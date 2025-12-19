Nem is gondolná, melyik ország tőzsdéje nyeri az idei népszerűségi versenyt

Javában zajlik az év végi hajrá a hongkongi börzén, de az már biztosnak látszik, hogy az új tőzsdei bevezetések (IPO) terén az első helyről már nem lehet őket letaszítani, olyan decemberi forgalmat produkálnak. A Bloomberg összesítése szerint már eddig több mint 34 milliárd amerikai dollárt szívtak fel a frissen tőzsdére vitt cégek, s ez az összes „csőben lévő”, 19 bevezetéssel még nagyobbra duzzadhat.

A CATL volt a hongkongi tőzsde idei legnagyobb dobása, az akkugyártó 4,6 milliárd amerikai dollárt kasszírozhatott / Fotó: AFP

A globális IPO-lista második helyezettje az amerikai elektronikus tőzsde, a Nasdaq, a harmadik pedig meglepetésre az indiai, mumbai tőzsde lehet. Fél távnál még a Nasdaq állt az élen. A mostani hongkongi hajrának Andy Wong, az SW Hong Kong tanácsadó cég IPO-vezetője szerint az a magyarázata, hogy a cégvezetők 2026-ra vonatkozó, bizonytalanabb kilátásaik miatt megsürgették a tőzsdére lépést, a forrásbevonással együtt.

A hongkongi tőzsde nagy hajrába kezdett

Azaz inkább tutira mennek, ha lehet ilyenről beszélni a parkett környékén, mindenesetre kerülnék a fölös kockázatokat. Decemberben 19 cég vár, illetve várt a bebocsátásra, ilyen sok jelentkezőre legutóbb 2021 júliusában volt példa. A becsült adatok szerint az ebben a hónapban a tőzsdei bevezetésekből származó bevétel meghaladhatja a 2,4 milliárd dollárt.

Hogy a bevezetést követően a részvényárfolyam milyen irányba fordul, az kétesélyes. A JD.com ellátási lánc technológiai egysége, a Jingdong Industrials, valamint a Suzhou Novosense Microelectronics csiptervező részvényei például a múlt héten debütáltak, de ma már mindkét cég részvényeivel a bevezetési áruk alatt kereskednek. E héten

a Guoxia Technology energiatárolással foglalkozó cég,

a HashKey Holdings kriptotőzsde

és a CiDi önvezető haszonjárműipari vállalat

próbál a befektetők kedvében járni; 88 millió, 206 millió, illetve 180 millió amerikai dollárt szívna fel a parkettről a három társaság. A hongkongi lehetőségeket intenzíven szondázza a sanghaji tőzsdén jegyzett OmniVision félvezetőgyártó, amely akár egymilliárd dollárt is bevonhat, valamint a gyógyszerkutató Insilico Medicine, amelynek IPO-ja körülbelül 300 millió dollárt hozhat.