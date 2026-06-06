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olaj
energiaválság
Ausztrália
olajmező

Nincs már mire várni: kitermelik a legnagyobb olajkincset, még egyszer nem fogyhat ki az üzemanyag a benzinkutakon – kétmilliárd dollár kell hozzá Ausztráliának

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A közel-keleti konfliktus nyomán felgyorsuló energiaválság váratlan fordulatot hozott egy régóta halogatott ausztrál olajmező sorsában. A Dorado-projekt ismét az iparági prioritások élére kerülhet.
VG
2026.06.06, 06:50

A Carnarvon Energy Ltd. bejelentése szerint jövő év végére megszülethet a végső befektetési döntés az egyik legnagyobb ausztrál feltáratlan olajmezőről, amelynek fejlesztése közel egy évtizede húzódik – írja a Bloomberg.

Mittelplate drilling and production platform
A közel-keleti háború nyomán kibontakozó energiaválság új lendületet adott a projektnek / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A vállalat tíz százalékos részesedéssel rendelkezik a Dorado-mezőben, amelynek üzemeltetője a nyolcvan százalékos tulajdonos Santos Ltd. Philip Huizenga vezérigazgató péntek este adott interjújában elmondta: a közel-keleti háborút követő globális energiaválság új életet lehelt a kétmilliárd dolláros beruházásba.

Ausztrália a világ egyik legnagyobb szén- és földgázexportőre, ám az ország kőolaj- és olajtermék-importtól való kitettsége márciusban éles fénybe került – amikor pánikszerű vásárlási hullám miatt több benzinkúton is kifogyott az üzemanyag. A hiányhelyzet belső nyomást teremtett a hazai olajkutatás bővítésére és egy új finomító létesítésére is, miután az ország hét üzeméből ötöt 2013 óta bezárták.

Huizenga szerint a Dorado-projektet azért fagyasztották be, mert másfél évvel ezelőtt a körülmények nem kedveztek az olajberuházásoknak.

Mint fogalmazott: „A Dorado visszakerült a Santos prioritásainak élére. Ez egy olajprojekt, méghozzá egy olyan időszakban, amikor Ausztráliának égető szüksége van az energiabiztonságra." A Santos múlt héten bejelentette, hogy az alaszkai Pikka-olajmezőre és a Barossa LNG-projektre összpontosítja erőforrásait.

Ugyanakkor Kevin Gallagher vezérigazgató is elismerte: a stratégiai felülvizsgálat rávilágított a Dorado „kiemelkedően erős gazdasági mutatóira", és a vállalat jövőre három értékelő fúrást tervez a mezőt magában foglaló Bedout-medencében. A Santos egyelőre nem közölt pontos dátumot a Dorado-projekt végső befektetési döntésével kapcsolatban. A mezőben a maradék tíz százalékos részesedés a tajvani CPC Corp. kezében van.

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A Perzsa-öböl több országa az iráni háború kapcsán bevezetett blokád következtében jóval a számára engedélyezett kvóta alatt termel ki olajat és jelentősen csökkent az olajexport is. Ennek ellenére az OPEC+ egyelőre nem tárgyal arról, hogy magasabb olajkitermelési kvótákkal kompenzálja a kieső bevételeket.

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