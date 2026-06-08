Ajánlatot tehet Donald Trump a kinézett szigetekre, kerülőúton surranna be tulajdonosnak az Egyesült Államok

Az Origo külföldi sajtóértesülések alapján azt írja, hogy Washingtonban több forgatókönyvet is vizsgálnak a térség jövőjével kapcsolatban. Az amerikai adminisztráció egyes szereplői ugyanis attól tartanak, hogy a szigetcsoport Mauritiusnak történő átadása növelhetné Kína befolyását az Indiai-óceán egyik legfontosabb katonai bázisánál. A Diego Garcia támaszpont az amerikai és brit haderő számára egyaránt kulcsfontosságú, különösen a Közel-Keletet és az indo-csendes-óceáni térséget érintő műveletek szempontjából. A terv létezését fehér házi források egyelőre nem erősítették meg.

A NASA által kiadott 2013-as műholdképen a Diego Garcia atollon látható az amerikai-brit bázis a Chagos-szigeteken / Fotó: NASA

Irán már támadta a Diego Garcia támaszpontot

A kérdés geopolitikai jelentőségét tovább növeli, hogy a térség az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti konfliktus egyik fontos hátországa lett.

A Közel-Kelettől több ezer kilométerre fekvő Diego Garcia bázis az elmúlt hónapokban katonai műveletek és iráni fenyegetések középpontjába került, mivel olyan légibázissal rendelkezik, amely képes fogadni az Egyesült Államok nagy hatótávolságú rakétarendszereit.

London ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a szigetek jövőjéről csak Washington támogatásával hajlandó dönteni. A fejlemények egyben illeszkednek Trump korábbi területpolitikai elképzeléseihez is, amelyek között korábban Grönland megszerzése is szerepelt.

A Chagos-szigetek esetleges amerikai megvásárlásáról szóló egyeztetések egy olyan időszakban zajlanak, amikor az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja február vége óta tart. A konfliktus kezdete óta Irán több támadást is indított a közös katonai létesítmény ellen. Az egyik, március végén végrehajtott csapást egy amerikai hadihajó hárította el.

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