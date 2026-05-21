Afrika menti meg a kerozinhiánytól a magyarok által is kedvelt fapadost, de így is árat emel a légitársaság: kiderült, töröl-e úti célokat az EasyJet

A fapados brit légitársaság szerint a nyári foglalások elmaradnak a tavalyi szinttől, mivel az emberek halogatják a jegyvásárlást. Az EasyJet eközben az emelkedő üzemanyagárak miatt kénytelen volt megemelni a legolcsóbb jegyek árát.
Murányi Ernő
2026.05.21, 17:16
Frissítve: 2026.05.21, 17:21

Az EasyJet eddig  a 2026-os pénzügyi éve második felére vonatkozó kapacitásának 58 százalékát értékesítette, ami 2 százalékpontos csökkenés az egy évvel korábbihoz képest – közölte csütörtökön a brit légitársaság, amely a Ryanair és a Wizz Air egyik legfőbb riválisa. 

EasyJet: visszaestek a nyári foglalások / Fotó: Chris Ratcliffe

EasyJet: halogatják a foglalásokat az emberek

Az emberek várnak, figyelnek, és csak később foglalnak 

– mondta Kenton Jarvis vezérigazgató a Bloomberg TV-nek.

A közel-keleti konfliktus miatt emelkednek a kerozinárak, ami magasabb jegyárakhoz vezetett, ennek következtében pedig visszaestek a foglalások.  

Az utazás hónapjában történő last minute foglalások száma azonban továbbra is magas.

Ezért az EasyJet „minden nem alapvetően szükséges költséget aktívan felülvizsgál”, és emeli a legolcsóbb jegyek árát.

A légitársaság részvényei csütörtök reggel a londoni kereskedésben 2,7 százalékkal, 3,38 fontra zuhantak az első féléves gyorsjelentés közzététele után, ezzel idén már körülbelül 32 százalékkal gyengültek.

Emelkedő bevétel mellett nőtt az adózás előtti veszteség

A március végéig tartó, utazási szempontból általában gyenge első fél évben a társaság ugyan 12 százalékkal, 3,95 milliárd brit fontra növelte árbevételét, ám a jócskán megugró működési költségek miatt a téli szezonra jellemző adózás előtti veszteség 40 százalékkal, 552 millió fontra nőtt. 

A légitársaság nagyjából egy hónappal ezelőtt adott ki profit warningot, ami akkor a részvényeket 2022 óta a legalacsonyabb szintre küldte. 

Jarvis szerint ugyanakkor az EasyJetnek nincsenek üzemanyag-ellátási problémái, mivel Norvégiából, Nyugat-Afrikából és az Egyesült Államokból szerzi be szükségletét. Ezzel együtt az iráni háború csak márciusban 25 millió fonttal növelte a vállalat üzemanyagszámláját.

A kilátásokat tekintve változatlanul a bizonytalanság az úr. A menedzsment továbbra sem adott ki célszámokat. Jarvis becslése szerint az üzleti év második felében, azaz szeptember végéig, az üzemanyag nélküli egységköltségek alacsony egy számjegyű százalékkal emelkednek, az üzemanyagköltségeket pedig lehetetlen előre jelezni, mivel az árak erősen ingadoznak.

A topmenedzser mindenesetre optimistán várja a következő időszakot.

Ezen a nyáron nincs okunk aggodalomra, teljes menetrendünket repülni fogjuk

– mondta.

 

Jarvis derűlátását a londoni tőzsde is visszaigazolta, hiszen a részvények a reggeli esést követően délre teljesen ledolgozták veszteségüket, és 3,56 fontra korrigáltak. 

Hétfőn a Ryanair is publikálta gyorsjelentését, az ír légitársaság szerint, miközben több okból is megugranak idén a költségei, az energiaválság miatt elbizonytalanodó piacon csökkennek a menetjegyárak, és a főszezonban sem várható fordulat.

A Wizz Air pedig egyenesen bővülő bevételekre számít a nyári főszezonban, a kerozinhiánytól sem fél, és járatokat sem töröl. 

 

