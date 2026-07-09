Takarmánypara az aszály után: a minisztérium gyors megoldást ígér - emelkedhet a tej és a hús ára

Egyes hírekkel ellentétben, országos szinten nincs takarmányhiány az aszály által sújtott időszak alatt sem, ugyanakkor néhány térségben átmenetileg szűkösebb kínálat, vagy terményhiány is kialakulhat - közölte Molnár János agrárgazdaságért felelős államtitkár. Hozzátette: jelenlegi információik szerint az egyes területeken a kelleténél több szálastakarmány van, a más területeken pedig kevesebb.

Az állattartók már több hónapja jelzik, hogy egyre nehezebben és drágábban tudnak vásárolni szálastakarmányt Fotó: Havrán Zoltán

Mint mondta, a tárca szeretné megoldani ezt a problémát, ezért egyeztetésre hívták a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetség (MOSZ) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetség (Magosz) képviselőit. Az államtitkár szerint, egy logisztikai problémáról van szó, amelyre a szakmai szervezetek bevonásával igyekeznek majd megoldást találni, mégpedig minél hamarabb és minél gyorsabban.

A probléma nem új keletű, az állattartók már több hónapja jelzik, hogy egyre nehezebben és drágábban tudnak szálastakarmányhoz jutni. A Világgazdaság korábbi információi szerint a szaktárca felmérést is indított az érintettek körében. A minisztériumi felmérés azért lehet kulcsfontosságú, mert a beavatkozási pontokat csak pontos adatok alapján lehet kijelölni. Más intézkedést igényel, ha lokális hiányról van szó, és mást, ha országos szinten is jelentős a szálastakarmány-kiesés. A felmérésből kiderülhet, mely térségekben a legsúlyosabb a helyzet, mekkora készletekkel rendelkeznek az állattartók, mennyi takarmány hiányzik a téli időszak biztonságos átvészeléséhez, illetve szükség van-e célzott szállítási, likviditási vagy hatósági intézkedésekre. Az államtitkár a felmérés eredményeire nem tért ki, de feltételezhető, hogy az alapján jelentette ki, hogy nem hiányról, hanem logisztikai problémáról van szó.

Fotó: Havrán Zoltán

A takarmányhiány közvetlenül az összes állattartót érinti, de igazán nagy baj a szarvasmarha-, juh-, kecske- és lóállomány ellátása terén tapasztalható, ahol jelentős részben szénára, lucernára és egyéb tömegtakarmányokra épül az ellátás, és jellemzően nagyobb önálló kaszálóval sem rendelkeznek.

A legnagyobb veszély az, hogy a mostani hiány ősszel és télen csapódik le igazán. Aki nem tud időben elegendő bálát lekötni, az a téli hónapokban még magasabb árakkal és szűkebb kínálattal szembesülhet. A kisebb állattartók különösen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetnek, mert

nincs akkora tárolókapacitásuk,

készpénztartalékuk

vagy alkupozíciójuk,

mint a nagyobb gazdaságoknak. Ha pedig a takarmány drágulása tartós marad, az előbb-utóbb megjelenhet a tej- és hústermelés költségeiben is.