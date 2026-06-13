Ideiglenes tűzszünetért kiált az ukrajnai atomlétesítmények állapota

Az ukrán nukleáris létesítmények biztonságát továbbra is a katonai tevékenység és az azzal összefüggő villamosenergia-ellátási bizonytalanság jellemzi. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) minden ukrajnai atomerőműnél és a csernobili telephelyen fenntartja folyamatos helyszíni jelenlétét. Az azokban dolgozó szakemberek az ismétlődő áramellátási zavarokat minden esetben kezelték, a nukleáris biztonsági funkciók energiaellátása nem szakadt meg.

Kritikus helyzetben van Ukrajna atomerőműparkja / Fotó: NurPhoto via AFP

Lejtőn az ukrajnai atomipar biztonsága

Június 7-én hajnali 2:10-kor a kiégett fűtőelemek központi tárolóját feltehetően egy Sahid típusú katonai drónnal támadták meg. A támadásban megsérült a NAÜ egyik helyszíni irodája is. Az üzemeltető Energoatom tájékoztatása szerint a telephelyen mért sugárzás nem haladja meg a megállapított határértékeket. A károk és a nukleáris biztonságra gyakorolt hatás felmérése folyamatban van.

Egyetlen köldökzsinórtól függ a Zaporizzsjai Atomerőmű állapota

A Zaporizzsjai Atomerőmű helyzete továbbra is aggasztó. Az erőmű 750 kilovoltos fővezetéke 2026. március 24. óta nem üzemel, a létesítmény egyetlen, 330 kilovoltos tartalékvezetékről kapja a külső áramellátást. Március vége óta a telephely többször teljesen elveszítette a külső betáplálást. (A 2022 februárjában kitört háború kezdete óta ez év április 26-án tizenötödször történt ilyen eset. ) Ezekben az időszakokban a vészhelyzeti dízelgenerátorok biztosították a reaktorhűtéshez és a többi biztonsági funkcióhoz szükséges áramot. A hat reaktor 2022 óta le van állítva, de hűtésükhöz folyamatos áramellátásra van szükség.

A telephely környékén a tavaszi hónapokban több dróntámadás történt.

Április végén az erőműtől néhány kilométerre fekvő szállítási részleg egyik épületét találat érte, ami egy halálos áldozatot követelt.

Május elején a létesítménytől mintegy négy kilométerre lévő külső sugárzás-ellenőrző laboratóriumot érte támadás, amelynek során a vészhelyzeti környezeti méréshez használt meteorológiai berendezés üzemképtelenné vált.

Május végén az erőmű közel tizenkét órán keresztül nem rendelkezett internetes összeköttetéssel; ez a háború kezdete óta a leghosszabb ilyen kiesés volt.

Ugyanebben az időszakban akadozott a dízelüzemanyag szállítása is, az erőmű jelentése szerint a meglévő készlet a vészhelyzeti generátorok több mint tíznapos üzemeltetésére elegendő.

Szintén május végén találat érte a Zaporizzsjai Atomerőmű turbinacsarnokát.

Legalább egy ideiglenes tűzszünet kellene

A NAÜ továbbra is tárgyal Ukrajnával és Oroszországgal egy ideiglenes, helyi tűzszünetről, amely lehetővé tenné a fővezeték javítását. A sérülések a Dnyeper folyó fölött, a frontvonalon találhatók, ami nehezebbé teszi mind az egyeztetést, mind a helyreállítást. A háború előtt az erőmű tíz tápvezetékkel rendelkezett.