Összefognak az európai bankok: eurós stabilcoinnal törnék meg a dollár digitális dominanciáját

Az európai bankszektor összefog, hogy digitális alternatívát teremtsen az amerikai dollárral szemben: több mint három tucat hitelintézet sorakozott fel egy közös eurós stabilcoinprojekt mögé, amelyet az amszterdami Qivalis fejleszt. Ekkora intézményi összefogás még egyetlen hasonló kezdeményezés mögött sem állt Európában.
Hornyák Szabolcs
2026.05.24, 12:05
Frissítve: 2026.05.24, 13:11

Többtucatnyi európai bank sorakozott fel egyetlen eurós stabilcoinprojekt mögé, miközben a pénzügyi szektor vezetői és a döntéshozók egyre nagyobb aggodalommal figyelik a dollár kriptopiaci térnyerésének következményeit. A kezdeményezés mögött az amszterdami székhelyű Qivalis áll.

A Qivalis összehozza az európai bankokat: euróhoz kötött stabilcoinnal szállnának szembe a dollár digitális dominanciájával / Fotó: Andy Liu / Shutterstock

A Qivalis már korábban biztosította néhány európai nagybank – köztük a BNP Paribas, az ING és az UniCredit – támogatását a még el nem indított digitális fizetőeszközéhez. Az újabb 25 hitelintézet – köztük az ABN Amro, az Intesa Sanpaolo és a Rabobank – csatlakozásával a támogatók száma 37-re emelkedett.

Ezzel a Qivalis stablecoinprojektje az európai banki hátterű kezdeményezések között a legtöbb intézményi szponzorral rendelkező vállalkozássá vált. De mi is pontosan az, amibe ennyi bank fektet be? A kriptovaluta digitális fizetőeszköz: nincs fizikai formája, kriptográfiai titkosítással védi a tranzakciókat, és teljesen decentralizáltan működik – vagyis

nem kapcsolódik a hagyományos bankrendszerbe, értékét nem ellenőrzi semmilyen központi hatóság.

A stabilcoin (más néven stablecoin) ennek egy speciális fajtája: értékét egy külső eszközhöz – jellemzően egy hagyományos devizához, például az amerikai dollárhoz – rögzítik. Ez kiküszöböli a hagyományos kriptovalutákra jellemző árfolyam-ingadozást, és alkalmassá teszi a stablecoint mindennapi tranzakciókra, határokon átnyúló utalásokra és pénzügyi elszámolásokra.

A hagyományos bankok egyre komolyabban érdeklődnek a stabilcoinok iránt, elsősorban a költségcsökkentés és a fizetési műveletek modernizálása miatt. A Qivalis arra számít, hogy minél több bank és azok ügyfélköre csatlakozik, annál könnyebben veszi fel a versenyt a már piacon lévő eurós stablecoinokkal.

Tartanak a dollár dominanciájától Európában

Az európai bankszektor szereplői egyre inkább tartanak a dollár kriptopiaci dominanciájától és attól is, hogy a cégek fokozatosan átveszik a hagyományosan bankoknak fenntartott szerepeket, például a fizetési forgalom lebonyolítását. A forgalomban lévő mintegy 320 milliárd dolláros értékű stablecoinok csaknem teljes egészében amerikai dollárban denomináltak, a kibocsátást pedig a Tether és a Circle kriptovállalatok uralják.

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke aggodalmát fejezte ki a dollárhoz kötött stablecoinok terjedése miatt, mivel tovább erősíthetik Európa dollárfüggőségét. Egy másik magas rangú EKB-tisztviselő tavaly arra figyelmeztetett, hogy a dollárstabilcoinok terjedése gyengítheti a jegybank monetáris politikai mozgásterét.

Jan-Oliver Sell, a Qivalis vezérigazgatója az FT-nek elmondta: az európai szuverenitás szempontja kulcsfontosságú, és a jelenlegi geopolitikai helyzet vonzóvá teszi, hogy alternatívákban gondolkodjanak az amerikai dollárral szemben. Eurós stablecoinok már most is léteznek, de piaci részesedésük eltörpül a dollárban denominált versenytársak mellett.

Nem európai bankok is beszállhatnak

Sell elmondta: tárgyalásokat folytat néhány nem európai bankkal is, amelyek olyan országokban működnek, ahonnan jelentős összegű utalások érkeznek Európába. Hozzátette: nem az európai fizetési rendszerekkel kívánnak versengeni, a stablecoin inkább a határokon átnyúló utalásokat célozza.

A Qivalis engedélyt kért a holland jegybanktól, és az év második felére várja a jóváhagyást. „Arra törekszünk, hogy az engedély megérkezésekor már üzemkész állapotban legyünk, és a lehető leghamarabb elindulhassunk” – mondta Sell a lapnak.

