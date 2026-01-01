Több száz német vállalat továbbra is folytatni akarja üzleti tevékenységét Oroszországban a nyugati országok egyre szigorúbb szankciói ellenére, amelyeket Moszkva Ukrajna elleni háborúja miatt léptettek életbe – derült ki egy csütörtökön közzétett felmérésből. Ebben kifejezetten német cégeket kérdeztek.

Német cégek: kimondták az igazat az oroszok elleni uniós szankciókról / Fotó: Shutterstock

Talán sokakat meglephet a következő adat:

a német vállalatok mindössze 4 százaléka tervezi a piac elhagyását

– erről Matthias Schepp, a német-orosz kereskedelmi kamara elnöke beszélt az oroszországi üzleti klímát vizsgáló friss felmérésre utalva, amelyet mintegy 260 vállalkozás megkérdezésével végeztek el.

Szavai szerint sokan attól tartanak, hogy jelentős pénzt veszítenek, ha kivonulnak. „Az, aki még mindig Oroszországban van a négyévnyi vérontás és a szankciók után, ki akar tartani” – szögezte le Schepp. Hozzátette, hogy ezek a német vállalkozások továbbra is nagyra értékelik az orosz piac jelentőségét.

Becslések szerint jelenleg körülbelül kétezer német vállalat működik Oroszországban. A kamara elnöke szerint a német vagyon Oroszországban több mint 100 milliárd euróra tehető. „Ezt a vagyont még az is növeli, hogy az orosz törvények lehetetlenné teszik a profit nagy részének kivételét” – jegyezte meg a kamara elnöke.

A felmérésben részt vevők ugyanakkor úgy vélekedtek, hogy az üzleti klíma Oroszországban, valamint a német vállalatok ottani várakozásai egyértelműen romlottak. A vállalatok több mint fele az orosz gazdaság zsugorodására számít 2026-ban. Továbbá úgy vélik, hogy újabb szankciószigorítás is fenyeget, ha az ukrajnai háború nem ér véget.

A felmérés szerint a német vállalatok több mint fele úgy látja, hogy a büntetőintézkedések „erős vagy nagyon erős károkat” okoznak az orosz gazdaságnak, szemben a Kreml álláspontjával.

Az Oroszországban működő német vállalatok 49 százaléka ugyanakkor úgy gondolja, hogy a szankciók Németországnak jobban ártanak, mint Oroszországnak.

Az „igazságbeszéd” ezt követően hangzott el. A német-orosz kereskedelmi kamara elnöke szerint ugyanis a német és az európai politikusok alábecsülik az orosz gazdaság szankciókkal szembeni ellenálló képességét. Egészen pontosan azt mondta, hogy

az információhiány téves számításokhoz vezet az oroszországi valódi helyzettel kapcsolatban, és ez a háború és a béke kérdésében is így van. A vágyvezérelt gondolkodás és a valóság tagadása rendszeresen ahhoz vezet, hogy alábecsülik az orosz lakosság kitartását.

A felmérés szerint egyébként elsősorban

az informatika és a távközlés,

a gyógyszeripar és az egészségügy,

valamint a mezőgazdaság és az élelmiszeripar

területén várnak növekedést a német vállalkozók.