Nyíltan kimondta az EU legnagyobb országa: arra készülnek, hogy kifúrják Amerikát az ukrán béketárgyalásokból – hirtelen már beszélni akarnak Putyinnal

Emmanuel Macron francia elnök kijelentette, hogy az európai vezetőknek és Ukrajnának fel kell készülniük arra, hogy közvetlenül együttműködjenek Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ha az Egyesült Államok közvetítésével zajló tárgyalások kudarcot vallanak – írja az Interfax.

Béketárgyalások: immár Macron is felkeresné Putyint / Fotó: Sergej Ilnitsky / AFP

„Ha az Egyesült Államok vezette béketárgyalások kudarcot vallanak, a következő hetekben meg kell találnunk a módját annak, hogy az európaiak újrakezdhessék a teljes párbeszédet Oroszországgal, Ukrajna teljes átláthatóságának feltételei mellett” – mondta Macron az újságíróknak az EU-csúcstalálkozó után. Hozzátette, hogy meg kell találni a megfelelő keretet egy megfelelő párbeszédhez Oroszországgal.

Washington ukrán válság rendezésére irányuló erőfeszítéseit kommentálva a francia elnök azt mondta, hogy a helyzet „nem ideális”.

„Hasznos lesz hamarosan újra beszélni Vlagyimir Putyinnal” – zárta Macron.

Trump ismét sürgette a békekötést

Donald Trump gyors lépésre sürgette Ukrajnát a háború lezárása felé vezető úton. Az amerikai elnök a szombatra Floridába tervezett amerikai–orosz tárgyalási fordulóval kapcsolatban fejtette ki véleményét csütörtökön.

Az elnök a Fehér Házban újságírói kérdésre válaszolva az újabb egyeztetéshez fűződő várakozásaival kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy „valaminek a közelébe jutunk, de remélem, hogy Ukrajna gyorsan mozdul, mert Oroszország ott van”. Az ukrán fél lépéseivel kapcsolatban úgy vélte, hogy azok „mindig túl sok időt vesznek igénybe, és közben Oroszország meggondolja magát”.

A tervek szerint Floridában Donald Trump elnök megbízottai, Steve Witkoff és Jared Kushner szombaton ül tárgyalóasztalhoz Vlagyimir Putyin orosz elnök vezető tanácsadóival, hogy megvitassák a háború lezárására vonatkozó folyamat fejleményeit, ami az amerikai béketerven alapul.

Elnöki szinten is folyamatosan kilátásban van a találkozó, a budapesti békecsúcs ötlete is felmerült. Mind az orosz, mind az amerikai elnök számára megfelelő hely lenne Budapest. Ugyanakor sok a bizonytalanság: egyelőre nemcsak az időpontról, hanem a meghívottak listájáról sincs megegyezés.