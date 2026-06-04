Meglehetősen furcsa dolog zajlik az OPEC+-ban, miután a Hormuzi-szoros lezárása megzavarta az olajexportot

Jelenleg nem folynak tárgyalások az OPEC+-on belül arról, hogy megemeljék az olajkitermelési kvótákat a Hormuzi-szoros megnyitása után kieső bevételek kompenzálása érdekében – tudósította az orosz Interfax hírügynökség Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettesnek a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum után elhangzott kijelentését.

Az OPEC+ egyelőre nem tárgyal arról, hogy magasabb olajkitermelési kvótákkal kompenzálja a kieső bevételeket / Fotó: Vladimir Endovitskiy

Az OPEC+ kivár, nincs szó a termelési korlátok emeléséről

Az iráni háború és annak következtében a Hormuzi-szoros lezárása miatt a Perzsa-öböl országai – amelyek szinte mindegyike része az OPEC+-megállapodásnak – kénytelenek voltak jelentősen csökkenteni olajkitermelésüket.

Az OPEC szerint

Szaúd-Arábia áprilisban napi 6,77 millió hordó olajat termelt, ami napi 3,4 millió hordóval maradt el a kvótától.

Irak napi 1,389 millió hordót termelt, 2,91 millió hordóval a kvóta alatt; Kuvait napi 600 ezer hordót, csaknem 2 millió hordóval kevesebbet;

az Egyesült Arab Emírségek napi 2,02 millió hordót, 1,4 millió hordóval kevesebbet;

Bahrein pedig napi 55 ezer hordót, 141 ezer hordóval a kvóta alatt.

Rogyadozik az OPEC

Az Egyesült Arab Emírségek sokkoló döntése, hogy kilép az OPEC-ből, nagy hullámokat vert a globális energiapiacokon áprilisban.

A kilépés rávilágít a nagy hatalmú olajkartell repedéseire, miközben a kitermelési kvóták más tagokat is kilépésre ösztönözhetnek. A jövőben az olajárak szélsőséges ingadozásaira kell felkészülnünk, ami erős hatással lesz az üzemanyagok árára is – mutatta be a Világgazdaság április végi elemzése.

„Az Egyesült Arab Emírségek kilépése egy újabb fejezet a csoport változó tagságában” – mondta a CNBC-nek nyilatkozva Andy Lipow, a Lipow Oil Associates elnöke. "Ha azok az országok, amelyek betartják a kvótáikat, megundorodnak azoktól, amelyek nem, további kilépésekre számíthatunk, ami végső soron az OPEC jelentéktelenné válásához vezethet"– tette hozzá.

A kartell régóta küzd az egyenlőtlen kvótabetartással: egyes tagok – például Irak és Kazahsztán – menetrendszerűen túllépik a kitermelési korlátozásokat.

„Bár az Egyesült Arab Emírségek kilépett az OPEC-ből, nem ők az elsők, és nem biztos, hogy az utolsók” – tette hozzá Lipow. Azok az országok, amelyek belefáradtak abba, hogy OPEC– és OPEC+ partnereik következetesen megszegik a kvótákat, potenciális kilépők lehetnek.