Az OpenAI bedobta a piros ászt az alkalmazottak kompenzációjánál: olyan számot közölt, melyet nehéz überelni

A Szilícium-völgy történetében szinte példátlan mértékű, részvényalapú kompenzációt fizet a ChatGPT-modellek mögött álló OpenAI 2025-re alkalmazottainak. Ennek mértéke személyenként átlagosan 1,5 millió dollár, azaz nagyjából 500 millió forint – írja az Origo a Wall Street Journal által bemutatott, a vállalat befektetői számára készített pénzügyi jelentés alapján. Ez a kompenzációs mérték messze meghaladja azokat, amiket az előző generációs technológiai óriások fizettek alkalmazottaiknak, mielőtt tőzsdére léptek (IPO). Az inflációval kiigazítva az OpenAI részvényértékre alapozott kifizetései többszörösen meghaladják az elmúlt két évtized nagy technológiai cégeinek intervallumát.

Elképesztő mértékű alkalmazotti kompenzációs csomagról érkeztek hírek az OpenAI háza tájáról / Fotó: NurPhoto via AFP

Kompenzációs verseny zajlik a meghatározó MI-vállalatok között

Az elképesztő, 1,5 millió dolláros átlagos kompenzációs szám világosan mutatja, mennyire kiélezett a verseny a legjobb mesterségesintelligencia-tehetségekért. A legjobban fizetett szakértők kompenzációs csomagja ugyanis lassan összemérhetővé válik az alapítók, illetve a vállalatvezetők kompenzációs csomagjaival.

A technológiai vállalatoknak – különösen a mesterséges intelligencia szektorában – a jelenlegi alkalmazottak megtartása és a keresett álláspályázók elnyerése érdekében a rivális kutatólaboratóriumoknak és technológiai óriásoknak egymást túllicitáló ajánlatokat kell tenniük, ha azt szeretnék, hogy a szakma legjobbjai csapatukat erősítsék. Az eredmény egy olyan számháború a kompenzációs mértékkel, amely elől egyik versenyző sem menekülhet el, még akkor sem, ha az emelkedő munkavállalói javadalmazás eddig példátlan hatást gyakorol az MI-fejlesztés gazdaságosságára.

Az OpenAI számára ez a kompenzációs stratégia nemcsak összegszerűségét tekintve, hanem több szempontból is meredek költségekkel jár.

A vállalat jelenleg mintegy 4000 alkalmazottat foglalkoztat, és a részvényjuttatások most a vállalat éves bevételének körülbelül felét érik el.

A bevétel felét elérő kifizetési arány szokatlanul magas, extrém mérték, amely valószínűleg hozzájárul az üzemi veszteségekhez. Ráadásul a vállalat nemrég lazított azon a belső szabályzaton, mely előírta, hogy a vállalat munkavállalói legalább hat hónapos jogviszony után jogosultak részvényalapú kompenzációs csomagra.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.