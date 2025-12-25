Az USA hozzájárult a szerbiai NIS orosz tulajdonrészének eladásához - hatalmas lehetőség kapujában a Mol
Az Egyesült Államok hozzájárult ahhoz, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) 2026. március 24-ig tárgyaljon a kőolaj-finomítója orosz tulajdonban lévő vagyonrészének értékesítéséről – jelentette a Reuters szerint szerda este az RTS szerb állami televízió.
Az RTS jelentése szerint a NIS azonban nem kapott működési engedélyt, amely révén nyersolajat vásárolhatna és feldolgozhatna. Az amerikai pénzügyminisztérium októberben sújtotta szankcióval a NIS-t az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében.
A szankciók következtében leállt a JANAF vezetéken Horvátországon át történő nyersolajszállítás, és a pancsovai üzemben – az ország egyetlen kőolaj-finomítójában – leállt a termelés.
- Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának,
- a Gazprom Neftnek pedig 44,9 százalékos.
- A szerb kormány részvényeinek aránya 29,9 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek és alkalmazottak osztoznak.
Alekszandar Vucsics szerb elnök kedden kijelentette, hogy a Gazprom tárgyal a Mollal a NIS többségi részvényeinek esetleges eladásáról.
A Mol nem cáfolta, hogy tárgyal NIS megvételéről
Nem cáfolta a Mol a Világgazdaság megkeresésére, hogy Szerb Kőolajipari Vállalat (NIS) eladásáról tárgyaltak az orosz Gazprommal. Az olajipari társaság megkeresésünkre azt közölte, megvizsgálnak minden lehetőséget, ami lehetővé teszi, hogy közösen erősítsék tovább a térség ellátásbiztonságát. A Molnál hangsúlyozták azt is,
Szerbia fontos ország, szerb partnereinkkel pedig kiváló az együttműködésünk.
A Reuters a múlt héten idézte Alekszandar Vucsicsot, a szerb elnök bejelentette, megállapodás született arról, hogy déli szomszédunkat 2026. március 31-ig egy rövid távú szerződésnek köszönhetően gázzal látják el Oroszországból.
Az emberek nyugodtan alhatnak. Szerbiában lesz áram és elegendő gáz a közelgő téli szezonra
– fogalmazott a sajtótájékoztatón, majd hozzátette: „információink szerint a Gazprom képviselői többek között a magyar Mollal is tárgyalnak, és semmi kifogásunk ez ellen. A magyarok a barátaink.” A szerb elnök mindezek mellett határidőt is szabott egy esetleges ügyletre: „lehető leghamarabb be kell fejeznünk, január 15-ig.”
Vucsics szerb csütörtök reggel kijelentette, hogy a következő napokban fontos és jó híreket vár az Amerikai Egyesült Államokból a szerbiai olajipari vállalatra (NIS) vonatkozó szankciókkal kapcsolatban. „A következő napokban nagy híreket várok. Nem hiszem, hogy január 15-ig kell várnunk, szerintem hétfőn vagy kedden megérkezik a várva várt válasz. Remélem, hogy jó hírekről számolhatok majd be” – nyilatkozta szerb újságíróknak Vucsics.
A Nova Ekonomija szerb gazdasági portál szerint az elnök akkor kiemelte, hogy immár 68 napja annak, hogy az Amerikai Egyesült Államok szankciókat vezetett be a NIS ellen. Ennek az oka az, hogy a többségi tulajdonosa orosz, és az orosz–ukrán háború miatt az oroszokat szankcionálják. Vucsics szerint
azóta egyetlen csepp olaj sem ért Szerbiába, de ennek a lakosság nem érezte meg a negatív következményeit.
„Büszke vagyok az országra, amely bebizonyította, hogy képes megkönnyíteni az állampolgárok helyzetét, és nem hárítja másokra a felelősséget” – jelentette ki Alekszandar Vucsics.
Durvul a helyzet, most van bajban Szerbia: az oroszok nyíltan megüzenték, nélkülük egy lépést sem tehetnek az olajfinomító eladásában – Vucsics rögtön visszaszólt
Szergej Lavrov múlt heti üzenetét követően a szerb elnök, Alekszandar Vucsics is megismételte, hogy Szerbia nem szándékozik senki tulajdonát elkobozni – közölte múlt héten péntekek a szerb Blic.
Ahogy már sokszor elmondtam, eszünkbe sem jut, hogy bárki tulajdonát elkobozzuk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tőke tulajdonosai továbbra is elégedett tulajdonosok maradjanak. És ha a működés lehetetlenné válik, Szerbia fizetni fog – ahogyan az komoly, tisztességes államokhoz illik
– közölte akkor a szerb elnök, és hangsúlyozta, hogy Szerbia nem fogja hagyni, hogy kulcsfontosságú energia-infrastruktúrája nélkül maradjon.