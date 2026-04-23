Andrej Babis: elfogadhatatlan az EU 2028-as költségvetési terve Csehországnak

A cseh miniszterelnök közölte: teljesen elfogadhatatlan az Európai Bizottság 2028-tól induló költségvetési javaslata. Andrej Babis szerint a tervek szerint 228 milliárd koronával kevesebb támogatás érkezne Prágába mindenféle indoklás nélkül.
VG/MTI
2026.04.23, 20:19

Csehország számára abszolút elfogadhatatlan az Európai Unió 2028-tól tervezett, következő hétéves költségvetési tervezete – jelentette ki Andrej Babis cseh kormányfő Prágában csütörtökön, mielőtt elindult az EU-tagországok kormányfőinek informális találkozójára Ciprusra.

Csehország elutasítja az EU új költségvetését / Fotó: AFP

A Csehországnak jutó támogatás az uniós forrásokból az új költségvetési időszakban a tervek szerint 228 milliárd koronával csökkenne minden ok nélkül - hangsúlyozta. A cseh kormányfő arra számít, hogy az uniós költségvetési vita nagyon nehéz lesz, s várhatóan az egész jövő évet igénybe fogja venni.

Az elutazása előtti sajtótájékoztatón Babis azt is mondta, hogy Csehországnak nem tetszik a költségvetési pénzek elosztására vonatkozó eddigi modell megváltoztatása. A hét elején a kormányfő úgy nyilatkozott, hogy szerinte több csomagra kellene osztani a költségvetési pénzeket, s például az egészségügy külön fejezetet érdemelne.

Az Európai Bizottság most azzal a javaslattal hozakodott elő, hogy egy csomagban adja oda nekünk a mezőgazdasági és a kohéziós pénzeket, s azokat nekünk kellene elosztanunk. Ez nem tetszik nekünk

 – szögezte le az újságírók előtt. Szerinte elfogadhatatlan az is, hogy az Európai Bizottság nagyobb összegek felett döntsön, mint amennyit az egyes tagállamok kapnának.

Csehország eddig rendszeresen többet kapott az Európai Uniótól, mint amennyit a közös kasszába befizetett. Prágai elemzők úgy látják, hogy Csehország gazdagszik, ezért ez a helyzet a jövőben megváltozhat. Tavaly Csehország 31,1 milliárd koronával (497,6 milliárd forint) kapott többet Brüsszeltől, mint amennyit a közös kasszába befizetett - közölte a cseh pénzügyminisztérium.

Üres román államkassza: megint brutális költségvetési hiányt hozott össze Bukarest
Tavaly is Romániában volt a 27 tagú unióban a legmagasabb költségvetési hiány, ami mindössze 1,4 százalékkal csökkent a 2024-es 9 százalék fölötti szinthez képest. Keleti szomszédunkban majdnem kétszerese volt a magyarnak a költségvetési hiány, pedig Bukarest több megszorítócsomagot is elfogadott az államháztartás stabilizálása érdekében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
