Deviza
EUR/HUF355,49 -0,04% USD/HUF308,55 0% GBP/HUF413,22 +0,37% CHF/HUF388,95 +0,39% PLN/HUF83,79 0% RON/HUF67,89 0% CZK/HUF14,69 0% EUR/HUF355,49 -0,04% USD/HUF308,55 0% GBP/HUF413,22 +0,37% CHF/HUF388,95 +0,39% PLN/HUF83,79 0% RON/HUF67,89 0% CZK/HUF14,69 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
bérezés
munka
fizetés
ipari forradalom

Ennek köszönheti, hogy ma fizetést kap: pénz helyett más is járhat a munkáért – az első béremelést a pestis hozta el

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A bérezés története valójában a munka világának története is. Az, hogy az emberek milyen formában kaptak juttatást az elvégzett munkáért, mindig szorosan összefüggött az adott kor gazdasági és társadalmi berendezkedésével. Az elmúlt ötezer év során a bérezés hosszú utat járt be: a söradagoktól és gabonafizetésektől egészen a digitális utalásokig és az azonnali bérhozzáférésig.
VG
2026.06.07, 07:20
Frissítve: 2026.06.07, 08:12

Egy friss összeállítás különböző történelmi és gazdaságtörténeti források alapján mutatja be a bérezés fejlődéstörténetét. A történeti áttekintés jól mutatja, hogyan alakult át a munkáért járó ellenszolgáltatás az évszázadok során, és hogyan idomult ehhez a kifizetés ciklikussága – derül ki az Origo cikkéből.

bérezés
Hosszú története van annak, amíg a bérezés a gabonától a pénzig jutott (illusztráció) / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Sör, gabona és só: ilyen volt a bérezés az ókorban

Az első ismert bérezési rendszerek még természetbeni juttatásokra épültek. A munkások számára a legfontosabb a túlélés biztosítása volt, ezért gyakran élelmiszerrel vagy alapvető használati cikkekkel fizették ki őket.

Egy Kr. e. 3100 körüli mezopotámiai agyagtábla például napi söradagot említ a napszámosok fizetségeként. Később, Kr. e. 1750 körül Hammurapi törvénykönyve már részletesen szabályozta számos foglalkozás gabonában meghatározott bérét.

A pénzalapú bérezés egyik első mérföldkövének a lüd sztatér számít: a Kr. e. 600 körül megjelenő érme volt az első államilag kibocsátott névértékes fizetőeszköz. Egyharmad sztatér akkori értéken egyhavi megélhetést biztosított.

A „fizetés” (salary) szó eredete is az ókorhoz kapcsolódik: a latin salarium a sóra utal, amely akkoriban rendkívül értékes árucikknek számított.

Később a középkori bérezés sokkal összetettebb volt annál, mint hogy egyszerű pénzkifizetésként tekintsünk rá. A szolgálatot teljesítők gyakran kaptak 

  • szállást, élelmet, ruházatot vagy
  • egyéb ellátást is a fizetés mellé. 

950-ben például a bizánci hivatalnokokat a császár személyesen jutalmazta aranypénzzel és selyemtekercsekkel egy ünnepélyes ceremónián a Hagia Szophiában.

A korszak egyik legnagyobb fordulópontját a fekete halál jelentette. Az 1346 és 1353 között pusztító járvány Európa lakosságának közel felét elvitte, ami súlyos munkaerőhiányhoz és jelentős béremelkedéshez vezetett.

Bár sok munkaviszony éves elszámolású volt, a kifizetések gyakran szezonális ciklusokhoz igazodtak, nem pedig fix havi rendszerben történtek.

Az ipari forradalom hozta el a rendszeres fizetést

A modern bérszámfejtés alapjai a kora újkorban és az ipari forradalom idején alakultak ki. A 17. században megjelent a darabbérben működő háziipar, ahol a kereskedők otthon dolgozó munkásoknak szervezték ki a termelést.

1659-ben Londonban állították ki az első ismert fizetési csekket, majd az ipari forradalom idején a heti fizetés vált általánossá a gyárakban.

A rendszeres bérkifizetés jól illeszkedett a városiasodó társadalom ritmusához, és kiszámíthatóbbá tette a munkások pénzügyeit.

Minimálbér, túlóra és időnyilvántartás

A 19–20. században a munkajogi szabályozások fokozatosan alakították át a bérezési rendszereket.

1831-ben a brit parlament betiltotta a vállalati utalványokkal történő fizetést, amelyeket csak céges boltokban lehetett levásárolni. Később megjelentek az első munkaidő-nyilvántartó rendszerek is: 1888-ban William Legrand Bundy feltalálta az időnyilvántartó órát.

Új-Zéland 1894-ben bevezette a világ első minimálbérét, majd több ország is követte a példát. Az Egyesült Államokban 1938-ban törvény szabályozta a túlóradíjazást és a munkaidőkereteket.

A bérszámfejtés az 1950-es évektől kezdve fokozatosan automatizálódott, az 1970-es évektől pedig a közvetlen banki utalások is megjelentek.

További történeti részletekről, és a napjainkban alkalmazott digitális megoldásokról az Origo oldalán lehet olvasni.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu