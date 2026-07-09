Deviza
EUR/HUF357,14 -0,57% USD/HUF312,3 -0,69% GBP/HUF418,41 -0,67% CHF/HUF387 -0,54% PLN/HUF82,48 -1,06% RON/HUF68,23 -0,58% CZK/HUF14,73 -0,52% EUR/HUF357,14 -0,57% USD/HUF312,3 -0,69% GBP/HUF418,41 -0,67% CHF/HUF387 -0,54% PLN/HUF82,48 -1,06% RON/HUF68,23 -0,58% CZK/HUF14,73 -0,52%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX142 042,01 +0,85% MTELEKOM2 666 -0,15% MOL3 994 +1,15% OTP45 970 +1,35% RICHTER12 000 -0,08% OPUS373,5 -0,4% ANY7 090 -2,12% AUTOWALLIS142 0% WABERERS4 830 -0,83% BUMIX9 289,3 -1,16% CETOP4 672,17 -0,88% CETOP NTR3 019,55 +0,99% BUX142 042,01 +0,85% MTELEKOM2 666 -0,15% MOL3 994 +1,15% OTP45 970 +1,35% RICHTER12 000 -0,08% OPUS373,5 -0,4% ANY7 090 -2,12% AUTOWALLIS142 0% WABERERS4 830 -0,83% BUMIX9 289,3 -1,16% CETOP4 672,17 -0,88% CETOP NTR3 019,55 +0,99%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
országgyűlés
parlament
alaptörvény

Kiderült a parlament jövő heti menetrendje: alaptörvény-módosítás és több fontos szavazás is jön

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Rendkívüli, kétnapos ülést tart jövő héten az Országgyűlés. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról, miközben Magyar Péter miniszterelnök mindkét ülésnapon napirend előtt szólal majd fel. A parlament emellett több adó-, egészségügyi és rendészeti tárgyú törvényjavaslatot is tárgyal, illetve dönt ezek egy részéről.
VG
2026.07.09, 13:30

Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal napirend előtt, hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításról – írja az MTI.

Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításról
Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításról/Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Már hétfőn szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról

Hallerné Nagy Anikó (Tisza), az Országgyűlés alelnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően az MTI-nek elmondta, hogy a hétfői ülésen a napirend előtti felszólalásokat az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések követik. A parlament ezután lefolytatja az alaptörvény 17. módosításához benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitáját, majd a képviselők szavaznak is az indítvány elfogadásáról.

Az Országgyűlésben hétfőn zajlik le az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításához beterjesztett, illetve a magyar és a szlovák kormány közötti, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállítóvezetékekkel kapcsolatos együttműködés megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséhez benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit.

A három előterjesztésről a parlament kedden szavaz majd. A keddi ülés során az egyes törvények rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról, a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, illetve az egészségügyi adatkezelést érintő törvény módosításáról folytat majd általános vitát a parlament.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu