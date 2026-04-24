Célegyenesbe került a Warner felvásárlása: a részvényesek elfogadták a Paramount ajánlatát, de korántsem boldog mindenki
A Warner Bros. Discovery részvényesei jóváhagyták a vállalat 111 milliárd dolláros (jelenlegi árfolyamon mintegy 40 ezer milliárd forintos) felvásárlását a Paramount részéről, ami az elmúlt évek egyik legnagyobb médiapiaci tranzakciója lehet. A Warner felvásárlása nemcsak Hollywood erőviszonyait rajzolhatja át, hanem komoly politikai és versenyjogi vitákat is elindított, miközben a CNN jövője különösen érzékeny kérdéssé vált.
Sokat nyer a Paramount a Warner felvásárlásával
Az ügylet értelmében a Paramount megszerezné a Warner Bros. teljes portfólióját, vagyis olyan globális márkák kerülnének egy kézbe, mint
- a Harry Potter,
- a Trónok harca,
- az HBO Max,
- valamint a CNN hírcsatorna.
- Emellett a Discovery Channel, a Food Network és több sportközvetítési jog is a Paramount irányítása alá kerülne.
A társaság saját hagyományos televíziós portfóliójában már most is olyan nagy nevek szerepelnek, mint a CBS, a Nickelodeon és a Comedy Central.
Samuel DiPiazza, a Warner Bros. elnöke szerint az összeolvadás „felszabadítja a világszínvonalú szórakoztatóipari portfólió teljes értékét”, és egy olyan új médiacsoport jöhet létre, amely szélesebb választékot kínál a fogyasztóknak és új lehetőségeket nyit a kreatív iparág szereplőinek – írja a BBC.
Nagy harc volt a Warnerért
A történet azonban jóval bonyolultabb annál, mint hogy két nagy stúdió egyszerűen egyesül. A Warner felvásárlásáért hónapok óta komoly verseny zajlott: korábban a Netflix is ajánlatot tett a vállalatra, de végül visszalépett, miután a Paramount magasabb ajánlattal jelentkezett.
A Paramount mögött Larry Ellison technológiai milliárdos áll, a vállalatot pedig fia, David Ellison vezeti.
A család szerepe politikailag is érzékeny, mivel Larry Ellison jelentős republikánus támogató, és csütörtökön éppen Donald Trumppal vacsorázik Washingtonban, az Egyesült Államok Békeintézetében. Ez különösen azért váltott ki tiltakozást, mert a felvásárlás még komoly szabályozói jóváhagyásokra vár.
A demonstrálók között várhatóan Mark Ruffalo színész is megjelenik, a szervezők pedig „korrupciós gálának” nevezték az eseményt. Szerintük aggályos, hogy egy ilyen politikailag érzékeny időszakban zajlik az egyeztetés, miközben az amerikai igazságügyi minisztériumnak és az európai versenyhatóságoknak még jóvá kell hagyniuk az ügyletet.
Trump „kedvenc” hírcsatornája is terítéken van
A legnagyobb figyelem a CNN körül összpontosul. Donald Trump régóta nyíltan támadja a hírcsatornát, és tavaly decemberben arról beszélt, hogy szerinte a Warner-felvásárlás részeként a CNN-t is el kellene adni. A csatorna vezetőit „korruptnak vagy inkompetensnek” nevezte, és úgy fogalmazott, nem szabad rájuk bízni a hálózat működtetését.
Sokan attól tartanak, hogy az Ellison család tulajdonosi szerepe közvetlen hatással lehet a CNN szerkesztőségi függetlenségére.
Ez nemcsak médiapiaci kérdés, hanem komoly politikai ügy is az Egyesült Államokban, különösen egy választási időszakban.
Nemcsak a hírszektor, hanem Hollywood jelentős része is ellenzi az összeolvadást. Áprilisban több mint 1400 színész, rendező és filmes szakember – köztük Emma Thompson, Ben Stiller és Javier Bardem – írt alá nyílt levelet, amely szerint a tranzakció kevesebb munkalehetőséget, kevesebb alkotói szabadságot, magasabb költségeket és kisebb nézői választékot eredményezne.
A Paramount ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy éppen több lehetőséget akar biztosítani az alkotóknak, és nem kevesebbet. A vállalat szerint az egyesülés lehetővé teszi, hogy a streaming és a hagyományos televíziós üzletág egyszerre erősödjön, miközben a globális versenyben is ütőképesebb szereplő jön létre.
- Elizabeth Warren demokrata szenátor szerint azonban ez a megállapodás „versenyjogi katasztrófa” lenne, és az állami főügyészek is megpróbálhatják megakadályozni a tranzakciót. Szerinte a felvásárlás korántsem tekinthető lezárt ügynek.
- Mike Proulx, a Forrester piackutató elemzője ennél jóval megengedőbb. Szerinte Washington valószínűleg jóvá fogja hagyni az ügyletet, az igazi akadály inkább Európában lehet, ahol a hatóságok a piaci koncentráció szerkezeti hatásait vizsgálják majd alaposabban.
Ha a szabályozók is rábólintanak, a Paramount szeptemberre lezárhatja a felvásárlást. Ez nemcsak a streamingháború új fejezetét nyithatja meg, hanem azt is megmutathatja, hogy a globális médiapiacon mennyire maradhat önálló szereplő egy nagy stúdió a technológiai milliárdosok és politikai érdekek árnyékában.