Töltényeket és egy pisztolyt tettek le Magyar Péter elé a törökök: a miniszterelnök nevét is belevésték – volt, aki rosszul döntött

Recep Tayyip Erdogan török államfő egy Magnum típusú pisztolyt adott át Magyar Péter miniszterelnöknek, amelyre a neve is fel volt gravírozva. A kormányfő azt is hozzátette, hogy az ajándékhoz töltények is tartoztak.

Magyar Péter miniszterelnök egy Magnumot kapott a török államfőtől / Magyar Péter Facebook-oldala

Erdogan török elnök szokatlan ajándéka a NATO-csúcson. Egy Magnum pisztoly töltényekkel, a nevemre gravírozva…

– írta bejegyzésében. A politikus egyelőre nem közölt további részleteket arról, milyen körülmények között kapta az ajándékot.

Magyar Péter igen, de nem minden vezető vitte haza a pisztolyt

A Reuters összesítése szerint Erdogan a csúcson részt vevő valamennyi állami és kormányfőnek egy névre gravírozott, .357-es Magnum revolvert adott ajándékba, amelyhez éles lőszerek is tartoztak. Az ajándék azonban több országban jogi és logisztikai kérdéseket is felvetett.

A belga miniszterelnök, Bart De Wever például a repülőtéri rendőrséghez fordult, miután a fegyvert a poggyászában találta, míg Lengyelország vámkezelésre vár a revolverrel.

Hollandia és Svédország a törökországi nagykövetségén helyezte letétbe az ajándékot, az Egyesült Királyság miniszterelnöke pedig egy 500 darabos lőszercsomagot és fegyvertisztító készletet is kapott a revolver mellé.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen úgy döntött, hogy a neki ajándékozott fegyvert egy múzeumnak adományozza. A vélhetően gesztus egyben Törökország egyre jelentősebb védelmi iparának bemutatását is szolgálta, amely az elmúlt években a világ egyik meghatározó kézifegyver-exportőrévé vált. A genfi ​​székhelyű Small Arms Survey szerint Törökország a világ harmadik legnagyobb kézifegyver-exportőre volt 2019 és 2024 között, az export összértéke körülbelül 3 milliárd dollár volt ebben az időszakban,