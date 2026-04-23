Kerozinválság: döbbenetes nyilatkozatot tett a Ryanair vezére - még ő sem tudja, hogy mi vár a légitársaságokra a nyári hónapokban

Michael O’Leary szerint a közel-keleti konfliktus nemcsak az olajárakat hajtotta fel, hanem az üzemanyag-ellátás biztonságát is veszélybe sodorta, ami a Ryanair működésére és az egész európai légi közlekedésre kockázatot jelent. A Ryanair vezérigazgatója úgy véli, a tartósan magas árak és az ellátási gondok őszre több légitársaságot is válságba taszíthatnak, például a Wizz Airt.
VG
2026.04.23, 06:52
Frissítve: 2026.04.23, 07:35

„A háború áprilisban is 50 millió dollárral több üzemanyagba került. Ha folytatódik és az ár hordónként 150 dollár marad, egy éven belül 600 millió dollárra emelkedhet” – idézte Michael O’Learyt, a Ryanair csoport vezérigazgatóját az Ilsole24ore.com.

Ryanair press conference
A Ryanair vezérigazgatója úgy véli, a tartósan magas árak és az ellátási gondok őszre több légitársaságot is válságba taszíthatnak, például a Wizz Airt / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

„Az üzlet robbanásszerűen növekedett ebben az évben, minden remekül ment. Aztán Trump március közepén úgy dönt, hogy darabokra szakítja Iránt, és a világot zuhanásba kergeti.”

„Senki sem tudja, mi fog történni. Jelenleg az tűnik világosnak, hogy ha a háború április végén vagy május elején véget ér, akkor nyáron nem lesznek problémák az üzemanyag-ellátással, de hogy folytatódik-e, azt nem tudjuk” – mondta a vezérigazgató miután olajtársaságokkal egyeztetett.

Michael O'’Leary szerint csődbe mehet a Wizz Air

A Ryanair vezetősége jelenleg nyugodtan alszik, mivel az üzemanyag 80 százalékát a konfliktus előtt hordónként 67 dolláros áron rögzítették, 2027 márciusáig érvényes fedezettel. Ez a döntés stratégiai fontosságúnak bizonyult, de nem volt elég. Mivel a nyílt piacon vásárolt 20 százalék ára, míg februárban, a háború előtt 74 dollár volt, a következő hónapokban több mint kétszeresére, 150 dollárra emelkedett.

„Ha az olaj ára ezen a szinten marad, októberben vagy novemberben két-három európai légitársaság is csődbe mehet, mint például a Wizz Air, amely be akar perelni, de nem lesz elég ideje rá, és az Air Baltic. Ez jó dolog az üzletünk szempontjából”, mert kevesebb lesz a versenytárs.

A háború szele ellenére a fapados légitársaság továbbra is növekszik:  2026-ra 216 millió utassal, 2027-re 222 és 223 millió közötti forgalmi adatokkal számol. 

A Ryanair trükkel próbálja mérsékelni az üzleti kárjait

Ebben a bizonytalansággal teli forgatókönyvben a vállalat úgy próbál ellenállni, hogy elkerüli a pénzügyi iránymutatásának felülvizsgálatát: „Nem tudom, hogyan csináljam, nem tudom megjósolni a jövőt.”

A részvényárfolyamunk 32 euróról 25 euróra esett, mióta Trump elkezdte bombázni Iránt, ez azt jelenti, hogy a piac a profitunk csökkenésére számít, de most lehetetlen jóslatokat tenni, mert nem látjuk a júniusi üzemanyagárakat, nemhogy a télit.

Júniustól fennáll az üzemanyaghiány kockázata

A fapados légitársaság terveit nemcsak a sugárhajtómű-üzemanyag árának emelkedése, hanem mindenekelőtt annak elérhetősége is tönkreteszi, mert ha a Hormuzból származó kerozin nem érkezik meg, minden összeomlik. 

„Jelenleg az olajtársaságok azt mondják, hogy májusban nem lesznek ellátási kockázatok, de a júniusban nem vagyunk biztosak.”

Az üzemanyag-ellátásunk 10-20 százaléka van veszélyben. Még ha holnap véget is ér a háború, legalább három-négy hónapba telik, mire minden visszatér a normális kerékvágásba.

Az Egyesült Királyság van a legnagyobb veszélyben, mivel „Kuvaitból szerzi be az üzemanyagát. Míg a többi európai országban májusban és valószínűleg júniusban sem számítunk hiányra, mivel Norvégiából, Nyugat-Afrikából, az Egyesült Államokból és Oroszországból szerzik be az üzemanyagukat, de ezt nem lehet kijelenteni”.

„A jó hír az, hogy 2028-tól már nem lesz Trump”

A kudarcba fulladt tervek, a háborús kockázatok és az üzemanyagválság miatt a vezérigazgatónak el kellett halasztania a 2028-ban lejáró szerződésének véglegesítését a légitársaság élén: „Véglegesítjük a megállapodást az igazgatótanáccsal a szerződésem 2032-ig történő meghosszabbításáról. Remélem, később be tudjuk majd jelenteni, és talán szeptemberben megkapjuk a közgyűlés jóváhagyását valamilyen megállapodásra a szerződésem meghosszabbításáról. Mostantól 2028-ig bármi megtörténhet, de az egyetlen jó hír az, hogy 2028-tól Trump már nem lesz a Fehér Házban, remélhetőleg nem lesz olyan, aki akkora kárt tudna okozni, mint ő.”

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu