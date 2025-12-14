Deviza
Felforgatta a hozamtérképet a mesterséges intelligencia

Egyre több adat mutatja, hogy a mesterségesintelligencia-megoldások, különösen a ChatGPT megjelenése, vízválasztó lehetett a piacokon, és ebből adódóan az egész gazdasági életben. A néhány éve startolt ChatGPT után a technológiai szektor pénzügyi teljesítménye elképesztő emelkedést mutat, miközben más szektorok hozama jócskán elmaradt attól.
VG
2025.12.14, 09:23
Frissítve: 2025.12.14, 09:52

A technológiai fókuszú szektorok messze felülmúlták a szélesebb tőkepiaci teljesítményt a ChatGPT megjelenése óta, amit egy mesterségesintelligencia- (MI) vezérelt befektetési hullám hajtott. Az olyan, félvezetőiparhoz kapcsolódó vállalatok pedig, mint az Nvidia vagy a Broadcom, rendkívüli hozamokat értek el az MI-infrastruktúrák iránti robbanásszerű keresletnek köszönhetően – írja az Origo. A ChatGPT megérkezése valóban mélyreható változásokat indított el az amerikai tőkepiacon, a befektetések világában, s alighanem annak is köszönhető, hogy az Nvidia a világ első 4 ezermilliárd dolláros vállalata lett.

Seoul,,South,Korea,-,February,12,,2023,:,Computer,Screen, chatgpt
A ChatGPT megjelenése óta alaposan felfordult az egyes szektorokok hozama az amerikai piacokon (illusztráció) / Fotó: Ju Jae-young

Átrendeződést hozott a ChatGPT

2022 végén, a ChatGPT indulásával kezdődött meg az elmúlt évtizedek egyik legintenzívebb technológiai befektetési ciklusa. A tőke gyorsan áramlott azokhoz a vállalatokhoz és szektorokhoz, amelyek várhatóan profitálnak az MI-infrastruktúra, a felhőszolgáltatások, az adatközpontok és a digitális megoldások terjedéséből.

Nem túlzás ugyanis az a kijelentés, hogy az „MI-boom” átrendezte az amerikai részvénypiaci szektorokat 2022. november 30., vagyis a ChatGPT indulása óta. Ezt jól mutatja, hogy a kommunikációs szolgáltatások szektora vezette a mezőnyt 185 százalékos hozammal. Ezt több cég, de főként a Meta közel ötszörös erősödése hajtotta. 

Az információtechnológia 157 százalékkal követte, amit a csipgyártók és a felhőszolgáltatók MI-fejlesztésekben betöltött kulcsszerepe magyaráz.

A fogyasztói diszkrecionális (vagyis a nem alapvető fogyasztási cikkek, hanem például az autók, luxusholmik kategóriáját jelentő) szektor szintén jócskán felülteljesített. Ebben a szektorban szintén nagy jelentősége volt az MI megjelenésének, amivel hatékonyabb munkavégzés, nagyobb jövedelmezőség volt elérhető. Ezek az eredmények összességében azt mutatják, hogy a MI-hullám nemcsak a félvezetőipart, hanem több kapcsolódó iparágat is alapjaiban formált át.

A szektorok teljesítménye mögött persze ott húzódik a vállalatok teljesítménye is. A mesterséges intelligencia által generált keresletből senki sem profitált annyira, mint a félvezetőipari óriások, amit a cégek brutális hozamnövekedése is mutat. Például az Nvidia elképesztő mértékű, hozzávetőlegesen 1020 százalékos hozamot ért el a vizsgált időszakban, ami a legnagyobb növekedés volt a jelentős amerikai vállalatok körében. 

