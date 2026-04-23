Utasította az amerikai haditengerészetet Donald Trump amerikai elnök, hogy „lőjenek le és öljenek meg minden hajót”, amely aknákat helyez el a Hormuzi-szorosban – számol be róla a CNBC. A Hormuzi-szoros már az iráni háború kezdete, azaz február 28. óta zárva van, ám semmi nem utal arra, hogy a közeljövőben ez megváltozna.

Most fog elszabadulni a pokol a Hormuzi-szorosban: Trump kiadta a parancsot a haditengerészetnek – „lőj és ölj”

A Truth Socialon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy nincs ok a habozásra, ezért utasította az amerikai aknakeresőket, hogy folytassák a szoros megtisztítását „háromszoros fokozaton!”.

Azt is állította Trump, hogy az USA teljes mértékben ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi-szorost, ezzel szemben az irániak azt sem tudják, hogy ki a vezetőjük.

Az Egyesült Államok fokozza a feszültséget Iránnal a létfontosságú olajszállítási útvonal miatt, amely javarészt elzáródott a február végi háború kezdete óta. Az elnök ezért nyomást gyakorol ​​Teheránra, hogy teljesen nyissa meg újra a szorost egy ingatag tűzszünet részeként, amely ezen a héten járt volna le, mielőtt az elnök egyoldalúan meghosszabbította volna.

Az Egyesült Államok végül megtorló tengeri blokádot vezetett be a régió iráni kikötőire, azzal a céllal, hogy rákényszerítse Teheránt, hogy lazítson a vízi út feletti szorításában, és tárgyalóasztalhoz üljön. Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága tegnap este közölte, hogy eddig 31 hajót utasított a megfordulásra vagy a kikötőbe való visszatérésre a blokád részeként.

A szoros Trump szerint zárva marad

Trump kitart amellett, hogy a szorosban nem Irán, hanem az Egyesült Államok mondja meg a feltételeket. Teljes ellenőrzésünk van a Hormuzi-szoros felett” – írta egy csütörtök délelőtti, későbbi Truth Social-bejegyzésében.

Egyetlen hajó sem hajózhat be vagy ki az Egyesült Államok Haditengerészetének jóváhagyása nélkül. A szoros szigorúan lezárva marad, amíg Irán nem köt MEGÁLLAPODÁST!!!”

– írta. Kevesebb mint 15 perccel később Trump jóváhagyólag megosztotta a Washington Post egyik véleménycikkét, amelynek címe: „Trumpnak nincs szüksége megállapodásra ahhoz, hogy megkapja, amit akar Irántól.” „Teljesen igaz!!!” – felelte rá az elnök.