új cégek összesen eddig 34 milliárd dollárt kerestek részvényeik eladásával.
Kriván Bence
2025.12.19, 07:33
Frissítve: 2025.12.19, 08:21

Javában zajlik az év végi hajrá a hongkongi börzén, de az már biztosnak látszik, hogy az új tőzsdei bevezetések (IPO) terén az első helyről már nem lehet őket letaszítani, olyan decemberi forgalmat produkálnak. A Bloomberg összesítése szerint már eddig több mint 34 milliárd amerikai dollárt szívtak fel a frissen tőzsdére vitt cégek, s ez az összes „csőben lévő”, 19 bevezetéssel még nagyobbra duzzadhat. 

tőzsde
A CATL volt a hongkongi tőzsde idei legnagyobb dobása, az akkugyártó 4,6 milliárd amerikai dollárt kasszírozhatott / Fotó: AFP

A globális IPO-lista második helyezettje az amerikai elektronikus tőzsde, a Nasdaq, a harmadik pedig meglepetésre az indiai, mumbai tőzsde lehet. Fél távnál még a Nasdaq állt az élen. A mostani hongkongi hajrának Andy Wong, az SW Hong Kong tanácsadó cég IPO-vezetője szerint az a magyarázata, hogy a cégvezetők 2026-ra vonatkozó, bizonytalanabb kilátásaik miatt megsürgették a tőzsdére lépést, a forrásbevonással együtt. 

A hongkongi tőzsde nagy hajrába kezdett

Azaz inkább tutira mennek, ha lehet ilyenről beszélni a parkett környékén, mindenesetre kerülnék a fölös kockázatokat. Decemberben 19 cég vár, illetve várt a bebocsátásra, ilyen sok jelentkezőre legutóbb 2021 júliusában volt példa. A becsült adatok szerint az ebben a hónapban a tőzsdei bevezetésekből származó bevétel meghaladhatja a 2,4 milliárd dollárt.

Hogy a bevezetést követően a részvényárfolyam milyen irányba fordul, az kétesélyes. A JD.com ellátási lánc technológiai egysége, a Jingdong Industrials, valamint a Suzhou Novosense Microelectronics csiptervező részvényei például a múlt héten debütáltak, de ma már mindkét cég részvényeivel a bevezetési áruk alatt kereskednek. E héten

  • a Guoxia Technology energiatárolással foglalkozó cég,
  • a HashKey Holdings kriptotőzsde
  • és a CiDi önvezető haszonjárműipari vállalat

próbál a befektetők kedvében járni; 88 millió, 206 millió, illetve 180 millió amerikai dollárt szívna fel a parkettről a három társaság. A hongkongi lehetőségeket intenzíven szondázza a sanghaji tőzsdén jegyzett OmniVision félvezetőgyártó, amely akár egymilliárd dollárt is bevonhat, valamint a gyógyszerkutató Insilico Medicine, amelynek IPO-ja körülbelül 300 millió dollárt hozhat. 

A Bloomberg még a Shanghai Forest Cabin Cosmeticset említi, ez egy kínai kozmetikai vállalat, amely főként természetes összetevőkből készít és értékesít a fiatalok körében kurrens bőrápolási és kozmetikai termékeket. A

Az IPO-láz az idén tehát nagyon felszökött a hongkongi tőzsdén, a bevezetett cégek részvényárfolyama átlagosan 50 százalékkal emelkedett, meghaladva az irányadó Hang Seng index 29 százalékos bővülését. Igaz, a negyedik negyedévben már azok a friss cégek is gyengülő formát mutattak, amelyek rakétarajttal kezdték pályafutásukat a hongkongi börzén.

Tőzsdén landol a globális piacvezető svájci cateringcég, a légi utasok nagy kedvence

A légi közlekedés reneszánszából profitálva visszatérne jövőre a zürichi tőzsdére a világ legnagyobb cateringcége, amely jócskán megerősödött a pandémia óta. A Gategroup az utasellátás egyik pionírjaként ezúttal rendkívül vonzó befektetési célpont lehet.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu