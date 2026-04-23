Itt lehet a megoldás a brutálisan drága benzinre: az EU állítólag egy teljesen új és olcsó üzemanyag, az E-20 bevezetését fontolgatja

Az Európai Bizottság vizsgálja, hogy bevezethető-e az unióban az E-20 elnevezésű üzemanyag, amely a jelenlegi E-10-nél kétszer több bioetanolt tartalmaz, és így potenciálisan olcsóbb lehet a hagyományos benzinnél – írja a Spiegel.

Dráguló üzemanyagárak idején: az E-20 lehet a megoldás Európában? / Fotó: AFP

A kezdeményezés hátterében a magas üzemanyagárak állnak, részben az Iránnal kapcsolatos feszültségek miatt. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke levélben tájékoztatta a CDU három európai parlamenti képviselőjét a kérdésről.

Az E-20 hasonló elven működik, mint a Magyarországon és Németországban is elérhető E-10, de 20 százalék bioetanolt tartalmaz a 10 százalék helyett. Az E-10 jelenleg körülbelül 6 százalékos literenkénti árkedvezményt jelent a sima benzinhez képest, ám nagyobb fogyasztással jár, és nem minden autó motorja kompatibilis vele, ezért sok autós ódzkodik tőle.

Egyelőre nem világos, hogy az E-20 pontosan mennyivel lenne olcsóbb.

Bevezetéséhez módosítani kellene az uniós üzemanyag-minőségi irányelvet. Jelenleg csak kísérleti jelleggel, nem nyilvános töltőállomásokon elérhető néhány helyen. Peter Liese európai parlamenti képviselő (EPP) szerint a biokomponensek azonnal olcsóbbá teszik az üzemanyagot, ráadásul új infrastruktúra nélkül.

A biokomponensek elvileg klímabarátabbak, mert előállításuk során kevesebb fosszilis nyersanyagot használnak fel. A valós környezeti előny azonban korlátozott, és erősen függ attól, hogy a bioetanol alapanyagául szolgáló növényeket (gyakran repcét) honnan szerzik, valamint attól, hogy az ültetvények miatt nem vesznek-e el természetes élőhelyeket, emiatt az E-20 környezetvédelmi mérlege is megosztó kérdés.