Felforgathatják a Wizz Air piaci környezetét, befektetési cég vetett szemet az egyik legnagyobb riválisra
Rendkívül opportunista ötletnek és kockázatosnak is nevezte az EasyJet igazgatótanácsa a brit fapados légitársaság esetleges felvásárlását, amire egy pénteken megjelent hír szerint az amerikai Castlelake LP befektetési cég készülhet, mivel a Wizz Air egyik legfőbb riválisa jelenleg rendkívül nyomott részvényárfolyammal küszködik.
Amerikai kézbe kerülhet az EasyJet
A testület bizonytalannak látja az ajánlat teljesíthetőségét is, tekintettel a „potenciális felvásárlással járó jelentős szabályozási, pénzügyi és egyéb végrehajtási kihívásokra”. Ráadásul a két cég vezetése között még tárgyalások sem voltak, és az EasyJet közvetlenül hozzá beérkező ajánlatot sem kapott.
Az igazgatótanács továbbra is bízik a légitársaság stratégiájában, tekintettel a pénzügyi helyzetére és a profitkilátásaira
– áll hétfőn publikált közleményben.
A fapados légitársaság, amely Airbus A320 repülőgépekből álló flottát üzemeltet, áprilisban arról számolt be, hogy a nyári üzemanyagárak körülbelül 70 százalékát már fedezte. Az üzemanyag-fedezet a légitársaságok stratégiája, amellyel előre rögzítik a fix beszerzési árat, hogy megvédjék magukat az áremelkedés ellen.
A befektetési cég péntek késő este közölte, hogy fontolgat egy felvásárlást, miközben arra is figyelmeztetett, hogy ez még bizonytalan, és lehetséges, hogy mégsem tesz ajánlatot. Mindenesetre nem kell elhamarkodott döntést hoznia, hiszen június 26-ig van ideje hivatalos ajánlatot tenni vagy visszalépni.
Az Egyesült Királyság felvásárlási szabályai értelmében a Castlelake-nek részvényenként legalább 403,23 pennys ajánlatot tennie az EasyJetre, a már megszerzett 2,14 százalékos részesedéséért fizetett vételárat alapul véve.
A befektetők alaposan betáraznak
A befektetők nem osztják a cégvezetés aggodalmait, sőt olyannyira rávetették magukat hétfő délelőtt a brit diszkontszolgáltató részvényeire, hogy – ügyet sem vetve a lehetséges vételárra – több mint 11 százalékkal, 4,4 angol font fölé hajtották a kurzust.
Az EasyJet részvényei idén több mint 20 százalékkal estek, mivel a légi közlekedési ágazat a háborús konfliktusok és az ezek miatt kialakult üzemanyagválság, valamint a bizonytalanná vált utazási kereslet egyik legnagyobb kárvallottja. A Wizz Air árfolyama ezalatt 17 százalékkal, míg a Ryanairé csaknem 16 százalékkal gyengült.
A Castlelake amúgy aktív szereplő a légi közlekedési szektorban. Az elmúlt években
- az Air France-KLM-mel együttműködve felvásárolta a skandináv SAS AB légitársaságot,
- kölcsönöket nyújtott a Virgin Atlantic Airwaysnek,
- valamint az Abra Groupnak, amely a brazil Gol és a kolumbiai Avianca anyavállalata.
Egyelőre nem világos, hogy az ajánlat az egész vállalatra vonatkozna-e.
Az EasyJet legnagyobb részvényese az alapító, Stelios Haji-Ioannou családja, amely 15,3 százalékos részesedéssel rendelkezik a cégben.
A Bloomberg által összeállított adatok szerint a részvények mintegy 70 százalékát befektetési cégek birtokolják.
A nyugat-európai piacon a Ryanair mögött másodhegedűsként jelentős piaci részesedést szerző brit EasyJet tőzsdei kapitalizációja nagyjából 3 milliárd angol font. A lutoni székhelyű cég több mint 20 belföldi és mintegy 140 nemzetközi célállomást szolgál ki több mint 300 darab, A320-as családba tartozó, keskeny törzsű – körülbelül 180 férőhelyes – repülőgépből álló flottájával.