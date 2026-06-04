Deviza
EUR/HUF354,11 -0,6% USD/HUF304,79 -0,67% GBP/HUF409,17 -0,7% CHF/HUF386,25 -0,42% PLN/HUF83,57 -0,45% RON/HUF67,37 -0,59% CZK/HUF14,63 -0,55% EUR/HUF354,11 -0,6% USD/HUF304,79 -0,67% GBP/HUF409,17 -0,7% CHF/HUF386,25 -0,42% PLN/HUF83,57 -0,45% RON/HUF67,37 -0,59% CZK/HUF14,63 -0,55%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 591,93 -0,84% MTELEKOM2 662 -1,26% MOL3 916 -1,76% OTP40 700 -0,9% RICHTER11 880 -1% OPUS407,5 +9,84% ANY7 990 +0,38% AUTOWALLIS146 +0,69% WABERERS4 780 +7,17% BUMIX9 292,65 +1,8% CETOP4 547,46 -0,05% CETOP NTR2 880,16 +0,08% BUX133 591,93 -0,84% MTELEKOM2 662 -1,26% MOL3 916 -1,76% OTP40 700 -0,9% RICHTER11 880 -1% OPUS407,5 +9,84% ANY7 990 +0,38% AUTOWALLIS146 +0,69% WABERERS4 780 +7,17% BUMIX9 292,65 +1,8% CETOP4 547,46 -0,05% CETOP NTR2 880,16 +0,08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli: először szólalt meg Őrsi Gergely a letartóztatása óta, drámai üzenetet tett közzé a Facebookon – „Sarokba szorított emberek szavára történt”

olajkartell
energiaválság
OPEC+
Hormuzi-szoros
Perzsa öböl
kvóta
opec-kvóta
olajkitermelés
olajexport

Meglehetősen furcsa dolog zajlik az OPEC+-ban, miután a Hormuzi-szoros lezárása megzavarta az olajexportot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Perzsa-öböl több országa az iráni háború kapcsán bevezetett blokád következtében jóval a számára engedélyezett kvóta alatt termel ki olajat és jelentősen csökkent az olajexport is. Ennek ellenére az OPEC+ egyelőre nem tárgyal arról, hogy magasabb olajkitermelési kvótákkal kompenzálja a kieső bevételeket.
VG
2026.06.04, 18:16

Jelenleg nem folynak tárgyalások az OPEC+-on belül arról, hogy megemeljék az olajkitermelési kvótákat a Hormuzi-szoros megnyitása után kieső bevételek kompenzálása érdekében – tudósította az orosz Interfax hírügynökség Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettesnek a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum után elhangzott kijelentését.

az OPEC+ egyelőre nem tárgyal arról, hogy magasabb olajkitermelési kvótákkal kompenzálja a kieső bevételeket. Drilling,A,Deep,Well,With,A,Drilling,Rig,In,An
Az OPEC+ egyelőre nem tárgyal arról, hogy magasabb olajkitermelési kvótákkal kompenzálja a kieső bevételeket / Fotó: Vladimir Endovitskiy

Az OPEC+ kivár, nincs szó a termelési korlátok emeléséről

Az iráni háború és annak következtében a Hormuzi-szoros lezárása miatt a Perzsa-öböl országai – amelyek szinte mindegyike része az OPEC+-megállapodásnak – kénytelenek voltak jelentősen csökkenteni olajkitermelésüket.

Az OPEC szerint

  • Szaúd-Arábia áprilisban napi 6,77 millió hordó olajat termelt, ami napi 3,4 millió hordóval maradt el a kvótától.
  • Irak napi 1,389 millió hordót termelt, 2,91 millió hordóval a kvóta alatt; Kuvait napi 600 ezer hordót, csaknem 2 millió hordóval kevesebbet; 
  • az Egyesült Arab Emírségek napi 2,02 millió hordót, 1,4 millió hordóval kevesebbet; 
  • Bahrein pedig napi 55 ezer hordót, 141 ezer hordóval a kvóta alatt.

Rogyadozik az OPEC

Az Egyesült Arab Emírségek sokkoló döntése, hogy kilép az OPEC-ből, nagy hullámokat vert a globális energiapiacokon áprilisban. 

A kilépés rávilágít a nagy hatalmú olajkartell repedéseire, miközben a kitermelési kvóták más tagokat is kilépésre ösztönözhetnek. A jövőben az olajárak szélsőséges ingadozásaira kell felkészülnünk, ami erős hatással lesz az üzemanyagok árára is – mutatta be a Világgazdaság április végi elemzése.

Az Egyesült Arab Emírségek kilépése egy újabb fejezet a csoport változó tagságában” – mondta a CNBC-nek nyilatkozva Andy Lipow, a Lipow Oil Associates elnöke. "Ha azok az országok, amelyek betartják a kvótáikat, megundorodnak azoktól, amelyek nem, további kilépésekre számíthatunk, ami végső soron az OPEC jelentéktelenné válásához vezethet"– tette hozzá. 

A kartell régóta küzd az egyenlőtlen kvótabetartással: egyes tagok – például Irak és Kazahsztán – menetrendszerűen túllépik a kitermelési korlátozásokat.

„Bár az Egyesült Arab Emírségek kilépett az OPEC-ből, nem ők az elsők, és nem biztos, hogy az utolsók” – tette hozzá Lipow. Azok az országok, amelyek belefáradtak abba, hogy OPEC– és OPEC+ partnereik következetesen megszegik a kvótákat, potenciális kilépők lehetnek.

A piaci megfigyelők szerint Venezuela is szóba jöhet. A termelés a vártnál gyorsabban áll helyre, és egy esetlegesen az Egyesült Államokhoz közeledő politikai környezet nagyobb rugalmasság iránti igényt hozhat. „Venezuela lehet a következő, különösen, ha a politikai vezetés egy Amerika-barát irányba mozdul” – mondta Saul Kavonic, az MST Marquee elemzője.

Az OPEC+ jelenleg mintegy napi 2 millió hordós kitermeléscsökkentést érvényesít 2026 végéig.

Nyolc kulcsfontosságú OPEC+-termelő – köztük Szaúd-Arábia és Oroszország – április 5-én megállapodott abban, hogy óvatosan enyhíti az önkéntes termeléscsökkentéseket: májustól napi mintegy 206 ezer hordót vezetnek vissza a piacra a 2023-ban bevezetett 1,65 millió hordós visszafogásból.

Nem csak a benzinkútnál jöhet a sokk: szinte minden nyersanyag ára kilőhet

A nyersanyagok ára május közepén tetőzött, mielőtt az Egyesült Államok meghosszabbította tűzszünetét Iránnal, és folytatta a tárgyalásokat, amelyek a Hormuzi-szoros megnyitásához vezethetnek. Azonban az HSBC elemzése szerint nemcsak a Közel-Kelet miatt emelkednek az árupiaci termékek árai, hanem egyes fémek esetében az emelkedő fogyasztás, míg a mezőgazdasági termények esetében a közelgő El Nino okozhat fennakadásokat.

Energiaválság

Energiaválság
1615 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu