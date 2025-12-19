Azonnal megszólalt Orbán Viktor az EU-csúcs döntése után Ukrajnáról: részletesen elmondta, mi vár most Magyarországra – "Mi ebből kimaradunk"

Orbán Viktor: az orosz vagyon felhasználása belerántott volna bennünket egy háborúba, ettől sikerült megóvni magunkat – erről Orbán Viktor beszélt az EU-csúcs végén Brüsszelben, pénteken hajnalban.

EU-csúcs: Magyarország, Szlovákia és Csehország ellenállt, kimarad az ukrán hitelből / Fotó: Fischer Zoltán

A magyar miniszterelnök értékelése szerint a befagyasztott orosz vagyon felhasználása Ukrajna céljaira hadüzenetként értelmezhető, azonnal belerántott volna bennünket egy háborúba,

ettől sikerült megóvni magunkat, ez egy nagyszerű siker.

Az egynapos brüsszeli uniós csúcsértekezlet után nyilatkozva Orbán Viktor azt mondta, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználása "egy halott ötlet".

EU-csúcs: Magyarország, Szlovákia és Csehország ellenállt

Mi ezt eleve elutasítottuk, megmondtuk, hogy Magyarország ezt ellenzi és semmilyen felelősséget ezért nem vállal – fogalmazott a miniszterelnök. Szerinte ha ez a javaslat átment volna, akkor napokon belül, de három hónapon belül mindenképpen benne állnánk közvetlenül is egy háborúban.

Elmondása szerint kiderült, hogy összességében az uniós tagállamok magáncégeinek több vagyona van Oroszországban, mint az Európában befagyasztott orosz vagyon, ami azt jelenti, hogy egy orosz válaszlépés esetén Európa ezen nem nyer, hanem veszít.

Kiderült továbbá, hogy jogilag nem védhető a konstrukció, ez "konfiskálásnak, elkobzásnak" fog minősülni. A belgák ezt nem vállalták. Csak akkor járultak volna hozzá, ha a kockázatot vállalja a többi tagállam is. De "ehhez nem nagyon fűlött a foga senkinek".

A közös uniós hitelfelvétellel kapcsolatban a miniszterelnök azt mondta: annak "akadálya mi voltunk", valamint a szlovákok. "Mi azt mondtuk, hogy nem akarunk közösen hitelt fölvenni és ezt a pénzt elküldeni, odaadni kölcsön formájában Ukrajnának, amiről mindannyian tudjuk előre, hogy ezt a kölcsönt az ukránok a büdös életben nem fogják tudni visszafizetni".

A szlovákok nagyon erősen szembementek ezzel, mi, magyarok is, ahogy szoktunk, és Andrej Babis cseh miniszterelnök is bejelentette, hogy kormánya nem akar pénzt küldeni Ukrajnába.

Ezért mi azt kértük, ha ők erre a vonatra föl is szállnak, mi meg nem akarunk erre jegyet váltani, akkor nekünk ne kelljen fölszállni erre a vonatra. Úgyhogy mi ebből kimaradtunk

– jelentette be. Tehát most egy hadikölcsön jött létre,

Csehországot,

Szlovákiát

és Magyarországot kivéve

az összes uniós tagállam összeállt egy hitelnyújtó közösséggé. Uniós pénzt is fölhasználva hadikölcsönt adnak az ukránoknak. "Mi ebből kimaradtunk" – húzta alá Orbán Viktor.