Deviza
EUR/HUF358,81 0% USD/HUF309,21 0% GBP/HUF415,63 0% CHF/HUF394,17 0% PLN/HUF84,55 0% RON/HUF68,35 0% CZK/HUF14,77 0% EUR/HUF358,81 0% USD/HUF309,21 0% GBP/HUF415,63 0% CHF/HUF394,17 0% PLN/HUF84,55 0% RON/HUF68,35 0% CZK/HUF14,77 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
bűnözés
Netflix
streaming
streaming szolgáltatók

300 millió eurós streamingkalóz-hálózatot számoltak fel – a Netflix és a Disney+ is célkeresztben volt

Az olasz pénzügyi rendőrség minden eddiginél nagyobb illegális streaminghálózatot számolt fel, amely a becslések szerint mintegy 300 millió eurós kárt okozott a jogtulajdonosoknak. A hálózat a Netflixet, a Disney+-t, a Skyt és más nagy streamingplatformokat is megkárosította azzal, hogy illegálisan továbbította az előfizetéses tartalmakat több ezer felhasználó számára.
Werderits Ivett
2026.05.24, 07:02

Az olasz hatóságok lekapcsoltak egy minden eddiginél nagyobb illegális streaminghálózatot, amely becslések szerint körülbelül 300 millió eurós kárt okozott a legnagyobb szolgáltatóknak. A Reuters írása szerint az ügyben érintett volt többek a Netflix, a Disney+, a Sky és a Spotify. A Guardia di Finanza, vagyis az olasz pénzügyi rendőrség elmondása szerint a bűnözők rendszere különösen kifinomult technológiát alkalmazott, és ez lehetővé tette, hogy a felhasználók rendkívül olcsón férjenek hozzá a prémiumtartalmakhoz anélkül, hogy a hivatalos oldalon előfizetéses fiókkal rendelkeztek volna. 

netflix
Netflixet és Disney+-t is károsító kalózbirodalmat lepleztek le az olaszok / Fotó: Hamara

A Cinemagoal nevű alkalmazás állt a nyomozás hátterében, amely külföldi szerverekhez kapcsolta a felhasználók eszközeit. A rendszer lényege az volt, hogy folyamatosan megszerezte és újraosztotta a legális előfizetésekhez tartozó hozzáférési kódokat. A hatóságok szerint az ehhez használt virtuális gépek éjjel-nappal működtek Olaszországban, és hárompercenként frissítették a kódokat, hogy elkerüljék a streamingplatformok biztonsági ellenőrzéseit.

A csalók ráadásul fiktív előfizetői adatokat is használtak, így a rendszer rendkívül nehezen volt visszakövethető.

Ennyit fizettek a Netflixet megkárosító nemzetközi kalózrendszerért

Éves szinten a felhasználók 40-130 euróért fértek hozzá a tartalmakhoz, amelyekért normál és biztonságos körülmények között ennek többszörösét kellene fizetni. A hatóságok szerint a technológia egyik legveszélyesebb eleme az volt, hogy nem kötődött közvetlenül egy adott IP-címhez, így a felhasználók azonosítása is jóval bonyolultabbá vált. Ez komoly kihívást jelentett a streamingcégek számára, amelyek az elmúlt években egyre több erőforrást fordítottak a kalózkodás visszaszorítására.

A nyomozás során külföldi szervereket is lefoglaltak. Ezeken a dekódoláshoz szükséges adatokat tárolták, és emellett megszerezték az alkalmazás forráskódját is. Az ügyészség a bolognai nyomozókkal és az Eurojust európai igazságügyi együttműködési szervezettel közösen dolgozott az akción. 

A művelet nemzetközi méretét jelzi, hogy Franciaországban és Németországban is párhuzamos razziákat tartottak.

A bírság várható

A hatóságok emellett a klasszikus illegális streamingeszközök, az úgynevezett „pezzotto” használóit is azonosították. Olaszországban ez a kifejezés régóta az illegális tévészolgáltatás szinonimája, különösen a futballközvetítések kapcsán. A rendőrség közlése szerint mintegy ezer felhasználó ellen indul eljárás, akik 154 és 5000 euró közötti bírságra számíthatnak.

Az eset ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy az online kalózkodás továbbra is hatalmas üzlet Európában. Miközben a streamingplatformok előfizetési díjai folyamatosan emelkednek, egyre többen keresnek olcsó vagy illegális alternatívákat. A jogtulajdonosok szerint azonban az ilyen hálózatok nemcsak komoly gazdasági károkat okoznak, hanem adatvédelmi és kiberbiztonsági kockázatokat is jelentenek a felhasználók számára. Az olasz hatóságok szerint a mostani akció fontos üzenet a kalózszolgáltatásokat működtetőknek és használóknak egyaránt. 

A digitális kalózkodás elleni fellépés európai szinten is egyre szervezettebbé válik.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu