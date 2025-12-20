Deviza
Forronganak a németek: lebuktak a politikusaik, öntik magukra a pénzt – nekik nem, csak másnak kell spórolni

A német parlament létszáma 733-ról 630-ra apadt, mégis tovább nő a frakciók éves támogatása. A képviselőcsoportok politikai hovatartozástól függetlenül egyetértettek a pluszforrásokban.
VG
2025.12.20, 21:44
Frissítve: 2025.12.20, 22:09

A német Bundestag létszáma jelentősen csökkent a tavalyi választási reform nyomán: a korábbi 733 képviselői helyről 630-ra zsugorodott a parlament, és két frakció – az FDP és a BSW – is kiesett. Ennek ellenére a megmaradt öt képviselőcsoport (CDU/CSU, SPD, Zöldek, AfD, Die Linke) pénzügyi támogatása nem csökkent, hanem tovább nő.

német, Bundestag, parlament
Német politikusok: öntik magukra a pénzt, kiakadtak az adófizetők / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A Bundestag költségvetési bizottsága egyhangúlag döntött arról, hogy a frakciók éves támogatása 2025-ben 137,8 millió euróra, 2026-ban pedig 141,6 millió euróra emelkedjen. Ez jókora ugrás a kezdeti tervekhez képest: a parlament igazgatása eredetileg csak körülbelül 118 millió eurót javasolt 2025-re, mert levonta az időközben kiesett FDP-frakció korábbi költségeit.

Német politikusok: öntik magukra a pénzt, kiakadtak az adófizetők

A növekedés magyarázata elsősorban a béremelésekben rejlik: a közszolgálati bértárgyalások után emelkedtek a fizetések, emellett az infláció miatt drágultak a mindennapi kiadások (utazás, irodaszerek, kommunikáció, eszközjavítás). A frakcióknak járó összeg több mint háromnegyede (74 százaléka) a munkatársak bérére megy el.

Kritikusok szerint ez elszalasztott lehetőség a takarékosságra. Reiner Holznagel, az Adófizetők Szövetségének elnöke a Spiegelnek úgy nyilatkozott: a kisebb parlament és a kevesebb frakció ellenére a támogatásokat titokban emelik, mintha mi sem történt volna. Szerinte a szövetségi költségvetés nehézségei mellett a Bundestag közel 1,3 milliárd eurós saját kerete – amely 2022-ben még körülbelül 1 milliárd volt – alig indokolható.

A parlament teljes költségvetése fedezi a képviselők, a frakciók és a Bundestag mintegy 3200 alkalmazottjának költségeit, valamint az épületek fenntartását is. A döntés egyhangúsága mutatja: a frakciók politikai hovatartozástól függetlenül egyetértettek a pluszforrásokban, miközben a közvélemény egy része nagyobb mértékű spórolást várna a megváltozott körülmények között.

Német államadósság: minden idők legnagyobb hitelfelvételére készül jövőre a Merz-kormány

Németország mintegy 512 milliárd euró, azaz nagyjából 200 ezermilliárd forint értékű állampapírt bocsát ki a tervek szerint 2026-ban – közölte az ország pénzügyi ügynöksége csütörtökön. Ez az összeg abszolút rekord a második világháború utáni német történelemben, még a koronavírus-járvány csúcsévében felvett 483 milliárd eurós kibocsátást is markánsan meghaladja.

