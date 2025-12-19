Német államadósság: minden idők legnagyobb hitelfelvételére készül jövőre a Merz-kormány

Németország mintegy 512 milliárd euró, azaz nagyjából 200 ezermilliárd forint értékű állampapírt bocsát ki a tervek szerint 2026-ban – közölte az ország pénzügyi ügynöksége csütörtökön.

Hatalmas adósságba veri magát jövőre Németország / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Ez az összeg abszolút rekord a második világháború utáni német történelemben. A koronavírus-járvány csúcsévében felvett 483 milliárd eurós kibocsátást is markánsan meghaladja.

Idén egyébként 425 milliárd, 2024-ben pedig 438 milliárd eurós friss adósságot vállaltak.

A magas kibocsátási volumen ugyanakkor óvatosságra intheti a befektetőket, hiszen Németország már nem tartja magát a korábban jellemző szigorú költségvetési korlátokhoz, ezért a GDP-arányos államadósság is folyamatosan emelkedhet a következő néhány évben. Ráadásul előreláthatóan jelentősen magasabb hozamok mellett bocsáthatják ki a kötvényeket jövőre, mint anno 2021-ben.

Elemzők szerint minden körülményt figyelembe véve Németország költségvetési hiánya jövőre túllépheti a maastrichti szerződésben meghatározott 3 százalékos GDP-arányos határt, ami rendkívül ritkán esik meg Európa legnagyobb gazdaságával. Friedrich Merz kancellár kormánya azonban a költségvetési stimulussal akarja Németországot a stagflációból kimozdítani.

Az 512 milliárd eurós kibocsátásból 318 milliárd eurót hosszú lejáratú, míg 176 milliárd eurót rövid lejáratú állampapírok értékesítésével vonnának be, de minden esetben aukciókon.

Először egy 20 éves lejáratú államkötvényt (Bund) bocsátanak ki. A tervek szerint a fenti keretösszegből nagyjából 16-19 milliárd euró jutna a zöldkötvényekre.

A kötvények megoszlása is tükrözi a 2021-es helyzettől való eltérést. Akkoriban a kibocsátást elsősorban a világjárvány miatti segélyek és a vállalkozásoknak nyújtott támogatások vezérelték a Covid-járvány hatásainak ellensúlyozására. Ezúttal pedig inkább a hosszú távú kibocsátások felé mozdultak el, mivel Németország az infrastruktúrára, a védelmi iparra és az éghajlatváltozásra összpontosít.