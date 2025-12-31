Deviza
Brutális áramszünet tört ki Moszkvában, százezernél is többen maradtak sötétségben: Magyar megígérte, hogy ez lesz, most Putyin bosszúján a sor

Jó eséllyel nem a véletlen műve, ami szilveszter napjára bekövetkezett az orosz fővárosban. Brutális áramszünet tört ki, amely tömegeket sújt. Figyelemreméltó, hogy a hírhedt ukrán parancsnok, Magyar, hetekkel korábban blackouttal fenyegette meg az oroszokat.
Hecker Flórián
2025.12.31, 06:26
Frissítve: 2025.12.31, 06:41

Nagy területen áramszünet keletkezett Moszkva térségében – jelentette az MTI. Brutális áramszünetről van szó, tömegeket sújt.

Brutális áramszünet, Moszkva, Moscow
Brutális áramszünet tört ki Moszkvában / Fotó: OLESYA KURPYAYEVA

Az eset következtében ugyanis

több mint 100 ezer ember maradt áramszolgáltatás nélkül

Moszkva térségében.

Brutális áramszünet tört ki Moszkvában

Az okokról egyelőre annyit tudni, hogy egy transzformátorállomáson keletkezett tűz miatt lépett fel a masszív rendelllenesség. Az orosz fővárosi agglomerációhoz tartozó Ramenszkoje városvezetése szerint az áramszolgáltatás kimaradását kábeltűz okozta,

ugyanakkor a történtekkel egy időben nagyobb ukrán dróntámadást is jelentettek a térségből.

Zsukovszkij és Litkarino teleüléseket is érintette az áramszünet. A hatóságok kedden este azt közölték, hogy dolgoznak a hiba elhárításán.

Az este folyamán az orosz hadsereg arról is beszámolt, hogy több mint száz ukrán drónt semmisítettek meg négy óra alatt. A legtöbbet ezek közül

  • az ukrán határ menti brjanszki régióban,
  • nyolcat viszont Moszkva térségében,
  • köztük három olyan pilóta nélküli repülőgépet, amely az orosz főváros irányába tartott.

Az ukrán támadás következtében ideiglenesen felfüggesztették a moszkvai repülőtereken a légiforgalmat.

Magyar parancsnok előre szólt Putyinnak: áramszünetet csinál Oroszországban

Ukrajna hírhedt, „Magyar” hívójelű drónparancsnoka blackouttal, azaz áramszünettel fenyegette meg Oroszországot. Erről Robert Brovdi a saját közösségi oldalán számolt be még november elején.

„Oroszok, a blackout nem ijesztő. Ez csak egy kis kellemetlenség…

Az SBS madarai (értsd: drónjai – a szerk.) az Ukrán Védelmi Erők mélységi csapásmérő egységeinek más műveleteivel együtt gyors, bár kissé kényszerű helyzetet ígérnek nektek. De megbirkóztok vele” – fenyegette meg az orosz lakosságot.

Az SBS parancsnoka némiképp ironikusan, illetve dicsekedve azt is hozzátette, hogy mostanra az orosz benzin hiánycikké vált, a gáz és az olaj pedig gyorsan égő anyaggá.

Brovdi arról híresült el, hogy kíméletlenül támad civil infrastruktúrát is orosz területeken válaszul az ukrán civil infrastruktúrát ért orosz pusztításra. Ukrajnában lényegében mindennaposak az áramszünetek az orosz rakéták tevékenysége nyomán.

