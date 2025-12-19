Deviza
EUR/HUF387,9 +0,08% USD/HUF331,13 +0,13% GBP/HUF443,07 +0,13% CHF/HUF416,49 +0,04% PLN/HUF92,21 -0,03% RON/HUF76,2 +0,07% CZK/HUF15,92 +0,05% EUR/HUF387,9 +0,08% USD/HUF331,13 +0,13% GBP/HUF443,07 +0,13% CHF/HUF416,49 +0,04% PLN/HUF92,21 -0,03% RON/HUF76,2 +0,07% CZK/HUF15,92 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
Románia
elektromos autók
elektromos autógyártás
autógyártás
autó
terepjáró

Feltámad a legendás modell: új autót kezdhet el gyártani Románia, a szocializmusban világsiker volt – riválist kap a Dacia

Új életet lehelhetnek a szocializmus ikonikus román terepjárójába. Az állami intézményeket és magáncégeket tömörítő konzorcium dolgozik az ARO elektromos utódjának fejlesztésén, amelyből polgári és NATO-kompatibilis katonai változat is készülhet. A szervezet szerint évi tízezer autó gyártása legalább 1800 munkahelyet teremtene, az állam pedig évi egymilliárd lej bevételt kaphatna.
Németh Anita
2025.12.19, 06:58
Frissítve: 2025.12.19, 08:27

Feltámasztanák a szocializmus idején népszerű román terepjárót, az ARO-t. A projekt az Előrehaladott Stratégiai Fejlesztések, a Nanotechnológia és a Kvatntumtechnológia Román Egyesületének (Arcsantq) égisze alatt folyik. Az Arcsantq egy konzorcium, amelynek állami intézmények, köztük a Román Akadémia és a Védelmi Minisztérium, éppúgy tagjai, mint magáncégek – írja a Maszol az Economica.netre hivatkozva.

autó ipari termelésKözponti Statisztikai Hivatal
A szervezet szerint évi tízezer autó gyártása legalább 1800 munkahelyet teremtene, az állam pedig évi egymilliárd lej bevételt kaphatna / Fotó: Shutterstock

Az e-ARO 25 Next Generation nem az egykori négykerék-meghajtású jármű modernizált változata lenne, hanem egy teljesen új koncepció. A részletes tervek már elkészültek, a prototípus legyártása pedig két évet vesz igénybe, és 12-14 millió euróba fog kerülni.

Az új ARO teljesen elektromos meghajtású lenne, felszerelve egy menet közben, a motor által is tölthető akkumulátorral. A tervek szerint a járműből építenének polgári és NATO-kompatibilis katonai változatot is.

Előbbinek a hatótávolsága egyszeri feltöltéssel 550 kilométer, utóbbié 480 kilométer volna.

Az Arcsantq közleménye szerint az ARO-t főleg a katonai változat miatt fejlesztik.

A szervezet szerint évi tízezer autó gyártása legalább 1800 munkahelyet teremtene, az állam pedig évi egymilliárd lej bevételt kaphatna.

A Campulung Muscelen felépített ARO-gyár 1957-ben kezdett el termelni, elsőként az IMS-57 nevű modellt gyártotta. A világsikert az ARO 24 modell jelentette, amelyet száznál több országba exportáltak. A rendszerváltást követően az üzem hanyatlásnak indult, a termelést a 2000-es évek elején, egy vitatott privatizációt követően állították le – emlékeztetett a lap.

Berobbantják az oroszok az elfeledett autómárkát – azzal állnak össze, aki levette a négy karikát az Audiról, és kínaivá tette

Hamarosan új erőre kaphat egy ikonikus autómárka. A moszkvai Moszkvics autógyár megkezdte az új „M” termékcsalád két modelljének összeszerelését, amelyek kiegészítik a vállalat meglévő termékcsaládját, a Moszkvics M70 és a Moszkvics M90 modelleket – számolt be a Világgazdaság szerdán.

Az Interfax orosz hírportál tájékoztatása szerint az M-sorozatú autók 1,5 literes és 2,0 literes turbómotorral lesznek felszerelve a Moszkvics M70 modell esetében, míg a Moszkvics M90 modell 2,0 literes motorral kerül majd piacra. Mindkét modell a klasszikus kilencfokozatú sebességváltóval lesz felszerelve. A Moszkvics M90 négykerék-meghajtással, a Moszkvics M70 pedig elsőkerék-meghajtással rendelkezik, azonban a tervek szerint a jövőben ez a modell négykerék-meghajtású változatban is kapható lesz.

„Az M70 és M90 modellek saját M emblémát kaptak, amelyben a hagyományoknak megfelelően felismerhető a Kreml falának fogazata. Immár megkezdődött ezeknek az autóknak a gyártása is. A projekt megvalósításához a Moszkvics a legjobb és legoptimálisabb megoldásokat választotta, hogy megfeleljen a piac elvárásainak” – jelentette ki Szergej Kogogin, a technológiai partner Kamaz vezérigazgatója.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu