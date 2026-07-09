Először szólalt meg a Tisza-kormány arról, mi lesz az Otthon starttal: a válasz sokakat nyugtalaníthat – "Kármán András a költségvetés összes elemét vizsgálja"
Először reagált a Tisza-kormány azokra a hírekre, hogy hozzányúlhatnak az Otthon Start programhoz. A Világgazdaság a csütörtöki kormányzati sajtótájékoztatón tudta erről kérdezni a kormányszóvivőket, a feltett kérdésre Köböl Anita válaszolt.
A téma hetek óta aktuális, miután több cikk is megjelent a médiában arról, hogy az Orbán-kormány alatt bevezetett, 3 százalékos lakáshitelnél jelentős szigorítások jöhetnek.
Baljós jelek az Otthon Start körül
Ahogy arról a Portfólió nyoman lapunk is beszámolt, banki vezetők a nevük elhallgatását kérve egészen nyiltan beszéltek arról, mi következhet a program kapcsán.
A magas beosztásban dolgozó pénzintézeti szakemberek ugyan nem számítanak arra, hogy még az idén megszüntei a Tisza-kormány a 3 százalékos lakáshitel programját, de arra igen, hogy már rövidtávon olyan új szabályok léphetnek életbe, amelyek magyarok tömegeit zárhatnák ki a lehetőségből.
Ezt erősíti, hogy a Tisza-programjában mindössze egyetlen, de nem éppen pozitív üzenet szerepel az Otthon Startról. "A jelenlegi kormányzati intézkedések – így az Otthon Start Program is – kizárólag a hitelképes, jobb anyagi helyzetű rétegek támogatására költenek" – olvasható a dokumentumban.
A Világgazdaság pénzügyi szolgáltatóktól származó információink szerint pedig van olyan bank Magyarországon, amely arra készül, hogy a Tisza-kormány hónapokon belül kivezeti az Otthon Start programot. Az általunk megkérdezett pénzügyi szakértő szerint ha végül nem is a kivezetés mellett dönt a kabinet, de szigorításra mindenképpen számítani kell.
Fontos látni, hogy amennyiben megtörténik az Otthon Start átalakítása, amögött leginkább nettó költségvetési okok állhatnak. Arról van ugyanis szó, hogy az elnagyolt becslés szerint (évi 2000 milliárd forintnyi igénybevétel és nagy átlagban 4,5 százalékpontos kamattámogatási mérték mellett) fennállása ötödik évének a végére akár
évi 400 milliárd forintjába is kerülhet a program a költségvetésnek.
Ezt pedig nem biztos, hogy ki akarja gazdálkodni az új kormány. Figyelemreméltó az is, hogy a Pénzügyminisztérium által kedden nyilvánosságra hozott jelentés szerint a további intézkedések nélkül várható 2027-es hiányt
- az édesanyák adómentességének jövő évre ütemezett lépése 0,2 százalékponttal,
- a 14. havi nyugdíj bővítése 0,1 százalékponttal,
- az Otthon Start program 0,1 százalékponttal
emelheti.
Először szólalt meg a Tisza-kormány az Otthon Start program jövőjéről
Már csak azért sem mindegy, mi történik az állami otthonteremtési programmal, mert az elindulása óta eltelt első nyolc hónapban, vagyis április végéig 1350 milliárd forintnyi hitelszerződés született, ebből 38 488 lakást vásároltak már meg vagy kezdtek el építeni. Október óta 100-ból 72 forintnyi új lakáshitel otthon startos.
Tehát ha változás lesz a szabályokban, az tömegeket fog értinteni. A Világgazdaság ezért is kért reakciót a Tisza-kormányzattól arra vonatkozóan, hogy valóban terveznek-e hozzányúlni a programhoz és mi szerepel a napirendjén.
A kormányszóvivő válasza nem oszlatta el a kérdőjeleket és jó eséllyel nem is hozott megnyugvást az érintetteknek. Köböl Anita ugyanis arról beszélt, hogy a Pénzügyminisztérium folyamatosan vizsgálja a költségvetést, és amíg ez ügyben nem történik konkrét döntés, az Otthon Start jövőjére sem tud megerősítő választ sem adni.
Arról van szó, hogy nagyon is figyel arra pénzügyminiszter úr, hogy hogyan tudja a bevételeket és a kiadásokat optimalizálni. Ez egy racionalizálási folyamat
– fejtette ki. Ugyanakkor hozzátette, hogy azt meg tudják erősíteni, hogy ami jó döntés született, ahhoz nem szeretne a kormányzat hozzányúlni. (Hogy ebbe beletartozik-e az Otthon start, az nem derült ki – a szerk.)
Számunkra az a legfontosabb, hogy az emberek, az állampolgárok olyan lehtőségekhez, pénzügyi eszközökhoz tudjanak nyúlni, ami a saját háztartásuk gazdasági helyzetét is segítheti, támogathatja – jegyezte meg.
Végül leszögezte, hogy a 3 százalékos, államilag támogatott laksáhitelről konkrét döntés jelenleg nem született, hogyha pedig a költségvetésről vagy annak elemét érintően határoz a kormány, akkor arról tájékoztatni fogják a nyilvánosságot.
Amikor lapunk visszakérdezett, hogy Kármán András vizsgálja-e az Otthon Start programot, a kormányszóvivő jelezte, hogy "nem önmagában ezt, hiszen a zajló pénzügyi leltár a költségvetés összes elemét vizsgálja, nem csak és kizárólagosan az Otthon Startot."
Összefoglalva tehát azt lehet elmondai, hogy a most zajló költségvetési átvilágításnak bizonyosan része az Otthon Start is. Azonban véglegesen még nem dőlt el, mi lesz az Orbán-kormány alatt megalkotott program sora. Az tudható, hogy a Tisza augusztus végéig készíti el a 2026-os költségvetés módosítását, a 2027-est pedig októberben nyújtja be.
Legkésőbb akkor ki fog derülni, mi lesz a jövője a 3 százalékos lakáshitelnek.
(Az idézett kérdés-felelet rész az Otthon Startról az alábbi videóban tekinthető meg 34 perc 30 másodperctől.)