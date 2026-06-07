Oroszország felszívta magát: közölték, hogy megelőzik Kínát az aranytermelésben
A szakértők szerint a bejelentés azért is meglepő, mert Oroszország az ukrajnai háború kezdete óta nem publikál részletes hivatalos aranytermelési statisztikákat, miközben az elmúlt években nem indultak olyan nagyobb bányaberuházások, amelyek megmagyaráznák a termelés most közölt, ekkora ugrását. Az Arany Világtanács (World Gold Council – WGC) tavaly mintegy 330 tonnára, más elemzők 345–360 tonna közé becsülték az orosz aranykitermelést – írja az Origo. Kína 2024-ben 378 tonna bányászatból származó aranyat termelt, míg az idei első negyedéves adatok visszaesést mutatnak.
Az aranytermelés trónusára pályázna Oroszország
Az orosz kormányzati bejelentés egy olyan időszakban érkezett, amikor az aranypiacot egyszerre mozgatják a geopolitikai kockázatok, a jegybanki vásárlások és az inflációs várakozások. Kína továbbra is a világ egyik legnagyobb aranyfelhasználója és -felhalmozója, miközben a kereslet meghaladja a hazai termelést.
Közben az orosz jegybank aranytartalékainak alakulása is figyelmet kapott. A Bloomberg adatai szerint a központi bank az év eleje óta mintegy 28 tonna arany értékesítéséből több mint 4 milliárd dollár bevételre tehetett szert. Az év első hónapjaiban
- az aranytartalék 74,8 millió unciáról 74,1 millió unciára csökkent, miközben
- az állomány értéke továbbra is meghaladja a 330 milliárd dollárt.
Az orosz termelési adatok hitelessége kulcsfontosságú lehet a globális aranypiac számára. Ha a moszkvai becslések igaznak bizonyulnak, az nemcsak a világ aranytermelési rangsorát rendezheti át, hanem arra is utalhat, hogy Oroszország aranyszektora a szankciók és a gazdasági nehézségek ellenére jóval erősebb teljesítményt nyújt, mint amit a nemzetközi elemzők jelenleg feltételeznek.
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