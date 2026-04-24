A Warner Bros. Discovery részvényesei jóváhagyták a vállalat 111 milliárd dolláros (jelenlegi árfolyamon mintegy 40 ezer milliárd forintos) felvásárlását a Paramount részéről, ami az elmúlt évek egyik legnagyobb médiapiaci tranzakciója lehet. A Warner felvásárlása nemcsak Hollywood erőviszonyait rajzolhatja át, hanem komoly politikai és versenyjogi vitákat is elindított, miközben a CNN jövője különösen érzékeny kérdéssé vált.

Célegyenesbe került a Warner felvásárlása: a részvényesek elfogadták a Paramount ajánlatát, de korántsem boldog mindenki / Fotó: NurPhoto via AFP

Sokat nyer a Paramount a Warner felvásárlásával

Az ügylet értelmében a Paramount megszerezné a Warner Bros. teljes portfólióját, vagyis olyan globális márkák kerülnének egy kézbe, mint

a Harry Potter,

a Trónok harca,

az HBO Max,

valamint a CNN hírcsatorna.

Emellett a Discovery Channel, a Food Network és több sportközvetítési jog is a Paramount irányítása alá kerülne.

A társaság saját hagyományos televíziós portfóliójában már most is olyan nagy nevek szerepelnek, mint a CBS, a Nickelodeon és a Comedy Central.

Samuel DiPiazza, a Warner Bros. elnöke szerint az összeolvadás „felszabadítja a világszínvonalú szórakoztatóipari portfólió teljes értékét”, és egy olyan új médiacsoport jöhet létre, amely szélesebb választékot kínál a fogyasztóknak és új lehetőségeket nyit a kreatív iparág szereplőinek – írja a BBC.

Nagy harc volt a Warnerért

A történet azonban jóval bonyolultabb annál, mint hogy két nagy stúdió egyszerűen egyesül. A Warner felvásárlásáért hónapok óta komoly verseny zajlott: korábban a Netflix is ajánlatot tett a vállalatra, de végül visszalépett, miután a Paramount magasabb ajánlattal jelentkezett.

A Paramount mögött Larry Ellison technológiai milliárdos áll, a vállalatot pedig fia, David Ellison vezeti.

A család szerepe politikailag is érzékeny, mivel Larry Ellison jelentős republikánus támogató, és csütörtökön éppen Donald Trumppal vacsorázik Washingtonban, az Egyesült Államok Békeintézetében. Ez különösen azért váltott ki tiltakozást, mert a felvásárlás még komoly szabályozói jóváhagyásokra vár.

A demonstrálók között várhatóan Mark Ruffalo színész is megjelenik, a szervezők pedig „korrupciós gálának” nevezték az eseményt. Szerintük aggályos, hogy egy ilyen politikailag érzékeny időszakban zajlik az egyeztetés, miközben az amerikai igazságügyi minisztériumnak és az európai versenyhatóságoknak még jóvá kell hagyniuk az ügyletet.