Ideiglenes tűzszünetért kiált az ukrajnai atomlétesítmények állapota
Az ukrán nukleáris létesítmények biztonságát továbbra is a katonai tevékenység és az azzal összefüggő villamosenergia-ellátási bizonytalanság jellemzi. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) minden ukrajnai atomerőműnél és a csernobili telephelyen fenntartja folyamatos helyszíni jelenlétét. Az azokban dolgozó szakemberek az ismétlődő áramellátási zavarokat minden esetben kezelték, a nukleáris biztonsági funkciók energiaellátása nem szakadt meg.
Lejtőn az ukrajnai atomipar biztonsága
Június 7-én hajnali 2:10-kor a kiégett fűtőelemek központi tárolóját feltehetően egy Sahid típusú katonai drónnal támadták meg. A támadásban megsérült a NAÜ egyik helyszíni irodája is. Az üzemeltető Energoatom tájékoztatása szerint a telephelyen mért sugárzás nem haladja meg a megállapított határértékeket. A károk és a nukleáris biztonságra gyakorolt hatás felmérése folyamatban van.
Egyetlen köldökzsinórtól függ a Zaporizzsjai Atomerőmű állapota
A Zaporizzsjai Atomerőmű helyzete továbbra is aggasztó. Az erőmű 750 kilovoltos fővezetéke 2026. március 24. óta nem üzemel, a létesítmény egyetlen, 330 kilovoltos tartalékvezetékről kapja a külső áramellátást. Március vége óta a telephely többször teljesen elveszítette a külső betáplálást. (A 2022 februárjában kitört háború kezdete óta ez év április 26-án tizenötödször történt ilyen eset. ) Ezekben az időszakokban a vészhelyzeti dízelgenerátorok biztosították a reaktorhűtéshez és a többi biztonsági funkcióhoz szükséges áramot. A hat reaktor 2022 óta le van állítva, de hűtésükhöz folyamatos áramellátásra van szükség.
A telephely környékén a tavaszi hónapokban több dróntámadás történt.
- Április végén az erőműtől néhány kilométerre fekvő szállítási részleg egyik épületét találat érte, ami egy halálos áldozatot követelt.
- Május elején a létesítménytől mintegy négy kilométerre lévő külső sugárzás-ellenőrző laboratóriumot érte támadás, amelynek során a vészhelyzeti környezeti méréshez használt meteorológiai berendezés üzemképtelenné vált.
- Május végén az erőmű közel tizenkét órán keresztül nem rendelkezett internetes összeköttetéssel; ez a háború kezdete óta a leghosszabb ilyen kiesés volt.
- Ugyanebben az időszakban akadozott a dízelüzemanyag szállítása is, az erőmű jelentése szerint a meglévő készlet a vészhelyzeti generátorok több mint tíznapos üzemeltetésére elegendő.
- Szintén május végén találat érte a Zaporizzsjai Atomerőmű turbinacsarnokát.
Legalább egy ideiglenes tűzszünet kellene
A NAÜ továbbra is tárgyal Ukrajnával és Oroszországgal egy ideiglenes, helyi tűzszünetről, amely lehetővé tenné a fővezeték javítását. A sérülések a Dnyeper folyó fölött, a frontvonalon találhatók, ami nehezebbé teszi mind az egyeztetést, mind a helyreállítást. A háború előtt az erőmű tíz tápvezetékkel rendelkezett.
Csernobilban április 26-án emlékeztek meg a baleset 40. évfordulójáról. Az évforduló alkalmából Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója Kijevbe és Csernobilban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel egyetértési megállapodást írt alá az ukrán atomerőművek biztonságát támogató együttműködésről. Az új védőburkolat háború során megrongálódott tetőszerkezetének helyreállítása folyamatban van. Május elején a csernobili zárt zónában mintegy 1100 hektáron tűz keletkezett, amit a jelentések szerint egy becsapódó drón okozott. A tüzet néhány napon belül eloltották, rendellenes sugárzási szintet nem mértek.
Sok múlik az alállomások állapotán
A NAÜ májusban hetedik alkalommal hajtott végre ellenőrzést az ukrán nukleáris biztonság szempontjából fontos elektromos alállomásoknál. A szakértők tizennégy alállomást kerestek fel, felmérték a korábbi támadások okozta károkat és a helyreállítást, valamint egyeztettek az Ukrenergo hálózatüzemeltetővel és az ukrán nukleáris hatósággal. Ezek az alállomások biztosítják a reaktorok hűtőrendszereinek és a többi biztonsági funkciónak a hálózati áramellátását.
A NAÜ a konfliktus alatt folytatja Ukrajna szakmai és műszaki támogatását. Az elmúlt időszakban többek között
- nagyfeszültségű hálózati eszközöket,
- sugárzásmérő laboratóriumi felszerelést
- és orvosi eszközöket
juttatott el az ukrán létesítményeknek és a kapcsolódó intézményeknek, több tagállam és az Európai Unió finanszírozásával.
„Az ukrán villamosenergia-hálózat az állandó katonai tevékenység miatt rendkívül sérülékeny, és ez közvetlenül érinti az ország nukleáris létesítményeinek biztonságát” – fogalmazott Rafael Grossi. A NAÜ kiemelt feladatának tekinti a kritikus alállomások állapotának értékelését és a külső áramellátás megerősítését.