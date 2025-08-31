Mauritius gazdasági sikertörténetet csinálhat a Chagos-szigetek visszaszerzéséből

Gazdasági sikertörténetté alakíthatja Mauritius a Chagos-szigetek visszaszerzését az Egyesült Királyságtól. Az utolsó gyarmat felszabadulását XIV. Leó pápa is üdvözölte, aki pár napja fogadott olyan ottani menekülteket, akiknek a Diego Garcia brit katonai támaszpont miatt kellett elhagyniuk az otthonukat. A brit ellenzéki pártok és a szigetországban élő chagosiak azonban bírálják a Keir Starmer kormányfő által tető alá hozott megállapodást.

Az ellenzék bírálja Keir Starmer kormányfőt a Chagos-szigetek visszaadása miatt / Fotó: AFP

Nem XIV. Leó pápa volt a katolikus egyház első feje, aki támogatta a szigetcsoport visszakerülését Mauritiushoz, a Vatican News emlékeztetett, hogy elődje, Ferenc pápa is találkozott két éve ottani menekültekkel. A pápa reményét fejezte ki, hogy mindenki visszatérhet majd elhagyott otthonába.

Az Egyesült Királyság 1968-ban hárommillió fontért vásárolta meg a szigetcsoportot,

amikor Mauritius önállóvá vált – az utóbbi szerint azonban a britek kényszerítették őket, a szigetek átadása volt a függetlenségük ára.

A brit külügyminisztérium tavaly októberben jelentette be, hogy London visszaadja a Chagos-szigetcsoport feletti szuverenitást Mauritiusnak, amelynek a része. Az egyezményt végül idén májusban írták alá, de azt még ratifikálnia kell mindkét ország parlamentjének.

Diago Garcia marad az Egyesült Királyság bérletében

Az Egyesült Királyság azonban megtartja a Diego Garcia-i katonai támaszpontot. A bérleti szerződés 99 évre szól, és London évi 101 millió fontot fizet a mauritiusi kormánynak.

A BBC tudósítása szerint a szerződés azt is tartalmazza, hogy kialakítanak egy 24 mérföldes (38,6 kilométeres) pufferzónát a támaszpont körül, ahol a britek engedélye nélkül semmit nem lehet építeni.

Diego Garcia marad brit ellenőrzés alatt / Fotó: AFP

Ezzel lezárult egy több évtizedes vita, és új fejezet kezdődik a szigetcsoport számára.

Nagy lehetőségek a Chagos-szigetek előtt

Megnyílik a lehetőség Mauritius inkluzív fejlesztési és fenntarthatósági kezdeményezéseinek finanszírozására. A szigetcsoport visszatérése az anyaországhoz ösztönözheti az oktatásba, az egészségügybe és az infrastruktúrába történő beruházásokat. Támogathatja a chagosi menekültek letelepítését, valamint előmozdíthatja a tengeri környezet védelmét, a megújuló energiát és az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességet célzó programokat.

A kihívást azt jelenti, hogy képes-e a mauritiusi kormányzat érzékelhető fejlődéssé változtatni a diplomáciai sikert.

A kulcs szakértők szerint olyan stratégiai szektorokba fektetni, mint