Most fog elszabadulni a pokol a Hormuzi-szorosban: Trump kiadta a parancsot a haditengerészetnek – "lőj és ölj"
Utasította az amerikai haditengerészetet Donald Trump amerikai elnök, hogy „lőjenek le és öljenek meg minden hajót”, amely aknákat helyez el a Hormuzi-szorosban – számol be róla a CNBC. A Hormuzi-szoros már az iráni háború kezdete, azaz február 28. óta zárva van, ám semmi nem utal arra, hogy a közeljövőben ez megváltozna.
A Truth Socialon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy nincs ok a habozásra, ezért utasította az amerikai aknakeresőket, hogy folytassák a szoros megtisztítását „háromszoros fokozaton!”.
Azt is állította Trump, hogy az USA teljes mértékben ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi-szorost, ezzel szemben az irániak azt sem tudják, hogy ki a vezetőjük.
Az Egyesült Államok fokozza a feszültséget Iránnal a létfontosságú olajszállítási útvonal miatt, amely javarészt elzáródott a február végi háború kezdete óta. Az elnök ezért nyomást gyakorol Teheránra, hogy teljesen nyissa meg újra a szorost egy ingatag tűzszünet részeként, amely ezen a héten járt volna le, mielőtt az elnök egyoldalúan meghosszabbította volna.
Az Egyesült Államok végül megtorló tengeri blokádot vezetett be a régió iráni kikötőire, azzal a céllal, hogy rákényszerítse Teheránt, hogy lazítson a vízi út feletti szorításában, és tárgyalóasztalhoz üljön. Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága tegnap este közölte, hogy eddig 31 hajót utasított a megfordulásra vagy a kikötőbe való visszatérésre a blokád részeként.
A szoros Trump szerint zárva marad
Trump kitart amellett, hogy a szorosban nem Irán, hanem az Egyesült Államok mondja meg a feltételeket. Teljes ellenőrzésünk van a Hormuzi-szoros felett” – írta egy csütörtök délelőtti, későbbi Truth Social-bejegyzésében.
Egyetlen hajó sem hajózhat be vagy ki az Egyesült Államok Haditengerészetének jóváhagyása nélkül. A szoros szigorúan lezárva marad, amíg Irán nem köt MEGÁLLAPODÁST!!!”
– írta. Kevesebb mint 15 perccel később Trump jóváhagyólag megosztotta a Washington Post egyik véleménycikkét, amelynek címe: „Trumpnak nincs szüksége megállapodásra ahhoz, hogy megkapja, amit akar Irántól.” „Teljesen igaz!!!” – felelte rá az elnök.
A szorosban – amely általában a világ olajszállításának 20 százalékát bonyolítja le – a tartályhajó-forgalom továbbra is jóval a háború előtti szint alatt marad. Békeidőben naponta több mint száz0 hajó, köztük több tucat tartályhajó halad át a szoroson. Azonban mióta Irán ténylegesen lezárta a szorost, ez a szám a legtöbb napon egy számjegyűre csökkent. Az LSEG nyomkövetési adatai szerint szerdán legalább nyolc hajó haladt át a szoroson, köztük három olajszállító tartályhajó.
Mohammad Bagher Ghalibaf, Irán parlamenti elnöke szerdán kijelentette, hogy „a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása lehetetlen”, amíg az amerikai blokád fennáll.