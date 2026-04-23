Ez nem lesz sétagalopp: csak aknamentes víznél lehet megtenni a Perzsa-öböl hajóevakuálását

Jelenleg is több mint 800 vesztegel a Perzsa-öbölben, miután a Hormuzi-szoros forgalma gyakorlatilag leállt az iráni háború kitörését követően. Teherán fenyegetései és hajók elleni támadásai, valamint a helyzetből hasznot húzni próbáló csalók miatt a hajótulajdonosok többsége túl kockázatosnak ítélte az áthaladást. Irán ugyanakkor egyes, jóváhagyott útvonalakat követő hajók számára engedélyezte a távozást, bizonyos esetekben fizetséget is követelve. Ezek azonban kivételek, az öbölben veszteglő hajókon a legénység helyzete is egyre nehezebbé válik. Az IMO által elvi szinten tervezett hajóevakuálás azonban nem lesz egyszerű – mutatja be cikkében az Origo –, annak ellenére sem, hogy közben – a Világgazdaság cikkét itt találja – a menekítési terv egyre konkrétabb formát ölt.

Az IMO szerint meg kell kezdeni a Perzsa-öbölben rekedt hajók kimenekítését / Fotó: Anadolu via AFP

IMO: csak aknamentes térségben lehet megkezdeni az evakuálást

A lap idézi az IMO főtitkárát, aki szerint „ahhoz, hogy bármit is tehessünk, biztosnak kell lennünk abban, hogy a konfliktus véget ért, nincs fenyegetés hajók elleni támadásokra, és a térség mentes minden veszélytől, beleértve az aknákat is” – mondta Arsenio Dominguez. Szerinte az Egyesült Államok saját blokádja az amerikai haditengerészeti erők által – amelyet a múlt hét elején vezettek be, hogy megfossza Iránt a háborús bevételektől az olajszállító hajói feltartóztatásával – tovább súlyosbította a helyzetet, ami azzal alakult ki, hogy Irán lezárta a Hormuzi-szorost, azaz potenciálisan megtámad minden áthaladni próbáló hajót.

S bár a tűzszünetet Washington és Teherán meghosszabbította, Irán ezt követően is indított támadást hajók ellen, jelezve, hogy nem adja fel a hormuzi blokádot.

A főtitkár szerint a tárgyalt evakuációs terv részletei között szerepel a hajók indulási sorrendjének meghatározása is, figyelembe véve többek között azt, hogy a legénység mennyi ideje vesztegel az öbölben.

Az áthaladás egy régóta kialakított útvonalon történne: azon a forgalomelválasztó rendszeren, amelyet Irán és Omán javasolt, és az IMO 1968-ban fogadott el.

„Ez a tengerészekről szól. Ez az emberekről szól” – hangsúlyozta Dominguez. „Ha elkezdünk a rakományra, az értékekre, az árukra és hasonlókra koncentrálni, akkor ez nem fog működni. Az IMO tanácsának döntése egyértelmű volt: ez egy humanitárius folyosó, amelynek célja a tengerészek evakuálása a térségből” – fogalmazott.