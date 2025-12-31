Hiába fogtak össze a magyarok és a szerbek, Oroszország most pontot tett a NIS ügyének végére – Moszkva nem viccel, szólt, hogy így nem kellene továbbmenni

A Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) esetleges államosítása ellentétes lenne az Oroszország és Szerbia közötti, energetikai együttműködésről szóló kormányközi megállapodással, ezt Alekszandr Bocan-Harcsenko, Oroszország szerbiai nagykövete jelentette ki a RIA Novosztyi hírügynökségnek adott interjújában – írta a Szabad Magyar Szó.

Oroszország most pontot tett a NIS ügyének végére / Fotó: AFP

„Az orosz elnök azt mondta, hogy létezik egy 2008-as megállapodás Oroszország és Szerbia között az olaj- és gázipari együttműködésről, és hogy ezt a megállapodást mindkét félnek be kell tartania” – mondta Bocan-Harcsenko.

Bocan-Harcsenko szerint a NIS-szel kapcsolatos döntésnek összhangban kell lennie a Moszkva és Belgrád közötti kapcsolatok szellemével, valamint általánosságban is a szóban forgó megállapodással. Az orosz–szerb katonai-technikai együttműködésről a nagykövet azt mondta, hogy az folytatódik.

Az oroszok is megszólaltak a NIS-ről

Vlagyimir Putyin csak nemrég beszélt először a NIS-ről. Mint mondta, Oroszország feltételezi, hogy a „baráti Szerbia” teljesíti a közös vállalattal szembeni kötelezettségeit. „Van egy kormányközi megállapodásunk Szerbiával ezzel a kereskedelmi struktúrával (a NIS-szel) kapcsolatos korlátozás elfogadásáról. Természetesen feltételezzük, hogy Szerbia jóindulatú vezetése ezt szem előtt tartja, és teljesíti saját kötelezettségeit” – mondta Putyin december 19-én.

Ellenkező esetben – hangsúlyozta – felmerül a kérdés, hogy „hogyan fektethet be Oroszország pénzt” a szerb gazdaságba.

Hol vannak a biztonsági garanciák, ha még a kormányközi megállapodások sem működnek? Ez nem könnyű feladat. Sajnos a kapcsolatok javítására irányuló szándék ellenére a szankciós nyomás kétségtelenül folytatódik

– tette hozzá Putyin. Hozzáfűzte, hogy az orosz Gazpromnyefty többségi tulajdonosa a NIS-nek, és hogy Oroszország több mint hárommilliárd dollárt fektetett be ebbe a vállalatba.

Egy modern, rendkívül hatékony vállalattá alakult át, amely a szerb költségvetés egyik legnagyobb adófizetője

– tette hozzá az orosz elnök. Az Egyesült Államok azt követeli, hogy az oroszok szálljanak ki a NIS tulajdonosi szerkezetéből. Jelenleg lehetséges vevőként a magyar Molt és az Egyesült Arab Emírségekből származó ADNOC vállalatot emlegetik.