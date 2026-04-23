Merész tervvel állt elő az ENSZ, simán átvinné a hajókat a Hormuzi-szoroson – napokon belül megoldódna minden, de senki nem hallgat rájuk

A térség államainak fontosabb az olaj és a földgáz. Szorít az idő, az élelmiszerhiány enyhítése érdekében gyorsan kellene biztosítani a műtrágya exportját.
M. Cs.
2026.04.23., 10:17

Merész tervvel állt elő Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára annak érdekében, hogy biztosítsa a világ számára a műtrágya ellátását a Hormuzi-szoros zárlata ellenére. Biztonságos folyosót akar létrehozni, de egyelőre nem sikerült megnyernie az érintett országok támogatását, amelyeknek ez a kisebb gondja, az energia sokkal fontosabb.

A műtrágya hiánya Európában is gondokat okozhat / Fotó: AFP

A Hormuzi-szoros nem csupán a világ olaj- és földgázellátása szempontjából kulcsfontosságú, a Perzsa-öböl országai több más terméknek, így a műtrágyának is jelentős termelőközpontjai. A zárlat így az ukrajnai háború által okozottnál is nagyobb fennakadásokat jelenthet a globális ellátásban, ráadásul nem is történhetne az év rosszabb időszakában.

A műtrágyahiány Ázsiában és Afrika egyes országaiban, például Szudánban és Szomáliában, de akár Európában is élelmiszerválsághoz vezethet. Az ENSZ ezért már március végén 

javasolta egy munkacsoport megalakítását, hogy garantálja a műtrágya biztonságos, rendezett és kiszámítható tengeri szállítását

a régióban dúló konfliktus ellenére.

A France 24 és a PassBlue független amerikai digitális hírügynökség által ismertetett, a „Hormuz-szorosra vonatkozó ENSZ-működési mechanizmus” című belső dokumentum és az „egyszerűsített” kereskedelmi útvonalat bemutató térkép szerint az útvonalat igénybe venni kívánó hajózási ügynököknek hajóadataikat egy online adatbázisba kellene feltölteniük.

Hét nap alatt újraindulhatna a műtrágya exportja

Az ENSZ megfigyelőket telepítene szaúd-arábiai, katari, bahreini, kuvaiti, iraki, iráni és egyesült arab emírségek-beli kikötőkbe, ahol ellenőrizné a szállítmányokat.

Middle East war causes fertilizer shortage during spring ploughing season, may trigger food crisis
A Hormuzi-szoros lezárása nem is jöhetett volna az év rosszabb időszakában / Fotó: Imaginechina via AFP

A jóváhagyott hajók ezután a Hormuzi-szoros közelében, nemzetközi vizeken kijelölt koordinációs zónákba hajóznának, mielőtt engedélyt kapnának az átkelésre.

A mechanizmus két fázisban működne:

először a konfliktus elhúzódásával a műtrágya és a kapcsolódó nyersanyagok öbölbeli kikötőkből történő exportjának megkönnyítésére irányulna. Ezután kiterjedne a régióba érkező egyéb alapvető fontosságú árucikkek importjára is.

A javaslat nem tartalmaz végrehajtási határidőt, de az ENSZ szerint a rendszer hét nap alatt felállítható.

Irán elméletileg támogatja a tervet

A megvalósítása azonban nagyrészt attól függ, hogy sikerül-e megszerezni hozzá elsősorban Irán és az Egyesült Államok, de a többi öbölbeli ország hozzájárulását is.

Jelenleg azonban nem világos, hogy ezt megkapja-e az érintettek hozzájárulását. Irán álláspontja folyamatosan változik, egyszer lezárja a szorost, egyszer bejelenti, hogy nyitva van, majd tüzet nyit a hajókra, válaszul a kikötőiket érintő amerikai blokádra.

A héten mindenesetre Amir Szeid, Irán ENSZ-nagykövete azt mondta a két portálnak, hogy Teherán támogatja a javaslatot.

A gazdáknak kell a műtrágya / Fotó: AFP

„Bármely ENSZ-hajó áthaladhat a Hormuzi-szoroson, ezzel nincs probléma” – mondta. „Nemcsak a műtrágya, hanem az olaj és a gáz is. Minden ország kérhet és kaphat engedélyt az illetékes iráni hatóságtól, csak az agresszor országok hajói nem haladhatnak át” – emlékeztetett.

Vegyes fogadtatás

A javaslat kapott némi nyilvános támogatást például az Európai Uniótól és Indonéziától, de az ENSZ április közgyűlésén a térségbeli országok nevében felszólaló kuvaiti nagykövet említést sem tett róla, ahogyan Izrael, valamint Mike Waltz, az Egyesült Államok nagykövete sem.

Informálták pedig a javaslatról az amerikai ENSZ-missziót is, de eddig nem kaptak választ. A világszervezet azonban nem adja fel.

Jorge Moreira da Silva, a munkacsoportot irányító Projekt Szolgáltatások Hivatalának ügyvezető igazgatója az elmúlt hetekben széles körben egyeztetett New Yorkban az illetékes tagállamokkal a javasolt mechanizmusról.

Versenyfutás az idővel

Sok idő azonban nem maradt, mert a vetési szezon május végéig tart. A Világélelmezési Program már március közepén figyelmeztetett, hogy 45 millió embert fenyeget éhínség, ha a szoros zárva marad, és nem jut piacra a globális műtrágyaellátás 10-12 százaléka. A tengeren szállított mennyiség harmada halad át a szoroson.

A Perzsa-öböl országai számára fontosabb az olaj és a földgáz / Fotó: AFP

Ágazati források szerint Szaúd-Arábia adja a térségbeli műtrágyagyártás 46 százalékát, az országok sorában 

  • Katar, 
  • Irán, 
  • az Egyesült Arab Emírségek 
  • és Omán 

követi. Szudán és Szomália a földrajzi közelség miatt a műtrágya zömét a Perzsa-öböl térségéből szerzi be.

Bár a javaslat kizárólag a globális élelmiszer-biztonság garantálást szolgálja, az öböl menti államok attól tartanak, hogy egy ilyen, közvetlenül az ENSZ-szel aláírt megállapodás

hivatalos elismerést vagy bizonyos fokú hatalmat biztosíthatna Iránnak a szoros felett,

amit határozottan elleneznek.

Ráadásul kevés okuk van arra, hogy egy műtrágyafolyosóért küzdjenek, amikor a fő gondjuk az olaj- és gázexport újraindítása.

 

Izland

Rettegnek Trumptól, hogy ők a következők: az EU kész eloszlatni Izland aggodalmait – tabudöntéssel csábítaná magához a szigetországot Brüsszel

Nyáron tartanak népszavazást a tárgyalásokról.
10 perc
robotkatona

A kísérleteknek vége: vér nélküli, halhatatlan katonáit küldi Ukrajna az oroszok ellen, de van egy gyenge pontjuk

Nincs elég ember. Egyes források szerint 20-22 millióan élhetnek a megmaradt ukrán területeken, a többiek elestek, a fronton vannak, vagy kivándoroltak Nyugatra.
8 perc
hálózatok

Az AI szárnyain emelkedett tizenhat éves csúcsra a harmadvirágzását élő Nokia árfolyama

Meglepte a piacot az egykor mobiltelefonokat gyártó, ikonikus finn vállalat.
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
