Brutális hatása van az amerikai fenyegetésnek, 550 százalékos az infláció Venezuelában

Egyre éleződik a feszültség az Egyesült Államok és Venezuela között, ami az infláció elszabadulásában is érezteti a hatását: éves szinten akár az 550 százalékot is meghaladhatja a pénzromlás üteme a dél-amerikai államban. Igaz, korábban ennél sokkal magasabb inflációs rátát is regisztráltak már.
Világgazdaság
2025.12.18, 17:40
Frissítve: 2025.12.18, 17:53

Az infláció Venezuelában az egekbe szökik annak hatására, hogy Donald Trump amerikai elnök fokozza a nyomásgyakorlást a caracasi rezsim gazdasági és pénzügyi elszigetelése érdekében. A Bloomberg News által összeállított heti index szerint az inflációs ráta a december 17-ig tartó 12 hónapban 556 százalékra emelkedett, szemben a június végi 219 és a 2024-es 45 százalékkal. Az ország igazi olajnagyhatalomnak számít, mivel a világ legtöbb bizonyított kőolajkészletével rendelkezik, jelentős globális tartalékot képvisel (körülbelül 18 százalék), azonban a kitermelés és az export korlátozott a politikai helyzet és a szankciók miatt, így Caracas jelenleg nem tud élni ezzel a hatalmas potenciáljával – írta meg az Origo.

infláció, Venezuelan President Nicolas Maduro, venezuela
Az Egyesült Államok és Venezuela közötti feszültség éleződése miatt még jobban elszabadulhat az infláció a dél-amerikai államban / Fotó: Anadolu via AFP

Tengeri blokádot rendelt el Trump

A venezuelai magánszektorba irányuló devizaáramlások a következő hetekben visszaeshetnek, miután Washington az újabb szankciók keretében elrendelte az olajszállító tartályhajók blokádját, aminek jelentős inflációgerjesztő hatása lesz az OPEC-tagországban. 

Donald Trump amerikai elnök kedden döntött a blokád mellett, hogy nyomást gyakoroljon Nicolás Maduro venezuelai elnök kormányára, annak fő bevételi forrását, az olajkivitelt célozva meg.

Az Egyesült Államok az elmúlt időszakban erősítette a katonai jelenlétét a térségben, és több mint két tucat támadást hajtott végre a csendes-óceáni és karibi térségben olyan hajók ellen, amelyek Washington szerint kábítószer-csempészéssel foglalkoztak. Emellett Trump többször is kilátásba helyezte, hogy hamarosan szárazföldi támadás indulhat Venezuela ellen, és Madurónak távoznia kell a hatalomból.

Eközben az olajvásárlók nagyobb árengedményeket és a spot szerződések módosítását követelik egy hatalmas olajtanker múlt héten történt lefoglalása miatt – közölték a Reuters hírügynökséggel helyi források. 

Minden az infláció növekedésének irányába hat

A nyersolaj-szállítmányokkal kapcsolatos bizonytalanság rendkívül negatívan befolyásolja az ország olajbevételeit, csökkentve az egyes iparágak számára importra rendelkezésre álló készpénz- és kriptovaluta-kínálatot – emelik ki elemzők.

„Ez lehet az Egyesült Államok egyik leghatásosabb lépése” – mondta Alejandro Grisanti közgazdász. A vállalatoknak juttatott központi devizahitelek már eleve csökkentek: elemzőcégek és a pénzügyi szektor becslései szerint januártól novemberig összesen körülbelül 5 milliárd dollárt tettek ki, ami 16 százalékos visszaesést jelent 2024 azonos időszakához képest. Ráadásul ez a tendencia folytatódhat, mivel az amerikai intézkedések a venezuelai olajexport felét érinthetik.

Az elemzők egyetértenek abban, hogy a jelenlegi helyzet az infláció erőteljes növekedéséhez vezethet, ám Venezuela olyan időket is átélt korábban, amikor a pénzromlás üteme több százezer százalékos volt – erről itt olvashat bővebben.

