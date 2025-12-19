Ezen nincs mit szépíteni: Ursula von der Leyen totális vereségével ért véget az EU-csúcs – egy életre megjegyezte a belgák és a magyarok nevét

Az uniós vezetők megállapodtak abban, hogy 90 milliárd eurós hitelt nyújtanak Ukrajnának, amelyet az EU közös költségvetésének terhére vesznek fel. Erről azután döntöttek, hogy meghiúsult az a javaslat, hogy a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználásával finanszírozzák a támogatást – írja a Financial Times.

Ursula von der Leyen nem érte el célját, hiába gyakorolt nyomást a tagállamokra /Fotó: Anadolu via AFP

Az a döntés, hogy az EU az adófizetők terhére vesz fel hitelt az orosz pénzek felhasználása helyett,

politikai vereség Friedrich Merz német kancellárnak és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének.

Ők ugyanis azt akarták elérni, hogy a befagyasztott orosz vagyont használhassák úgynevezett jóvátételi kölcsön formájában az ukránok megsegítésére. Ezért pedig nyomást gyakoroltak Bart De Wever belga miniszterelnökre, hogy egyezzen bele a tervükbe, ő azonban kitartott és kiállta az extrém terhelést.

Európa nyert, és a pénzügyi stabilitás is győzött. Elkerültük a káoszt, elkerültük a megosztottságot – mondta De Wever. Merz persze utólag már az eredményt „nagyon gyakorlatias, jó megoldásnak” nevezte, amely hatását tekintve hasonló ahhoz az elképzeléshez, amelyet korábban tárgyaltak, de amely „túl bonyolultnak bizonyult”.

A források szerint Franciaország és Olaszország vezette az alternatív javaslatot, amely az EU közös költségvetésének felhasználására épült. Csakhogy itt szintén történt egy részleges kudarc Brüsszel szempontjából.

A csúcson elfogadott 90 milliárd eurós hitelmegállapodás értelmében Csehországra, Magyarországra és Szlovákiára nem hárul pénzügyi kötelezettség. Ez a három ország korábban jelezte, hogy nem támogatja az uniós források Ukrajna finanszírozására való felhasználását. A frusztrációt jól mutatja az alábbi idézet.

Nem kell fizetniük – de politikailag meg fogják fizetni az árát

– mondta egy magas rangú európai tisztviselő a Financial Timesnek.

Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke is igyekezett kisebbíteni a kudarcot. Azt hangsúlyozta, hogy az orosz vagyon továbbra is befagyasztva marad, és végső soron felhasználható lehet a hitel visszafizetésére, ha Moszkva nem teljesíti jóvátételi kötelezettségeit.