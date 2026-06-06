Nincs már mire várni: kitermelik a legnagyobb olajkincset, még egyszer nem fogyhat ki az üzemanyag a benzinkutakon – kétmilliárd dollár kell hozzá Ausztráliának

A Carnarvon Energy Ltd. bejelentése szerint jövő év végére megszülethet a végső befektetési döntés az egyik legnagyobb ausztrál feltáratlan olajmezőről, amelynek fejlesztése közel egy évtizede húzódik – írja a Bloomberg.

A közel-keleti háború nyomán kibontakozó energiaválság új lendületet adott a projektnek / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A vállalat tíz százalékos részesedéssel rendelkezik a Dorado-mezőben, amelynek üzemeltetője a nyolcvan százalékos tulajdonos Santos Ltd. Philip Huizenga vezérigazgató péntek este adott interjújában elmondta: a közel-keleti háborút követő globális energiaválság új életet lehelt a kétmilliárd dolláros beruházásba.

Ausztrália a világ egyik legnagyobb szén- és földgázexportőre, ám az ország kőolaj- és olajtermék-importtól való kitettsége márciusban éles fénybe került – amikor pánikszerű vásárlási hullám miatt több benzinkúton is kifogyott az üzemanyag. A hiányhelyzet belső nyomást teremtett a hazai olajkutatás bővítésére és egy új finomító létesítésére is, miután az ország hét üzeméből ötöt 2013 óta bezárták.

Huizenga szerint a Dorado-projektet azért fagyasztották be, mert másfél évvel ezelőtt a körülmények nem kedveztek az olajberuházásoknak.

Mint fogalmazott: „A Dorado visszakerült a Santos prioritásainak élére. Ez egy olajprojekt, méghozzá egy olyan időszakban, amikor Ausztráliának égető szüksége van az energiabiztonságra." A Santos múlt héten bejelentette, hogy az alaszkai Pikka-olajmezőre és a Barossa LNG-projektre összpontosítja erőforrásait.

Ugyanakkor Kevin Gallagher vezérigazgató is elismerte: a stratégiai felülvizsgálat rávilágított a Dorado „kiemelkedően erős gazdasági mutatóira", és a vállalat jövőre három értékelő fúrást tervez a mezőt magában foglaló Bedout-medencében. A Santos egyelőre nem közölt pontos dátumot a Dorado-projekt végső befektetési döntésével kapcsolatban. A mezőben a maradék tíz százalékos részesedés a tajvani CPC Corp. kezében van.