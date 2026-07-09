Először szólalt meg a Tisza-kormány arról, mi lesz az Otthon starttal: a válasz sokakat nyugtalaníthat – "Kármán András a költségvetés összes elemét vizsgálja"

Először reagált a Tisza-kormány azokra a hírekre, hogy hozzányúlhatnak az Otthon Start programhoz. A Világgazdaság a csütörtöki kormányzati sajtótájékoztatón tudta erről kérdezni a kormányszóvivőket, a feltett kérdésre Köböl Anita válaszolt.

Először szólalt meg a Tisza-kormány arról, mi lesz az Otthon starttal: a válasz sokakat nyugtalaníthat / Fotó: Árpási Bence / Shutterstock

A téma hetek óta aktuális, miután több cikk is megjelent a médiában arról, hogy az Orbán-kormány alatt bevezetett, 3 százalékos lakáshitelnél jelentős szigorítások jöhetnek.

Baljós jelek az Otthon Start körül

Ahogy arról a Portfólió nyoman lapunk is beszámolt, banki vezetők a nevük elhallgatását kérve egészen nyiltan beszéltek arról, mi következhet a program kapcsán.

A magas beosztásban dolgozó pénzintézeti szakemberek ugyan nem számítanak arra, hogy még az idén megszüntei a Tisza-kormány a 3 százalékos lakáshitel programját, de arra igen, hogy már rövidtávon olyan új szabályok léphetnek életbe, amelyek magyarok tömegeit zárhatnák ki a lehetőségből.

Ezt erősíti, hogy a Tisza-programjában mindössze egyetlen, de nem éppen pozitív üzenet szerepel az Otthon Startról. "A jelenlegi kormányzati intézkedések – így az Otthon Start Program is – kizárólag a hitelképes, jobb anyagi helyzetű rétegek támogatására költenek" – olvasható a dokumentumban.

A Világgazdaság pénzügyi szolgáltatóktól származó információink szerint pedig van olyan bank Magyarországon, amely arra készül, hogy a Tisza-kormány hónapokon belül kivezeti az Otthon Start programot. Az általunk megkérdezett pénzügyi szakértő szerint ha végül nem is a kivezetés mellett dönt a kabinet, de szigorításra mindenképpen számítani kell.

Fontos látni, hogy amennyiben megtörténik az Otthon Start átalakítása, amögött leginkább nettó költségvetési okok állhatnak. Arról van ugyanis szó, hogy az elnagyolt becslés szerint (évi 2000 milliárd forintnyi igénybevétel és nagy átlagban 4,5 százalékpontos kamattámogatási mérték mellett) fennállása ötödik évének a végére akár

évi 400 milliárd forintjába is kerülhet a program a költségvetésnek.

Ezt pedig nem biztos, hogy ki akarja gazdálkodni az új kormány. Figyelemreméltó az is, hogy a Pénzügyminisztérium által kedden nyilvánosságra hozott jelentés szerint a további intézkedések nélkül várható 2027-es hiányt

az édesanyák adómentességének jövő évre ütemezett lépése 0,2 százalékponttal,

a 14. havi nyugdíj bővítése 0,1 százalékponttal,

az Otthon Start program 0,1 százalékponttal

emelheti.