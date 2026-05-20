Felrobbantak a bérek: most tényleg többet ér a fizetés Magyarországon – az elemzők rámutattak, melyik réteg jár a legjobban

A friss kereseti adatok alapján a magyar bérfolyamatok továbbra is stabilan erős képet mutatnak. A márciusi 9,2 százalékos bruttó átlagbér-növekedés ugyan mérsékelt lassulást jelent az előző hónaphoz képest, de összességében továbbra is kiegyensúlyozott és fenntartható dinamikára utal – emelte ki Molnár Dániel, az Makronóm Intézet Gazdaságkutató vezető elemzője.

A bérnövekedés egyre szélesebb rétegeket ér el / Fotó: Shutterstock

A medián erősödése: szélesebb körben nőnek a bérek

A részletes KSH-adatok egyik legpozitívabb üzenete, hogy a mediánkereset továbbra is gyorsabban emelkedik az átlagnál. Márciusban közel 610 ezer forintra nőtt, ami 10,7 százalékos éves bővülést jelent.

Ez azt jelzi, hogy a bérnövekedés egyre szélesebb rétegeket ér el, nem csupán a felső jövedelmi sávokat érinti. A minimálbér és a garantált bérminimum év eleji emelése érezhetően felhúzta az alsóbb kereseti kategóriákat, miközben a vállalatok a bérstruktúrák kiegyensúlyozására is reagáltak – mutatott rá Virovácz Péter.

Molnár Dániel szerint a közszférában különösen látványos a felzárkózás: itt a mediánkereset 14,4 százalékkal nőtt, ami a bérolló szűkülését jelzi. Hasonló folyamat figyelhető meg a versenyszférában is.

Kiegyensúlyozott növekedés a szektorok között

A bérnövekedés szerkezetében továbbra is megfigyelhető, hogy a költségvetési szférában gyorsabb az ütem, ami az év eleji célzott béremelések eredménye:

a közigazgatásban,

az oktatásban

és a szociális ellátásban

kétszámjegyű növekedés volt, ami széles körű bérfelzárkóztatást tükröz.

A versenyszférában 8,4 százalékos növekedés látható, ami ugyan visszafogottabb, de továbbra is stabil és széles körű bérkiáramlást jelez. Az elemzők szerint a vállalatok alkalmazkodtak a megemelt minimálbérhez, és a legtöbb ágazatban kiegyensúlyozott bérdinamika alakult ki.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az ágazatok között vannak különbségek, ezek részben a gazdasági ciklusokból adódnak, miközben összességében továbbra is több területen érdemi bérfelzárkózás zajlik.

A reálbérek növekedése húzza a fogyasztást

A jelenlegi folyamatok egyik legfontosabb hozadéka, hogy a béremelkedés jelentős része a vásárlóerőben is megjelenik. Az alacsony infláció és a dinamikus bérnövekedés együttese 9 százalék feletti reálbér-emelkedést eredményezett márciusban.