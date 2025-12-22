Deviza
szankciók
tanker
olaj

A világ szeme láttára üldözi Amerika az olajszállító tankert: ezt is le akarták foglalni, menekülésbe kezdett a Bella 1 – videó

Az Egyesült Államook két nap alatt a második tanker lefoglalására készül. A Venezuela elleni blokád és a két ország közötti feszültség fokozódik.
K. B. G.
2025.12.22, 07:20
Frissítve: 2025.12.22, 07:36

Folytatódik a Venezuela elleni amerikai blokád, így egy újabb tanker lefoglalásával próbálkoznak az amerikaiak, azonban a Bella 1 menekülésbe kezdett a nemzetközi vizeken.

Tanker "Eventin" pulled in off the island of Rügen
Venezuela blokádjával fokozza a nyomást a Maduro-rezsimen Trump/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP(illusztráció)

Olajért ment Venezuelába a lefoglalni kívánt tanker

A dél-amerikai ország felé hajózó tanker olajat akart felvenni Venezuelában, azonban amerikai szankciók hatálya alá esik, miután iráni oljat szállított korábban. Az amerikai hatóságok szerint a  hajó része a szankcionált olajat szállító árnyékflottának, így parancsot adtak ki annak lefoglalására. 

Azonban amikor az amerikai parti őrség emberei megközelítették a tankert, az menekülőre fogta, ami tengeri üldözéshez vezetett.

Ez a CNN összefoglalója szerint két napon bell már a második tanker lefoglalására tett kísérlet az Egyesült Államok részéről és amaerikai tisztviselők szerint az üldözés jelenleg is tart. A hajó lefoglalásáról bírósági döntés is született, miután az hamis zászló alatt hajózik és szankciók hatálya alá is esik. A tanker üldözéséről egy videót is közzétett Kristi Noem amerikai belbiztonsági miniszter, akinek tárcája felügyeli a parti őrséget. A videón egy helikopter köröz a Bella 1 fölött.

Venezuela olajban úszik, ám a szankciók miatt termelése csekély

Noem szerint további hasonló akciók is várhatók a világ legnagyobb olajtartalékával rendelkező országa ellen. A Maduro-rezsim és a Trump-adminisztráció között fokozódó eszkaláció keretében az Egyesült Államok már december 10-én is lefoglalt egy tankert, a Skippert, míg 

a múlt héten Donald Trump amerikai elnök teljes blokádot hirdetett Venezuelával szemben, melyet azzal vádol, hogy kábítószerekkel és migránsokkal árasztja el az Egyesült Államokat.

Jelentős olajtartaléka ellenére Venezuela olajtermelése messze elmarad a korábbi csúcsoktól az ország elleni szankciók hatására, miközben Trump szemet vetett a venezuelai olajvagyonra. Az amerikai elnök azzal vádolja a dél-amerikai országot, hogy ellopta az amerikai cégek vagyonát a szektor államosításakor. Előtte számos amerikai vállalat, mint a Chevron érdekelt volt a venezuelai olajtermelésben.

A legtöbb venezuelai olaj jelenleg Kínában talál vevőre, és az amerikai hatóságok szerint a koábban lefoglalt tankerek célja is Ázsia volt. A hétvégi történések hatására az olajárak hétfőn 1 százalék fölötti dráguláson mentek keresztül.

