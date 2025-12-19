Feltámad a legendás modell: új autót kezdhet el gyártani Románia, a szocializmusban világsiker volt – riválist kap a Dacia

Feltámasztanák a szocializmus idején népszerű román terepjárót, az ARO-t. A projekt az Előrehaladott Stratégiai Fejlesztések, a Nanotechnológia és a Kvatntumtechnológia Román Egyesületének (Arcsantq) égisze alatt folyik. Az Arcsantq egy konzorcium, amelynek állami intézmények, köztük a Román Akadémia és a Védelmi Minisztérium, éppúgy tagjai, mint magáncégek – írja a Maszol az Economica.netre hivatkozva.

A szervezet szerint évi tízezer autó gyártása legalább 1800 munkahelyet teremtene, az állam pedig évi egymilliárd lej bevételt kaphatna / Fotó: Shutterstock

Az e-ARO 25 Next Generation nem az egykori négykerék-meghajtású jármű modernizált változata lenne, hanem egy teljesen új koncepció. A részletes tervek már elkészültek, a prototípus legyártása pedig két évet vesz igénybe, és 12-14 millió euróba fog kerülni.

Az új ARO teljesen elektromos meghajtású lenne, felszerelve egy menet közben, a motor által is tölthető akkumulátorral. A tervek szerint a járműből építenének polgári és NATO-kompatibilis katonai változatot is.

Előbbinek a hatótávolsága egyszeri feltöltéssel 550 kilométer, utóbbié 480 kilométer volna.

Az Arcsantq közleménye szerint az ARO-t főleg a katonai változat miatt fejlesztik.

A szervezet szerint évi tízezer autó gyártása legalább 1800 munkahelyet teremtene, az állam pedig évi egymilliárd lej bevételt kaphatna.

A Campulung Muscelen felépített ARO-gyár 1957-ben kezdett el termelni, elsőként az IMS-57 nevű modellt gyártotta. A világsikert az ARO 24 modell jelentette, amelyet száznál több országba exportáltak. A rendszerváltást követően az üzem hanyatlásnak indult, a termelést a 2000-es évek elején, egy vitatott privatizációt követően állították le – emlékeztetett a lap.

Berobbantják az oroszok az elfeledett autómárkát – azzal állnak össze, aki levette a négy karikát az Audiról, és kínaivá tette

Hamarosan új erőre kaphat egy ikonikus autómárka. A moszkvai Moszkvics autógyár megkezdte az új „M” termékcsalád két modelljének összeszerelését, amelyek kiegészítik a vállalat meglévő termékcsaládját, a Moszkvics M70 és a Moszkvics M90 modelleket – számolt be a Világgazdaság szerdán.

Az Interfax orosz hírportál tájékoztatása szerint az M-sorozatú autók 1,5 literes és 2,0 literes turbómotorral lesznek felszerelve a Moszkvics M70 modell esetében, míg a Moszkvics M90 modell 2,0 literes motorral kerül majd piacra. Mindkét modell a klasszikus kilencfokozatú sebességváltóval lesz felszerelve. A Moszkvics M90 négykerék-meghajtással, a Moszkvics M70 pedig elsőkerék-meghajtással rendelkezik, azonban a tervek szerint a jövőben ez a modell négykerék-meghajtású változatban is kapható lesz.