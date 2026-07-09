Kiszivárogtak az évszámok, fénysebességgel zavarná le a gyárbezárásokat a legnagyobb autógyártó: ilyen közeli dátumokra gondolni sem mertünk

Nem csupán a Volkswagen-csoport , hanem az európai autóipar is évek óta nehézségekkel küzd. A problémát elsősorban az okozza, hogy sem a piaci szereplők, sem az Európai Unió nem volt képes megakadályozni a versenyképesség romlását, így a gyártók nehéz helyzetbe kerültek.

Gyárbezárásokba kezd a Volkswagen / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Úgy tűnik a negatív folyamat első áldozatai között lesz a Volkswagen több németországi üzeme, amelyekben hamarosan leállhat a termelés.

Gyárakat zárna be a Volkswagen

A Volkswagen igazgatósága öt éven belül kifuttatná a termelést a VW zwickaui és emdeni gyáraiban, valamint 2032-ben a hannoveri haszonjárműgyárat, 2034-ben pedig az Audi neckarsulmi üzemét zárná be − értesült a Spiegel a vállalat belső köreiből származó forrásból.

A négy németországi üzemben mintegy 40 ezer ember dolgozik és Oliver Blume vezérigazgató arról is beszélt, hogy 2030-ig további 50 ezer munkahely szűnhet meg.

A döntéssel Oliver Blume tovább szigorít a vállalalt jövőjét érintő terveken, amelyeket várhatóan ma délután mutat majd be a Volkswagen felügyelőbizottságának. Korábbi tervek szerint az üzemek leállítása 2032-ben kezdődött volna.

A vállalat vezetése növelné a nyereséget

Oliver Blume 2030-ig több mint háromszorosára, nagyjából kilenc százalékra kívánja növelni a Volkswagen nyereségességét. Ezt többek között a beruházások masszív visszavágásával érné el: a 2027 és 2031 közötti időszakban a korábbi 180 milliárd euróról 135 milliárd euróra mérsékelné a beruházási keretet.

A tervek arra engednek következtetni, hogy a vállalat a gyártást kelet-európai üzemeibe helyezi majd át, ahol olcsóbb a munkaerő.

Ennek következtében a beruházások olyan üzemekbe irányulhatnak, mint a Volkswagen pozsonyi telephelye vagy az Audi győri gyára.

A vállalatnak problémát okoz, hogy egyre kevesebb nyereséget realizál: az üzemi eredményhányad 2026 első negyedévében mindössze 3,3 százalék volt, amely messze elmarad a 8-10 százalékos céltól. Ennek egyik fő oka a kínai értékesítés visszaesése, amelyet a helyi versenytársak, például a BYD erősödése okoz a korábban a Volkswagen legfontosabb piacának számító országban.

A helyzetet az amerikai autóipari vámok is tovább rontották, amelyek évente ötmilliárd euróval terhelik a konszernt.

Emellett a Volkswagennek, amelyhez olyan márkák tartoznak, mint az Audi vagy a Porsche, párhuzamosan kell beruháznia az elektromobilitásba és a hagyományos, belső égésű motorok fejlesztésébe.